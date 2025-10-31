/Поглед.инфо/ В броя си от 1 ноември теоретичното списание на ККП „Циушъ“ ще публикува статия на генералния секретар Си Дзинпин, озаглавена „Обяснения относно инструкциите на ЦК на ККП за съставяне на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие“.

В статията се разглеждат няколко ключови въпроса.

Първо, подчертава се, че успешното формулиране и изпълнение на 15-ия петгодишен план ще осигури стабилна основа за постигане на социалистическа модернизация до 2035 г.

Второ, в инструкциите са поставени ясно важни цели, като поддържане на икономическия растеж в разумни граници, стабилно увеличаване на производителността на всички фактори, пълноценно освобождаване на икономическия потенциал, както и синхронно нарастване на доходите на населението и икономическия растеж.

Трето, висококачественото развитие остава в центъра на икономическото и социалното развитие през периода на 15-ия петгодишен план, като се изисква пълно и точно прилагане на новата концепция за развитие и ускоряване на независимото развитие на технологии на високо ниво.

В статията се акцентира също върху подобряването на способността на ККП да ръководи икономическото и социално развитие, като се посочва важността на укрепването на централизираното и единно ръководство на Централния комитет и усъвършенстването на механизма за изпълнение на ключови решения и стратегии на партията.