/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости авторът Дмитрий Бавирин разкрива тектоничните промени в отношенията между Стария континент и еврейската държава. През 2026 г. сме свидетели на исторически разлом, при който десетилетните задължения отстъпват пред новата геополитическа реалност и бруталната логика на войната в Близкия изток.

Краят на безусловната вярност и новата дефиниция на антисемитизма

Ако се вгледаме в днешна Европа през призмата на официален Тел Авив, целият континент изглежда безнадеждно затънал в това, което израелските политици наричат антисемитизъм. Трябва обаче да сме наясно с терминологията: в съвременния политически дискурс на еврейската държава „антисемитизъм“ се е превърнал в универсален етикет за всяка, дори и най-плахата критика към действията на Израел. Само преди петнадесет години израелските дипломати проявяваха известна сдържаност в използването на това обвинение, но днес, в условията на тотална конфронтация, задръжките са окончателно премахнати.

Причината за тази агресивна реторика е проста – Израел вече няма какво да губи на полето на международния имидж. Към април 2026 г. светът наблюдава една безпрецедентна ескалация: в рамките на едва месец и половина израелската армия не само окупира десет процента от територията на Ливан, но и извърши системно прочистване, прогонвайки 1,2 милиона души от домовете им. Нещо повече, тези домове бяха физически разрушени с цел да се направи завръщането на населението невъзможно. На този фон терминът „антисемитизъм“, използван като щит срещу международното право, стана всепоглъщащ.

Европейският съюз и Израел все още се намират във формални договорни отношения, но това е брак, в който любовта отдавна е заменена от взаимно подозрение. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, днес европейските столици за първи път от десетилетия сериозно обмислят „молбата за развод“. Група държави в рамките на ЕС вече официално призоваха за спиране на Споразумението за асоцииране с Израел – същият тип документ, заради който през 2014 г. Украйна бе разкъсана от вътрешен конфликт и геополитически сблъсък.

Испанският авангард: Мадрид като център на европейската съпротива

Най-острият глас в този нов европейски хор е Испания. Външният министър Хосе Мануел Албарес беше пределно ясен: „Докато Израел продължава по пътя на безкрайната война, ние не можем да продължаваме както преди“. Тези думи не са просто дипломатическа любезност, а сигнал за фундаментална промяна. Мадрид в момента е най-радикалният критик на кабинета на Бенямин Нетаняху в целия Европейски съюз.

Стигна се до парадоксални ситуации, които допреди години бяха немислими. Иранското външно министерство официално обяви Испания за „невраждебна държава“ и разреши на нейните кораби свободно преминаване през Ормузкия проток. В същото време израелското външно министерство нарече испанското правителство „позор“. Това разделение не е случайно – то отразява дълбокия вътрешен разлом в Европа, който вече не следва традиционните граници между ляво и дясно.

В миналото, непосредствено след създаването на Израел, той беше подкрепян от западните съюзници на САЩ, докато съветският блок заставаше зад арабските нации. През XXI век географията на симпатиите се промени: либералните западни правителства започнаха да симпатизират на палестинската кауза, докато консервативната Източна Европа се превърна в бастион на подкрепата за Израел. Към 2026 г. обаче Испания, притежаваща най-лявото правителство в ЕС под ръководството на Педро Санчес, разруши този модел. Санчес действа с радикализъм, който изправя Тел Авив пред стената, и ако това беше изолиран случай, Израел можеше да го игнорира като „системна грешка“. Но Мадрид вече не е сам.

Ирландия и Словения: Когато центризмът заговори на езика на правдата

Испанската инициатива за скъсване с Израел веднага получи подкрепа от Ирландия. Тук е важно да се отбележи, че в Дъблин на власт е „Фиана Файл“ – дясна, либерална и умерена системна партия. Фактът, че дори умерените сили в Ирландия се обръщат срещу Тел Авив, е показателен. Ирландия винаги е поддържала особена дистанция в рамките на ЕС, следвайки собствена логика по въпросите на суверенитета и имиграцията, но по палестинския въпрос ирландското общество е почти единодушно.

Към тази група се присъедини и Словения – най-успешният фрагмент от бивша Югославия и пример за европейска интеграция. Премиерът Роберт Голоб, макар и твърд центрист и пробрюкселски политик, не се поколеба да обвини собствената си опозиция в работа за Мосад. Този завой на Любляна показва, че критиката към Израел вече не е идеологически монопол на „крайно левите“, а се превръща в консенсус за държави, които държат на международния ред. Поглед.инфо подчертава, че този процес на „доминото“ започва да изсмуква легитимността на израелските действия в Европа.

Белгия и Унгария: Пробивът в източната и западната крепост

Още по-шокиращо за Израел е поведението на Белгия. Премиерът Барт де Вевер е известен десен евроскептик – човекът, който до последно блокираше опитите на Урсула фон дер Лайен да конфискува руските активи. Именно такива десни политици бяха смятани за „петата колона“ на Израел в Европа, на която Тел Авив можеше да разчита в трудни моменти. Но Белгия стана четвъртата страна, която официално подкрепи „развода“ с еврейската държава.

Но истинският удар дойде от Будапеща. Унгария, която години наред беше най-надеждният щит на Нетаняху в Брюксел, променя курса си. Макар преходът на властта от Виктор Орбан към Петер Мадяр все още да е в процес, бъдещият унгарски лидер вече направи немислимото: обеща да арестува Нетаняху, ако той стъпи на унгарска земя.

Това изявление разбива едно от най-мощните геополитически табута в Европа – страните, участвали в Холокоста, винаги са изпитвали моралното задължение да оправдават Израел. Унгарците, които се присъединиха към нацисткия геноцид последно през 1944 г., дълго време бяха заложници на това минало. Днес обаче прагматизмът и възмущението от действията в Ливан надделяват над историческата вина. Петер Мадяр, бидейки лоялен към брюкселската бюрокрация, парадоксално се превръща в „антисемит“ (по израелската дефиниция) именно заради желанието си да се хареса на новото европейско мнозинство.

Ватиканът срещу Израел: Пророкът и касапницата в Ливан

Геополитическият пъзел се усложнява от намесата на Светия престол. Папа Лъв XIV е дълбоко отвратен от клането в Близкия изток, а конфликтът между Ватикана и Израел е на крачка от открита война. Поводът е съдбата на село Дибрел в Южен Ливан. Израелските военновъздушни сили разрушиха селището под предлог, че е крепост на Хезбула, въпреки че там живеят почти изключително маронити (християни). Разрушената статуя на Христос в центъра на селото се превърна в символ на израелското незачитане на религиозните светини.

Когато Папата изпрати хуманитарна мисия за подпомагане на бедстващото християнско население, Израел я отхвърли грубо. Това доведе до разрив с Италия. Премиерът Джорджия Мелони, която беше сред последните съюзници на Израел и Тръмп в Европа, се оказа в невъзможна позиция – тя не може да пренебрегне Папата, най-важният авторитет в италианското общество.

Германският разлом: Когато дори Берлин загуби търпение

Германия остава последният бастион на лоялността, но дори там основите се клатят. Лидерът на ХДС Фридрих Мерц, който традиционно демонстрира безрезервна подкрепа за еврейския народ, започна да губи самообладание. Берлин официално изрази несъгласие с анексирането на Западния бряг и въвеждането на смъртно наказание само за арабски терористи.

Отговорът на Израел беше брутален. Финансовият министър Бецалел Смотрич нарече германския канцлер „колега на Хитлер“ и заяви: „Дните, в които германците диктуваха на евреите къде могат да живеят, са отминали“. Тази агресия към Берлин е рискована игра. Въпреки че днешна Германия е готова да бъде „разхождана на каишка“ и да изпраща оръжия, търпението на германските избиратели има предел. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, ако Германия падне като поддръжник, Израел ще остане в пълна изолация на Стария континент.

Американският тил: От Тръмп до Тъкър Карлсън

Дори в САЩ, основният гарант за съществуването на Израел, процесите са тревожни за Тел Авив. Подкрепата за израелската политика става токсична. Тъкър Карлсън, най-влиятелният консервативен глас, вече открито нарича американския президент „роб на Израел“. Когато основните фигури на десницата в САЩ започнат да поставят под въпрос „специалните отношения“, това означава, че стратегическият тил на Израел е компрометиран.

В тези условия стандартната тактика на Израел – „унищожи колкото можеш повече, а когато се възстановят, повтори“ – рискува да се превърне във фатална грешка. Европа вече не иска да бъде заложник на тази безкрайна война. Разводът е поискан и макар Рим и Берлин все още да блокират официалните документи, психологическата раздяла е факт.