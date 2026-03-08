/Поглед.инфо/ Бъдещето на китайско-японските отношения зависи от избора, който ще направи Токио, заяви външният министър Уан И на провелата се днес пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, посветена на външната политика на Китай.

На нея той припомни, че миналата година се навършиха 80 години от победата на Китай в съпротивителната война срещу японската агресия и Токио, вместо да използва това, като повод да обмисли дълбоко грешния път, по който е вървял в миналото, включително зверствата в годините на агресията и колониалното управление на Тайван, настоящите японски лидери твърдят, че ако възникне ситуация около Тайван, това ще представлява екзистенциална заплаха за страната ѝ и тя ще упражни правото си на колективна самоотбрана.

„Както е добре известно, упражняването на правото на самоотбрана предполага държавата да е била подложена на въоръжено нападение. Затова възникват следните въпроси: тайванският въпрос е вътрешен въпрос на Китай — какво право има Япония да се намесва? Ако в Тайван възникне проблем, с какво право Япония може да упражнява право на самоотбрана? Означава ли т.нар. право на колективна самоотбрана да бъде изпразнена от съдържание мирната конституция, която предвижда отказ от водене на война? Като се има предвид, че в миналото японският милитаризъм използваше „криза за съществуването на държавата“ като претекст за външна агресия, това неизбежно поражда силна бдителност и притеснения в Китай и другите азиатски страни. Накъде се е запътила Япония?“, попита Уан И.

„Китай, който вече е развита и мощна страна, както и неговия народ, повече няма да позволят на никого отново да оправдава колониализма или да реабилитира агресията“, заяви още министърът.