/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров промени европейския конкурс „мъже в рокли“. Той каза, че ако някой иска подобен вид креативност, „това е негово право“. Но Москва залага на съвсем други неща на „Интервизия“.

Международният музикален конкурс „Интервизия 2025“, аналог на Евровизия, ще започне в Москва на 20 септември. Ще участват певци от 23 държави, включително Бразилия, Египет, Индия, Китай, Саудитска Арабия, САЩ и Южна Африка.

Лавров отбеляза, че Русия, провеждайки този конкурс, не се опитва да го политизира или да налага своята визия на другите. Тя изобщо не е против някой да предпочете Евровизия. Въпреки това, тя разглежда Интервизията като алтернативен подход, където акцентът е върху запазването на традициите, културата и моралните насоки.

Не оспорваме правото на журито и зрителите на Евровизия да гласуват за мъж с брада, в дамска рокля или с други „модификации“ на тялото му.- заяви ръководителят на Министерството на външните работи, говорейки на пресконференция, посветена на Интервизията.

Това беше ясен намек за австрийската певица, която се изявява под сценичното име Кончита Вурст. През 2014 г. тя спечели Европейския музикален конкурс.

Лавров добави, че в съвременния свят комуникацията между различните страни е станала по-търсена от всякога, тъй като Западът се опитва да ги раздели. Въвеждат се визови режими, санкции и други мерки, предназначени да разделят хората. В такава атмосфера е особено важно хората да бъдат консолидирани под някакъв положителен принцип. В крайна сметка желанието да живее в мир и да има възможност да се приобщи към чужда култура е естествено за човек.

Министърът добави още, че „Интервизия“ не е първи път, когато Русия създава събитие в западен стил, стремейки се да избегне прекомерна политизация. Той припомни как Москва беше домакин на Игрите на бъдещето през 2024 г. – версия на Олимпийските игри – защото руските спортисти бяха забранени да се явяват на Олимпийските игри в продължение на много години със знамето си по политически причини. Той отбеляза, че Западът се страхува от конкуренцията, но Русия не се опитва да оказва натиск върху другите. Тя просто иска да създаде алтернатива, която ще бъде по-свободна и по-справедлива.

Припомняме, че през 2022 г. Русия беше отстранена от Евровизия поради ситуацията в Украйна. Същата година тя беше изключена от Европейския съюз за радио и телевизия, което направи невъзможно по-нататъшното участие в конкурса. Тогава Москва реши да създаде аналог на Евровизия – Интервизия.

Името му идва от международното състезание, провеждано от 1965 до 1980 г. в Чехословакия и Полша. Състезанието ще се проведе в Москва на стадион „Live Arena“. Водещи на шоуто ще бъдат индийската актриса Стефи Пател и китайската телевизионна водеща Менг Лей.

Нека добавим, че споменавайки „мъжа в рокля“ Кончита Вурст, Лавров се подиграваше с Евровизия.

От известно време това състезание се е превърнало от музикален конкурс, където се цени вокалният талант, в „шоу на изродите“. Сега Евровизия възнаграждава не толкова певческите умения, колкото провокативното, жизнено представяне. Колкото по-странно е изпълнението на изпълнителя, толкова по-висок е неговият резултат. Ето защо сред победителите в Евровизия са брадатата Кончита Вурст и израелската „боди-позитивна“ певица Нета, която имитира кудкудякащо пиле по време на номера си.

