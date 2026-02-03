/Поглед.инфо/ На 4 февруари 2026 г. руският историк на историософската мисъл в Русия, професор д.и.н. Николай Иванович Цимбаев, отгледал в МГУ „М.В. Ломоносов“ плеяда ученици-изследователи на руския ХIХ век, навършва 80 години. Интервюто с Николай Цимбаев е направено от неговите български ученици: Дарина Григорова и Александър Сивилов в Москва в далечната 2012 г., но остава актуално и днес по повод юбилея на руския знаменит учен и педагог.



Проф. д.и.н. Николай Цимбаев, Москва, септември 2012 г.

Д.Г., А.С.: Николай Иванович, във Вашата монография „История на развалинах империи” (М., 2007) Вие определяте като „справедлива” забележката на П.Я. Чаадаев за историята на Русия: „мисълта може да разруши нашата история, една само четка може да я сътвори”. Доколко разрушителна е съвременната мисъл на руското общество в търсенето на национална идентичност след 1991 г. и в чии ръце се намира четката за дългоочакваното възраждане? Какво е „истинската историософия“ според Вас и какъв е интересът към историческото знание днес?

Н.Ц.: Чаадаевската ирония и разрушителният чаадаевски скептицизъм са плод на своето време, когато за първи път в руската история са формулирани принципите на идеократичното управление. И не просто формулирани, а обявени за единствено верни и непогрешими. В такива условия разбирането и писането на историята на Русия е било възможно чрез използването на образи, рисувайки исторически картини с „четка“. „Мисълта“, разбира се, не би разрушила миналото на Русия, но нейното рационално обяснение, основано на критичен анализ на фактите, неизбежно е трябвало да доведе до дискредитиране на идеологическите основи на управлението на Николай.

„Съвременното мислене на руското общество“ е фантом. Руската реалност поражда множество откъслечни идеи/„мисли“, които са вътрешно противоречиви и взаимно противоречиви. Освен това, те са краткотрайни. Няма основания да се смята, че след 1991 г. руското общество е заето с търсенето на „национална идентичност“, както няма основания да се говори сериозно за единна русийска нация. Единна нация не е съществувала и в Руската империя. С известни преувеличения може да се говори за „единна съветска нация”, но тази конструкция беше крайно идеологизирана и политизирана, без да има солидна опора в реалното ежедневие.В свете вышесказанного затрудняюсь ответить на вопрос о том, "в чьей руке находится кисть для долгожданного возрождения".

Днес има много голямо търсене на исторически знания и исторически сравнения. Потвърждение за това е неотдавнашното създаване на Руското историческо общество, чиито цели и задачи отговарят на обществените изисквания и интересите на властта, макар и да не са свързани с професионалните интереси на историческата общност.

„Истинската историософия” това са размисли за миналото, в основата на които лежи познанието за миналото, а не празна игра с отделни факти и понятия. Бердяевският софизъм „Трети Рим – Трети Интернационал” е пример за лоша историософия.

Д.Г., А.С.: 4 ноември се превърна от Ден на единството в Ден на разединението – руските шествия, лозунгите „Стига сме хранили Кавказ“, които бяха подхванати и от някои постсъветски либерали, не създават ли опасна тенденция в руското общество – от една страна, безотговорно разиграване на националната карта. От друга страна, доколко политически коректното понятие „русиянин“ може да замести понятието „съветски гражданин“ и дали то не обезличава „руснаците“, според Вас, тъй като „руснак“ означава принадлежност към руската/европейската култура, а не етническа характеристика?

Н.Ц.: Оставяйки настрана въпроса за историческата и идеологическата обосновка на „Деня на народното единство”, не виждам основания да го наричаме „Ден на разединението”. Примери за безотговорно разиграване на националната карта могат да бъдат дадени много както в постсъветското пространство, така и в Европа и в света. „Да се създава тенденция” тук не е необходимо.

„Русиянин“ е понятие на Екатерина II и Н.М. Карамзин, по-късно забравено от идеологията на Николай II. „Съветският човек“ съвсем естествено и адекватно замени „руснака“ в новия етап на историческото развитие. Съвременната употреба на думата е лишена от терминологична точност и дори на ниво публицистика е поливариантна и противоречива.

„Руски” има пряко отношение към етноса. В същото време е напълно справедливо, че руската култура, руският театър, руската музика, руската литература, руската живопис, руската архитектура са значими части от великата европейска култура и са напълно лишени от етническа съставка.

Д.Г., А.С.: Според Вашето точно наблюдение „земята до хоризонта е най-устойчивият фактор в историята на Русия”, а „стремежът към земята до хоризонта” както на обществото, така и на властта ги раздалечава, в следствие на което се появява болшевизмът. Към какво се стреми съвременна Русия?

Н.Ц.: В стара Русия властта и обществото се разделят не от метафизичния „копнеж към земята до хоризонта“, а от социалната реалност. Не трябва да се забравя, че освен властта и обществото има и трета част от триадата – народът. В търсене на отговора на въпроса „към какво се стреми съвременна Русия?“ трябва да се обърнем към анализа на ежедневието, което, разбира се, означава отказ от историософски обобщения и познаване на демографските, икономическите и статистическите реалности на съвременния живот на народа.

Д.Г., А.С.: Вие пишете, че „писателят мисли с образи” и „човешката истина е закон за художника, който не се обвързва с историческата истина”. Как мисли историкът и какво е „историческата истина”, след като погледът на историка е само неговата интерпретация на партитурата на миналото?

Н.Ц.: Според мен историкът не е длъжен да мисли. Неговото призвание е да открива, анализира и сравнява историческите извори. Подреждането на събраната информация в хронологична, събитийна или тематична последователност изисква, разбира се, определени умствени усилия, но в много по-голяма степен зависи от зададената цел на историческата работа.

Историкът не е интерпретатор на събитията от миналото, а техен събирач, пазител, единственият, който, ако е истински историк, е способен да запази връзката между времената и поколенията.