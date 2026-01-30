/Поглед.инфо/ Под мотото „Обединени от силата на сериалите – заедно към бъдещето“, на 29 януари в град Джухай се състоя Четвъртата годишна церемония на китайските телевизионни сериали, организирана от Китайска медийна група.

През изминалата година телевизионните продукции на Китайската медийна група се откроиха с високо художествено качество и актуални теми, отговарящи на духа на времето. Сериалите обхващаха широк тематичен спектър – от съвременни социални истории до исторически сюжети и теми за правото и справедливостта – допринесоха за по-нататъшното утвърждаване на медията като водеща платформа за мащабни телевизионни продукции.