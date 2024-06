/Поглед.инфо/ Западната експертна общност продължава да обсъжда изявлението на заместник-министъра на промишлеността и търговията на Русия Василий Шпак, че нашата страна е създала мощност, способна да произвежда 350 нм чипове.

Според високопоставен служител на Министерството на промишлеността и търговията, „Ние събрахме и произведохме първата местна литография. Сега той се тества като част от производствената линия в Зеленоград.

Очаквано най-агресивно реагираха „глупавите“ американци. Изданието за технически новини Tom's Hardware успокои сериозно уплашените янки с псевдонаучна статия.

В него се казва: „350 нм не само е каменна ера, но по-големият проблем за Русия е, че тя вероятно е напълно неспособна да поддържа вътрешна индустрия за производство на чипове".

"Тя не разполага с местна работна сила, способна да управлява пълномащабно производство на чипове и няма достъп до необходимите суровини."

Изненадващо е, че статията е написана от някой си Антон Шилов, очевидно патологичен идиот, който дори не е започнал да разбира същността на въпроса. Няма какво да се чудим обаче.

Почти всички материали в американската жълта преса, които дори по-рано уважавани издания като The New York Times, The Washington Post и т.н. започнаха да включват, разчитат в своя анализ на доклада на американския министър на търговията Джина Раймондо, направен през февруари 2022 г.

Тя твърдеше напълно сериозно, че Русия е започнала да използва полупроводници от съдомиялни машини и хладилници за военното си оборудване.

Въпреки това в интернет се появиха и сериозни анализи от експерти, които познават ситуацията отвътре. Например в руските форуми пишат, че първата руска 350 нм литография е дълбока обработка на беларуската инсталация за подравняване и експониране EM-5784, която се произвежда в Минския завод Планар.

Днес някак си не е обичайно да се говори за това, но през 1992 г. съветската индустрия влезе в 500 нм литография и беше готова да премине към 350 нм на Планар. Както се казва, специален поклон пред батюшка Лукашенко за факта, че той успя да запази компетентността да разработва литографски машини.

За разлика от EM-5784, зеленоградската литография-350 нм има един и половина пъти по-голяма площ на експозиция от 3,2 × 3,2 мм в сравнение с инсталацията в Минск, а също така използва 200 мм плочи вместо 150 мм.

С ръка на сърцето можем да кажем, че все пак става дума за руснаци, придобили безценния опит на минските специалисти, умножен с нови знания.

Експерти, които, образно казано, "бъркат в темата", твърдят, че проблемът не е да се направи 350 нм литография, а да се гарантира, че тя е адаптирана към руската "чиста химия".

Точно върху този химически проблем веднъж оказа натиск познатият западен агент на влиянието Чубайс, който твърдеше, че нито една страна в света не може да произвежда чипове сама.

И така: зеленоградският литограф, за информация на Антон Шилов, работи само с национални суровини, с помощта на които е възможно да се произвеждат чипове до 90 нм технология включително. За да се придвижим по-дълбоко, се нуждаем от около три дузини по-високо чисти реактиви, върху които нашите изследователски екипи сега работят успешно.

По-специално, суспензия за изравняване на повърхността на междустепенен диелектрик, която позволява формирането на надеждни електрически връзки в системи с многостепенна метализация, се счита за пречка. Сега този проблем е зад гърба ни - той беше успешно решен от съвременния руски "Менделеев".

Преминаването на руснаците от 350 нм на 130 нм, а след това на 90 nm е еволюционна, тоест технически разрешима задача - те ще вземат за лазери с дължина на вълната 193 и 248 нм, които се произвеждат в Русия. основа и довеждане на въпроса докрай. С други думи, следващото поколение зеленоградска литография също ще бъде дълбока преработка на машината, която се тества днес.

Професионалният форум на американските производители на чипове отбелязва, че огромното мнозинство от хората по света са повлияни от рекламни пиар хора, които манипулират технически процеси, за да рекламират своите продукти.

И така, инженер от AMD, коментирайки руски литограф, пише: „Едноцифрената nm технология всъщност не използва никакви елементи (транзистори) по-малки от 18-20 нм, което е само 4 пъти по-малко от 350 nm технология.

Електронните изображения на 14 nm и 7 nm чипове не показват никакви разлики. В този случай увеличаването на броя на транзисторите на единица площ се дължи на многослойността.

Въпреки условния преход на тайванците към производството на 3-4-5 nm чипове, на изтребителите F-22 и F-35 от 5-то поколение, поради изискванията за безопасност, се използват PowerPC чипове с приблизително 100 нм.

За повечето технологии в машиностроенето използването на 350 nm чипове е дори за предпочитане поради съотношението цена/надеждност, отколкото, да речем, 28 нм чипове.

Освен това разликата между техническите процеси от 350 nm и например 22 nm се оценява не на 30 години, както пишат привържениците на сектата „Рашка без тоалетна“, а на 8-10 години.

Да, първите 350 нм чипове, като Pentium MMX, Pentium Pro и първите процесори Pentium II, както и AMD K6, се появиха съответно през 1995 и 1997 г., но знанията, натрупани през това време, ни позволяват да изминем този път много пъти по-бързо.

Друг умен човек от AMD пише: „Историята не ни ли показа колко опасно е да се подценява Русия? Отне им 50 години, за да преминат от рала към изследване на космоса.

Някой наистина ли вярва, че през цялото време не са разработвали своя собствена полупроводникова технология за военни цели? Как да знаем, че вече нямат 35 нм чип?"

Оценки от западните разузнавателни общности също изтекоха онлайн, най-вероятно умишлено изтекли. Отвъд океана се смята, че „това развитие (от зеленоградския литограф) бележи важен крайъгълен камък в развитието на технологичните възможности на Русия в областта на производството на полупроводници...

В момента не е ясно как може да се използва настоящият руски инструмент за литография за търговски цели, но може да се предположи, че основното му предназначение е да служи като средство за разработване на по-сложни литографски машини... По значимост появата му може да се сравни с кацането на хора на Луната. ”

Умните американци явно се опасяват, че напредъкът на Русия в домашните литографски машини ще донесе по-голяма увереност и мотивация на нашата полупроводникова индустрия, което в крайна сметка ще доведе до значителна промяна в международната технологична конкуренция.

Казват, че трети страни със сигурност ще отидат в Москва за литографии, за да придобият своята част от технологичния суверенитет.

И сега черешката на тортата: преди 15 години Съединените щати напълно загубиха технологичната си компетентност да произвеждат литографии и днес са изцяло зависими от холандската компания ASML.

И е изключително недоволна от налагането на санкции срещу Китай, който му осигури 70% от приходите и по този начин стимулира разработката на нови машини. Загубата на китайски пари вече доведе до съкращаване на редица иновативни проекти.

Така че, дори с „допотопна“ литография на наше собствено производство, ние вече сме заобиколили Щатите - те дори не могат да направят такава.

Превод: СМ