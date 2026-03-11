/Поглед.инфо/ Контролираните от републиканците Камара на представителите и Сенат отхвърлиха гласуване за военни правомощия, което би дало на Конгреса възможността да реши дали Тръмп може да продължи да обслужва Израел в конфликта с Иран.

Очевидно 77% от републиканците са се хванали на пропагандата, че Иран е терористична държава, разработваща ядрени оръжия. Същите републиканци са се хванали на 11 септември, „оръжията за масово унищожение“ на Саддам Хюсеин, „използването на химически оръжия“ на Асад, руската инвазия в Украйна, Тонкинския залив, безкрайните лъжи за Кадафи. А сега републиканците се хващат на неподкрепеното твърдение на Тръмп, че „войната е приключила много по-рано от графика“.

Ако войната е почти приключила предсрочно, как така на 8 март Държавният департамент на САЩ нареди на неспешни служители на американското правителство и техните семейства да напуснат Саудитска Арабия поради рискове за безопасността? Как е възможно война, която се разшири до Саудитска Арабия, да е почти приключила?

Това беше подобрение на предишната заповед. Изглежда, че загрижеността на Държавния департамент за персонала му е несъвместима с оптимизма на Тръмп. Дали Тръмп се е присъединил към машината за лъжи на проститутките? Дали Тръмп създава несъществуваща реалност за останалите си поддръжници?

Демокрацията не функционира, когато единствената информация, с която разполагат гражданите, идва от машина за лъжи, която обслужва официалния наратив на деня, и от президент, който бърка надеждите си с реалността.

Александър Дугин, очевидно най-умният човек в Русия, казва, че не иранският военен капацитет се срива, а доверието в Америка. „Фактът, че Иран не се предава, не се съгласява на примирие или прекратяване на огъня, вече променя баланса на силите.“

Струва си да се вслушаме в Дугин, защото ако е прав, Тръмп е позволил на Нетаняху да поведе Америка към трудни времена.

„Ракетни и дронови удари са извършени срещу всички американски бази около Иран. Според неутрални оценки, повече от 1000 американски военнослужещи са били убити (Иран съобщава за много по-голям брой, докато Тръмп говори само за шепа, което изглежда смешно предвид мащаба на иранските удари).“

„Иран е избрал много ефективна тактика: да нанася удари не само по военни цели в Израел, който постепенно се превръща в нещо, наподобяващо Газа, но преди всичко по центровете и енергийните центрове на арабските държави от Персийския залив, от които зависи световната икономика. В комбинация с блокирането на Ормузкия проток това вече доведе до огромни загуби за световния пазар. Нещо повече, ситуацията ще се влошава с всеки изминал ден на иранска съпротива.“

„Показателно е, че страните от Персийския залив, чиито планове да се превърнат в неутрални и безопасни центрове на световната икономика вече са приключили, обвиняват не толкова Иран, колкото Израел и Съединените щати. Те винаги са не харесвали Израел, но в техните очи Тръмп се е превърнал в директен предател. Ако американските военни бази не ги защитават, а вместо това създават опасност, за какво са необходими? Арабските лидери задават този въпрос съвсем логично.“

„Междувременно планктонът на глобалния капитализъм и армиите от ескорт момичета набързо напускат Дубай. На покрива на изоставен хотел само донякъде нестабилният инфлуенсър Андрю Тейт танцува сам, упорито настоявайки, че всичко това е просто компютърна симулация и че живеем в матрица, в която просто са заредени нови декори.“

„Следващата стъпка ще бъде изтеглянето на арабски облигации от Съединените щати. Между другото, BlackRock спря процеса на теглене от своите фондове, като намали тавана с повече от половината. Изглежда като началото на колапс. Цените на петрола се покачват, а индексите падат бързо. Напълно е възможно световната икономика да се срине напълно в обозримо бъдеще.“

Ако Дугин е прав, на какво ниво на разузнаване действа правителството на САЩ, когато очакваната 3-дневна война завършва не с очаквана победа, а с икономическа и военна катастрофа? Не е ли американският народ по някакъв начин пренебрегнал отговорността си да бъде информиран и да изпълни дълга си да се увери, че правителството на САЩ действително служи на интересите на американците, а не на интересите на Израел? Дали консервативният републикански лозунг: „не можеш да бъдеш американец, ако не обичаш Израел“ е метод за създаване на сляпо американско подчинение на израелската програма за Велик Израел, независимо от огромната цена за американците?

Очевидно е, че отговорът е „да“.

За да видите и разберете колко далеч е Америка по отношение на способността на своето население и избрани представители да запазят отчетното управление, като защитават разделението на властите, прочетете отново първото изречение на тази статия.

Защо избраните представители на САЩ в Камарата на представителите и Сената се нуждаеха от гласуване, за да определят дали Конгресът може да гласува дали Тръмп може да започне и продължи война за Израел? Конституцията на САЩ, а не Израел или Тръмп, е управляващата власт на Съединените щати. Конституцията на САЩ не прави отстъпки на Израел или на която и да е друга държава, за да определя политиката на САЩ. Конституцията на САЩ гласи, че единствено Конгресът има правомощията да поведе Америка към война.

Колко време е минало, откакто Конгресът упражни конституционните си правомощия? 1941 г. Всички войни, струващи американска кръв и пари, са водени оттогава единствено от изпълнителната власт. Понякога президентът получава „разрешение“ от Конгреса след началото на военните действия. Но разрешението за продължаване на вече започнала война не е същото като разрешение за започване на война. Военните правомощия на Конгреса, делегирани от народа, в продължение на десетилетия са прерогатив на изпълнителната власт, правомощие, изрично отказано на изпълнителната власт от Конституцията на САЩ. Така че в продължение на десетилетия така наречената „американска демокрация“ е страна, управлявана не от народа и неговите избрани представители, а от изпълнителната власт. Що се отнася до войната, американската изпълнителна власт е диктатура.

Разрушаването на баланса на силите и ограниченията на изпълнителната власт, наложени от Конституцията, бяха приети стъпка по стъпка от безразличното население. Днес Америка вече не прилича на страната, създадена от бащите основатели. Всъщност, днес не мога да разпозная страната, в която съм роден през 1939 г.

Моето поколение разбираше, че свободата зависи от истината, а истината зависи от медиите и университетите. Знаехме, че ако хората бъдат внушавани с лъжи, нацията ще бъде загубена.

Това, което се случи с Америка, е, че е подложена на атаки и от двете си политически партии. Републиканците разказват на американците за враговете на Израел. Демократите лъжат американците за тях – че са расисти, хомофоби, женомразци, антисемити. Тръмп ни казва, че сме добри, но ни води до зли цели, за да служим на Израел. Демократите искат да ни заменят с имигранти-нашественици.

В света, в който живеем, съществуват мощни оръжия, които могат да унищожат живота на планетата Земя. Руските хиперзвукови ракети не могат да бъдат прихванати. Разрушителните им полезни товари са огромни и се доставят в множество бойни глави. Преди около година руски служител заяви, че само една руска ракета с множество бойни глави е достатъчна, за да заличи Великобритания от лицето на земята. Друг служител заяви, че са необходими само три, за да направят същото със Съединените щати. Американските ракети са по-малко ефективни, но въпреки това са опасни, ако успеят да ги преодолеят.

И Русия, и САЩ имат хиляди такива ракети. Колко ще трябва да изстреля Русия, преди да успеят да постигнат целта?

Защо светът си играе на война, когато Армагедон виси над главите ни? Израел трябва незабавно да се откаже от доктрината си за Велик Израел, а Съединените щати трябва незабавно да се откажат от доктрината си за американска хегемония.

Идиотите, които управляват правителствата днес, са способни да унищожат планета. Не бива да вярваме на нито една дума от това, което казват.

