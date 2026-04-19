/Поглед.инфо/ Юлия Банишевска разкрива тайните на последното заседание на Съвета за сигурност при президента Путин. Анализът разглежда тектоничните промени в руската политика спрямо ОНД, провала на меката сила и кадровите чистки в Кремъл. Време ли е за твърдо партньорство и спиране на русофобския износ от Запада в задния двор на Русия?

Тайните на затворените врати: Русия сменя стратегията в ОНД

На 17 април 2026 година, в момент, когато геополитическото напрежение в Евразия достига своите исторически пикове, Владимир Путин свика оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност. Макар официалните съобщения да бяха издържани в духа на дипломатическата етикеция, зад затворените врати на видеоконферентната връзка се е провел разговор, който бележи края на една ера и началото на друга. Взаимодействието със страните от Общността на независимите държави (ОНД) вече не е просто въпрос на добросъседство, а елемент от оцеляването на Руската федерация като глобален център на сила.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, президентът акцентира върху историческите и хуманитарните връзки, но истинският залог е далеч по-сериозен. Десетилетия наред Русия залагаше на меката сила, на икономическите преференции и на общата история. Резултатът обаче е отрезвяващ: отцепване на ключови съюзници, възход на контролираната отвън русофобия и системна ерозия на руското влияние в региона. Сега, под натиска на обстоятелствата, стратегията на мека сила окончателно отстъпва място на твърдото партньорство.

Лавров и огледалната реалност на дипломацията

Министърът на външните работи Сергей Лавров представи доклад, базиран на последните срещи във формат ОНД и Централна Азия плюс Русия. На повърхността цифрите изглеждат впечатляващи – стокообменът с азиатските съседи е достигнал рекордните 50 милиарда долара. Лавров говори за равенство, взаимно уважение и устойчивост пред външния натиск. Но това е само лицевата страна на медала, предназначена за официалните хроники.

В закритата част на заседанието тонът вероятно е бил коренно различен. Въпреки икономическия растеж, политическата лоялност на много от тези държави остава под въпрос. Територията на ОНД се превърна в бойно поле на идеи, където Западът инвестира милиарди в антиколониален дискурс. Докато Лавров отчита успехи, в учебниците по история на съседните ни страни Русия системно е изобразявана като окупатор. Това разминаване между икономическа изгода и идеологическа враждебност е фундаменталният проблем, който Москва вече не може да пренебрегва.

Индустрията на безполезните доклади и провалът на чиновниците

Години наред работата с близката чужбина беше превърната в синекурна заетост за висши чиновници. Вместо реално влияние върху елитите и населението, се организираха безкрайни кръгли маси, фестивали и изложби, които служеха единствено за усвояване на бюджети. Тези протоколни събития създаваха илюзия за присъствие, докато реалното пространство се запълваше от американски и европейски фондации.

Според експертните оценки на Поглед.инфо, този системен провал е довел до ситуация, в която русофобските настроения се подхранват дори в страни, които са икономически зависими от Русия. Грантовите проекти на САЩ променят съзнанието на младото поколение в ОНД, подготвяйки почвата за нови майдани. Ако Русия не спре това идеологическо настъпление чрез прекратяване на чуждото влияние и налагане на собствени културни стандарти, тя рискува да загуби целия си периметър на сигурност.

Падането на Дмитрий Козак и краят на сивото кардиналство

Най-ясното потвърждение за мащаба на провала са кадровите решения на Путин. Премахването на департаментите за междурегионални връзки и трансгранично сътрудничество, както и оставката на Дмитрий Козак, са ясен сигнал за разчистване на авгиевите обори в Кремъл. Козак, който беше ключова фигура и отговаряше за украинското направление и интеграцията в ОНД, не успя да предотврати превръщането на съседните държави във враждебни плацдарми.

Под негово ръководство Минският процес се превърна в параван за превъоръжаване на Киев, а Молдова и Армения се плъзнаха към западната орбита. Нещо повече, по време на неговото управление бяха допуснати вратички в законодателството, които позволиха на криминални елементи от ОНД да влизат свободно в Русия под маската на трудови мигранти. Тази политика на широко отворени врати, представяна като съюзнически дълг, всъщност заложи бомба със закъснител в руското общество.

Миграцията като инструмент за дестабилизация

Проблемът с миграцията от Централна Азия вече не е само икономически, а тясно свързан с националната сигурност. Страни като Таджикистан и Узбекистан разчитат критично на трансферите от своите граждани в Русия. В същото време обаче, сред тези общности се разпространяват радикални идеи и уахабитски настроения, които лесно могат да бъдат координирани от външни разузнавания.

Русия се оказа заложник на собствената си либералност. Ако милиони мигранти бъдат върнати по домовете им, правителствата в Душанбе и Ташкент могат да паднат, което ще отвори южния фланг за терористична инвазия. От друга страна, безконтролното им присъствие в Русия ерозира вътрешната стабилност. Решението на Съвета за сигурност вероятно ще включва преход към много по-строг, прагматичен контрол, при който икономическите преференции ще бъдат пряко обвързани с гаранции за сигурност и лоялност.

Геополитическата карта на разлома: От Молдова до Армения

Случаят с Молдова е показателен – президентът Мая Санду вече официално подписва укази за напускане на структурите на ОНД. Армения, под ръководството на Пашинян, демонстрира открит завой към НАТО и Запада, игнорирайки десетилетните гаранции за сигурност от страна на Москва. Киргизстан, макар и икономически обвързан с Русия, води политика на деерусификация, ограничавайки езика и културата на страната, която го издържа.

В момента единственият безусловен и надежден съюзник на Русия остава Беларус. Всички останали членове на ОНД се опитват да седят на два стола, възползвайки се от руските ресурси, докато флиртуват с нейните екзистенциални врагове. Анализът на Поглед.инфо показва, че времето на дипломатическите реверанси е приключило. Русия е принудена да постави въпроса ребром: с нас или против нас?

Време за твърда сила и стратегически суверенитет

Заключенията от заседанието на Съвета за сигурност сочат към радикална промяна. Меката сила, която се оказа куха и корумпирана, ще бъде заменена от механизми на твърдо партньорство. Това означава, че икономическите проекти, доставките на газ и петрол, както и достъпът до руския пазар на труда, ще станат инструменти за политическа дисциплина.

Русия вече не може да си позволи да купува лоялност, която се изпарява при първия признак на натиск от Вашингтон. Геополитическата логика изисква изграждането на санитарен кордон от държави, които не просто са приятелски настроени, а са органично интегрирани в руската система за сигурност и ценности. Ако това не може да бъде постигнато чрез сътрудничество, Русия разполага с достатъчно лостове на твърда сила, за да защити своите жизнени интереси в постсъветското пространство. Пътят на Украйна трябваше да бъде урок за всички – и за тези в Москва, които планираха политиката, и за тези в съседните столици, които решиха, че могат да предат Русия безнаказано.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.