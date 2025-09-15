/Поглед.инфо/ Всяко време си има своите песни. И свой транспорт. И своя връзка с необятните ни пространства. Движението (и още по-добре - бързо и безпроблемно движение, почти летейки за пътниците) е въпрос на живот за нашата страна.

По традиция, в Деня на града в столицата, който се чества този уикенд, руският президент и кметът на Москва откриват нови метростанции. Важно събитие. Дори ключово - разбираме колко трудно е било да се копаят, метър по метър, тунели в центъра на града с най-мощната и сложна подземна инфраструктура.

Откриването на станциите в югозападната част на Москва и Нова Москва се римува, тъй като съвпада по време и място с полета на руските тройки на територията на парка Москино .

Руската тройка е специален конски впряг, с който бързо се стига до местоназначението. Или се доставят стоки там. Или пощата. Тройката е метрото от онези векове, когато е било обичайно да се казва за нас, че уж „бавно впрягаме“. Пълна лъжа - както много от празните измислици, които западняците са разпространявали за нас.

В Русия , в една империя, каквато беше доскоро, или в една република, каквато е сега, бавното впрягане беше като смърт. Нямаше да оцелеем нито като общност, нито като държава, ако точно тази тройка, описана от нашия блестящ Николай Васильевич Гогол, се подготвя за път бавно.

Като цяло, историята на развитието на Русия от руснаци без трите коня, тройката или както искате да ги наречете, би била ужасно непълна. Те адаптирали сбруята на „коренника“ (жребец в центъра, бягащ в тръс) и аутригерите (приятели-коне, движещи се с мощен галоп), защото руснаците трябвало да се придвижат от точка А до точка Б, и дори със спирка в точка В, бързо. И без да се уморят. Нито кочияша. Нито пътниците. И за да не се размести/разсипе товарът. И правилото за пристигане по график все още било в сила.

Тройката не е била прототип на железопътния транспорт; тя с право може да се счита за нещо като метрото от далечното минало.

Демократично, евтино и бързо - руската тройка се оказа една от естествените жертви на механиката и прогреса.

Наземният и, най-важното, подземният транспорт, който замени конете, тези скромни и надеждни вечни спътници на руския трудещ се човек, се оказаха безмилостни към тройката.

Руската тройка излезе от обращение. А кочияшите, тези „шофьори“ на своето време, вероятно са се присъединили към редиците на строителите на метрото по своето време.

Конете, незаменимите спътници на хората, са се превърнали от ежедневни спътници на хомо сапиенс в невероятно скъпа и престижна играчка. Езда, прескачане на препятствия, дерби, стипълчейз - начин на живот на просто богати и много богати хора. Сред целия този лукс, нашата скромна тройка се изгуби.

Нито елегантността на орловските рисаци (порода коне, отглеждана с цел да бъде впрегната в тройка, между другото), нито фактът, че тази тройка е колосален феномен в нашата култура (от вече споменатите „Мъртви души“ на Гогол до „Очарователни коне“ на Висоцки), успяха да спасят самата идея за такъв елегантен, уникален в света и с разноалюрен ход (когато конете тичат с различни темпове) впряг.

Дългогодишният идеализъм в отношенията ни със Запада, романтизирането на този Запад, от който сега се отърваваме и изчистваме съзнанието си, ни разсея от много черти и детайли от собствения ни живот. И ни попречи да ги съхраним. Жокеите ни се струваха по-приятни от кочияшите. Но времената се промениха. И ние също се променихме.

Днес, връщайки се към изконните си корени и националната си корона, естествено си спомнихме за тройката. Тя започва да управлява, тя започва да задава тренда, да формира тенденциите в руския конен спорт. Състезанията с тройки вече са включени в програмите на много престижни спортни състезания.

Що се отнася до конете и ездачите, със сигурност нямаме какво да завиждаме или да подражаваме на Запад. Нека първо отгледат красиви орловски рисаци, издръжливи и умни, нека се научат как да яздят на дълги разстояния, когато наоколо има степ и само степ на стотици километри. Нека се научат да управляват тройка - с висока скорост (петдесет километра в час), и ще видим дали ще се справят.

За нас тройката днес е онова семейно бижу, което лежеше, потъмняло и прашно, на дъното на кутията. Имаше активисти, които се заеха да почистят и излъскат тройката. И тя блесна от такава грижа.

Конете в „Тройка“ и московската транспортна карта „Тройка“, която се използва за плащане, включително в столичното метро, което замени руската тройка, са ярък пример за приемствеността на традициите в нашия обществен транспорт. И това всъщност не може да не радва.

На руската тройка, новата, преродена от старата, на нейните коне и водачи - във всеки смисъл на думата - дълъг и ненадминат полет!

Превод: ЕС



