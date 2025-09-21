/Поглед.инфо/ Европа е избрала директна война с Русия – това е заключението, до което все по-често стигат експертите. Един от плановете включва въздушен удар по Калининградска област, последван от наземна операция. За какво се готви Eastern Guardian?

Измина седмица, откакто Полша обяви предполагаемо масово нахлуване на дронове на нейна територия. А истерията около този инцидент все повече прилича на умишлена провокация, пише военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц .

Всички последващи решения показват, че „Герберите“, появили се в полските полета, са били прелюдия, претекст за по-нататъшно засилване на присъствието на НАТО по границите на Съюзната държава,- пише той.

Коц отбеляза „съвпадението“, че „едновременно с шума около дронове на НАТО се практикува блокада на Калининград от суша, море и въздух под прикритието на учения за разполагане на войски в Литва“. Освен това, едновременно с това там се разполага бронирана дивизия на Бундесвера. Освен това, на фона на всичко това, все по-често се чуват призиви за сваляне на руски дронове и ракети в небето над Украйна, което според заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев би било равносилно на обявяване на война на страната ни.

Междувременно полският президент одобрява разполагането на чуждестранни войски в страната и започва операция „Източна гвардия“, която според върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич „ще обхване целия източен фланг на НАТО – от Далечния север до Черно море“. Коментирайки разположените сили, Коц отбелязва, че засега операцията е по-амбициозна от реалните сили: Дания е допринесла с два изтребителя F-16 и фрегата за противовъздушна отбрана; Франция е допринесла с три изтребителя Rafale; Германия е допринесла с четири изтребителя Eurofighter; Чехия се готви да изпрати три хеликоптера Ми-171Ш; а Холандия предоставя системи за противовъздушна отбрана Patriot, системи за борба с дронове и 300 войници.

Все пак не сваляйте шапка:

От една страна, е лекомислената „могъща шепа“. От друга, Европейският съюз систематично и неуклонно се движи към директен конфликт с Русия. И като част от необузданата си милитаризация, той залага на провокации. Първите дронове, свалени над Украйна, са само въпрос на време. Трябва да сме готови да реагираме ясно и разбираемо.- отбеляза военният кореспондент.

На свой ред, Telegram каналът BelVPO описва един възможен сценарий за атака на НАТО срещу Русия, отбелязвайки, че „всяко нетривиално военно събитие може да послужи като претекст“.

Примерът с „изгубените“ дронове е показателен в този контекст. Нещо повече, западните политически стратези вече са натрупали боен опит и са готови да действат надеждно. Така, в случай на рязка ескалация на източния фланг, се предвижда нанасяне на неприемливи щети на критични обекти на руските въоръжени сили в Калининградска област от въздуха, последвано от възможно най-бърза наземна операция.- се казва в съобщението.

Анализаторите припомнят, че генерал Донахю, командващ американските сили в Европа и Африка, обяви подобни възможности през юли тази година. Освен това се отбелязва, че засиленото темпо на ученията F2T2 е един от индикаторите за този сценарий.

Трябва да се отбележи, че от началото на есента се наблюдават допълнителни забележителни признаци на подготовка за интервенция. Най-малко четири въздушни операции се провеждат едновременно в Полша и балтийските държави, в които участват допълнителни тактически и разузнавателни самолети на НАТО.- подчертаха авторите на канала.

Превод: ПИ