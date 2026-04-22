/Поглед.инфо/ На 22 април 2026 г. в Пекин се проведе третата среща на високо равнище на Глобалния форум за споделени действия за развитие. Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и началник на Комисията по външни работи на ЦК на ККП, присъства на церемонията по откриването и произнесе реч.

Уан И заяви, че тази година се навършват 5 години от началото на Инициативата за глобално развитие, дадена от председателя Си Дзинпин. Китай е готов да работи съвместно с всички държави, като използва инициативата като платформа за задълбочаване на сътрудничеството, да се придържа към пътя на мирното развитие и да насърчава създаването на отворена среда за растеж. Крайната цел, подчерта той, остава изграждането на общност на споделена съдба.

Срещата бе организирана от Китайската агенция за международно сътрудничество за развитие под темата „Поддържане на ориентиран към действия подход за насърчаване на изграждането на общност на споделено бъдеще за развитие“. В нея присъствено и онлайн участваха представители на над 140 държави, международни организации и др.