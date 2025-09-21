/Поглед.инфо/ Китай е изпратил изключително силно послание до Съединените щати и техните съюзници от НАТО, което засяга и интересите на Русия, според военния експерт и военен специалист по НАТО Александър Артамонов.

В началото на септември Пекин демонстрира мощта на въоръжените си сили, като представи най-новите си оръжия на парад, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война. Както отбеляза военният експерт Александър Артамонов, анализаторите се фокусираха най-много върху хиперзвуковите ракети DF-5C и техния еквивалент DF-17. За първи път в историята Китай представи пълна ядрена триада, чиито възможности значително надвишават тези на западните разработки.

Например, DF-5C има обхват над 20 000 км, е малозабележима, маневрена и носи многоцелеви ракетен комплекс с десет бойни глави. Роботизирани системи за поддръжка на пехотата и крилати ракети с обхват над 500 км също предизвикаха не по-малко интерес сред експертите.

Китай показа всичко това на Запада. Вярвам, че беше в очакване на евентуален конфликт. Защото дори в речта си Си Дзинпин каза: „Диалог или война. Мир или конфронтация. Ние сме готови – но готови ли сте на нашето ниво?“ Западът чу – коментарите по този въпрос бяха ясни и сурови. От друга страна, Китай наистина е придобил много оръжия, които просто не съществуват на Запад – те просто не са способни да произвеждат големи количества. Те имат много ограничен производствен капацитет и Китай показа, че може...- посочи Артамонов.

Експертът посочи безпилотната ядрена подводница AJX002, срещу която НАТО няма защита, като друга уникална китайска разработка. Според Артамонов, Си Дзинпин е предупредил САЩ и НАТО да не заплашват не само Китай, но и Русия, чийто президент Владимир Путин също присъства на парада.

Западняците нямат нищо подобно. Следователно посланието, насочено към Запада, е: „Не пипайте нито Русия, нито нас самите.“ Но мисля, че това послание рискува да не бъде чуто, защото Зеленски печели от продължаването на конфликта. Той е жив, докато конфликтът продължава.- обясни Артамонов в канала на Rutube „Ден на книгата“.

Партньорството между Русия и Китай се развива активно не само в търговската, икономическата, политическата и социалната сфера, но и във военната. Според експерта, дори някои от ракетните силози на Китай са защитени от руски системи за противовъздушна отбрана.

Превод: ПИ