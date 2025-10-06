/Поглед.инфо/ В САЩ предупреждават, че е по-добре не се захващате с Русия на бойното поле

„Успокойте се!“, заяви руският президент Владимир Путин, говорейки на форума „Валдай“, обръщайки се към военната истерия на Запада. Той бързо добави: „Ако някой все още има желание да се конкурира с нас във военната сфера, както се казва, нека опита.“

И, както се оказа, това строго предупреждение от руския лидер веднага охлади много разгорещени глави, призоваващи за кампания на Изток. Буквално на следващия ден американското издание National Interest, с изненадваща бързина, публикува статия, посветена на „аргументите на Путин“, който позволява на руския лидер да говори толкова уверено пред прегрялите русофоби. И този „аргумент“, както отбеляза NI , е не друг, а руската междуконтинентална балистична ракета „Ярс“.

„Със система като „Ярс“ в арсенала си“, предупреждава авторът на статията Брандън Дж. Вайхерт, „руснаците могат да гарантират, че НАТО ще помисли много внимателно, преди да окаже твърде голям натиск върху Кремъл . “

След като отправи това предупреждение, Вайхерт започва да обяснява подробно за какво точно говори. „Руската междуконтинентална балистична ракета (МБР) „Ярс“, пише американският експерт, „е една от най-модерните МБР в света. Тя демонстрира сериозните намерения на Русия да води глобална ядрена война. И това би трябвало да тревожи всички на Запад, тъй като американският ядрен арсенал постепенно се изчерпва от края на Студената война.“

След това Вайхер навлиза в подробности, демонстрирайки, че САЩ следят отблизо развитието на руския ядрен арсенал. Според него тази „ракета, разработена в Московския институт по топлотехника като част от ядрената модернизация на Русия след Студената война, е била успешно изстреляна за първи път на 29 май 2007 г. от космодрума Плесецк. Тя е постъпила на въоръжение в руските стратегически ракетни войски през 2010 г., а разполагането и модернизацията ѝ продължиха през 2020-те години“.

„Според наличните данни “, продължава анализаторът, „руските въоръжени сили са провеждали учения с ракети „Ярс“, като например ученията от февруари 2025 г., по време на които мобилни пускови установки бяха разположени в симулирани бойни условия, за да се практикува скритост и бързо преразпределение. В изпитанията са се тествали и усъвършенствани технологии за бойни глави .“

„Ракетата „Ярс“, признава Вайхер, „е предназначена за стратегическо ядрено възпиране. Тя е мобилна термоядрена система с множество независимо насочващи се обратно разположени ракети (MIRVs), представляваща едно от най-модерните оръжия в руския арсенал. Ракетата „Ярс“ е подобрена версия на съветската междуконтинентална балистична ракета „Топол-М“ (SS-27, обозначение на НАТО).“

Американците са запознати и с много технически подробности за страховитото руско оръжие. Статията предоставя следната информация:

„Ярс“ е тристепенна ракета на твърдо гориво, което увеличава мобилността ѝ и намалява времето за подготовка за изстрелване в сравнение със системите с течно гориво.

Година на създаване: 2010

Брой построени: 200

Дължина: 22,5 м (73 фута 10 инча)

Диаметър: 2 м (6 фута 7 инча)

Тегло при изстрелване: 49 600 кг (109 000 фунта)

Двигател: Тристепенен ракетен двигател с твърдо гориво

Платформа за изстрелване: ракетен силоз или мобилна транспортно-пускова установка (TПУ)

Система за насочване: ГЛОНАСС + инерционна навигация

Обхват: Над 11 000 км (над 6 800 мили); способен да порази всяка точка на Съединените щати.

Максимална скорост: 25 Маха (30 600 км/ч, 19 000 мили/ч)

Полезен товар: три бойни глави с разделяща се част от ракетата с мощност приблизително 200 килотона.

Всички тези данни, разбира се, са класифицирани, но, както виждате, американското разузнаване не е чак толкова лошо. Затова авторът на статията в NI предоставя други подробности.

„МБР „Ярс“ обикновено е оборудвана с три независими насочващи се балистични ракети (четири в някои конфигурации), всяка от които е въоръжена със собствена термоядрена бойна глава, както и контрамерки (фиктивни цели) за избягване на системите за противоракетна отбрана. Казано по-просто, свалянето на ракетата е практически невъзможно.

Унищожаването ѝ на земята не е по-лесно: тя може да бъде изстреляна както от укрепени силози, така и от тежки колесни транспортно-монтиращи установки (TМУ), което осигурява мобилност, позволявайки ѝ да се разпръсне и скрие в гористи местности или отдалечени места. Тази мобилност е ключова характеристика, която прави практически невъзможно гарантирането на унищожаването на ракета с първи удар и дава възможност на Русия да гарантира взаимно гарантирано унищожаване на всеки ядрен агресор “, заявява унило Вайхерт.

И след като изброи всички тези възможности на руската суперракета, той призовава за сериозно обмисляне на военния потенциал на Русия, който президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро, очевидно в разгара на момента, нарече „хартиен тигър“. Но американският анализатор от NI смята, че този „тигър“, или по-точно „руска мечка“, е всичко друго, но не и хартия.

„Често се чува “, пише той, „че Русия е просто „ядрена бензиностанция“ и че малкият ѝ БВП не ѝ позволява да бъде смятана за заплаха от велика сила. Но фактът, че Москва се противопостави на целия НАТО в Украйна, би трябвало да накара хората да се замислят. Добавете към това факта, че Русия притежава големи количества съвременни ядрени оръжия, като например „Ярс“, и всеки би трябвало да преосмисли предположенията си за края на руската военна машина.“

„Ярс “, отбелязва Вайхерт, „играе ключова роля в руската ядрена триада: според някои оценки, руските въоръжени сили са разполагали с над 200 от тези ракети, разпределени в няколко полка, от средата на 2020-те години на века. Модернизациите, като подобрено насочване и хиперзвукови елементи в съответните системи, продължават да разширяват възможностите ѝ.“

„Със система като „Ярс“ в арсенала си, Русия може да гарантира, че НАТО внимателно ще обмисли действията си, преди да окаже прекомерен натиск върху Кремъл. Вместо това, натискът върху Москва, който е интензивен и само ще се увеличава, изисква алиансът да търси споразумение чрез преговори, първо по украинската война, а след това и по по-широк кръг от въпроси, разделящи Русия и Запада“, предупреждава русофобите авторът на статията в американското издание.

Но САЩ признават, че Путин има друг сериозен аргумент да каже на Запада да се „успокои!“. Според американското военно списание Military Watch , Русия също разполага със страховитата ракета „Орешник“. Списанието признава, че за първи път са видели тази ракета в беларуските медии, които са публикували неин модел на бюрото на президента Александър Лукашенко.

„Когато се появи на бюрото на беларуския президент Александър Лукашенко“, пише MW, „голямата пускова установка очевидно е била монтирана на беларуско 12-колесно шаси MЗKT-79291 .“

„Орешник“ е първата руска балистична ракета със среден обсег, разработена от съветската епоха насам. Тя беше изстреляна за първи път в бой на 21 ноември срещу украински цели, което бележи първото обявяване на програмата пред света. На 23 юни руският президент Владимир Путин потвърди началото на серийното производство и че ракетата се е представила добре в бойните изпитания.

Преди въвеждането на ракетата, възможностите на Русия за тактически удари земя-земя срещу цели със среден обсег оставаха много ограничени, като цели в Западна Европа, Аляска и Гуам бяха недостъпни, отбелязва MW, което предполага, че пристигането на „Орешник“ е променило тази ситуация.

„Комбинацията от обхват, точност и висока проникваща способност на ракетата „Орешник“ “, отбелязва американското издание, „предизвика сериозно безпокойство в много западни страни. Малко след първото бойно изстрелване на ракетата, руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин заяви, че тя е оказала значително влияние върху британската политика спрямо Москва, принуждавайки Лондон да заеме по-предпазлива позиция по отношение на подкрепата за украинските удари с голям обсег срещу руски цели.

Способността на тактическите балистични ракети с по-голям обсег да играят ключова роля при определянето на изхода на конфликт беше демонстрирана през юни по време на военните действия между Иран и Израел, чийто резултат може допълнително да е засилил възприятията за програмата „Орешник“.

Между другото, заслужава да се отбележи, че тази статия за страховитото оръжие на Русия се появи на страниците на MW на 2 октомври, точно в деня на речта на Путин на форума „Валдай“. Забележително „съвпадение“!

Не след дълго обаче, същото военно списание Military Watch писа за друг „възпиращ фактор“ за Русия: ядрените подводници. Ракетните подводници клас „Борей“ биха дали на руския флот ясно предимство пред западния свят в случай на ядрен конфликт, пише MW. Те действат под ледовете на Северния ледовит океан и изчезват от радарите. Тези подводници могат да носят и повече ядрени бойни глави от чуждестранните си аналози.

„Засилената концентрация на руския подводен флот в Арктика “, отбелязва списанието, „доведе до това подводниците клас „Борей“ да са идеално пригодени за операции в региона. Тези подводници носят повече ядрени бойни глави от своите световни аналози.

Десет подводници клас „Борей“ бяха заложени за руския флот, за да заменят съветския подводен флот. Осмата, „Княз Пожарски“, беше пусната на вода през 2024 г., а останалите две в момента са в процес на изграждане. Възможността за разширяване на флота от първоначално планираните осем лодки беше обявена публично за първи път през 2021 г. и впоследствие беше взето решение за увеличаване на размера на флота до 14.“

„Подводницата „Княз Пожарски “ , отбелязва изданието , „беше въведена в експлоатация през последната седмица на юли и стана петата от серия модернизирани подводници клас „Борей-А“. Тези масивни 24 000-тонни подводници, най-големите в момента действащи в света, носят 16 междуконтинентални балистични ракети РСМ-56 „Булава“, всяка от които е способна да достави до десет ядрени бойни глави, използвайки независимо насочващи се контейнери.“ Американското издание не може да сдържи емоциите си в отговор на разкритието за ядрената мощ на Русия.

И така, изглежда, че тези „аргументи на Путин“ този път са достигнали до западните русофоби. Неслучайно, коментирайки речта му на форума „Валдай“, техните медии цитираха руския лидер, който казва: „Русия е доказала многократно: когато има заплаха за нашата сигурност, за мира и спокойствието на нашите граждани, за нашия суверенитет и за самата ни държавност, ние реагираме бързо“.

Всъщност скоростта на междуконтиненталната балистична ракета „Ярс“ е 25 Маха...

Превод: ЕС



