ЦК на ККП и Държавният съвет изпратиха поздравителната телеграма до китайската делегация, участваща в 14-тите Зимни параолимпийски игри, за отличните резултати на китайските спортисти.

В телеграмата се посочва, че на 14-тите Зимни параолимпийски игри Китай заема първо място по класация за златни и за общ брой медали с 15 златни, 13 сребърни и 16 бронзови медала.

„Вие се състезавахте честно със спортисти от различни страни и региони по света, общувахте приятелски с тях и заздравихте приятелските връзки, като активно разказвахте историите на Китай и на китайските хора с увреждания, което допълнително разпали патриотичния ентусиазъм и борбения дух на китайците както в страната, така и в чужбина“, пише още в поздравителната телеграма