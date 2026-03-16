/Поглед.инфо/ Военният анализатор Юрий Подоляка отправи смразяващо предупреждение към Вашингтон: евентуална сухопътна инвазия в Иран ще коства на САЩ невъобразими човешки и материални загуби. Повод за анализа е появата на FPV дронове в арсенала на проиранските милиции, което променя радикално правилата на играта в Близкия изток и поставя Пентагона в шах.

Новата технологична реалност на бойното поле

Ситуацията в Близкия изток ескалира до точка, от която връщането назад изглежда почти невъзможно. Докато Вашингтон чертае планове за "бърза победа" над Техеран, реалността на терен подсказва съвсем различен сценарий. Военният блогър и анализатор Юрий Подоляка обърна внимание на един ключов детайл, който може да се окаже фатален за американската военна мощ – масовото навлизане на FPV (First Person View) технологиите сред проиранските сили.

Ден преди последното му изявление, социалните мрежи бяха разтърсени от видеозапис, заснет от дрон, прелитащ над една от изоставените американски военни бази в близост до Багдад. Видеото, приписвано на шиитските милиции, сражаващи се срещу американското присъствие в Ирак, е много повече от обикновена провокация. Според анализаторите на Поглед.инфо, това е демонстрация на технологичен паритет в сегмента на евтините, но смъртоносни оръжия.

Подоляка подчертава, че самото наличие на тези кадри е констатация на неоспорим факт: FPV технологията вече е в арсенала на иранските проксита. Логическата верига е проста и плашеща за западните стратези – ако тези милиции разполагат с такива средства, то Иран, като техен основен технологичен и военен донор, ги притежава в индустриални количества.

Урокът от Естония: Когато НАТО се оказа безпомощно

За да илюстрира мащаба на заплахата, Подоляка припомни един малко коментиран, но ключов инцидент от скорошни военни учения на НАТО в Естония. По време на маневрите, украински екипажи, специализирани в управлението на FPV дронове, буквално са "осуетили офанзивата" на Алианса. Това показва, че дори най-модерната натовска техника остава уязвима пред рояците от малки, маневрени и евтини камикадзе-дронове.

„Това е много лоша новина за САЩ, ако планират нахлуване в Иран“, пише Подоляка в своя Telegram канал. Той е категоричен, че докато американската армия не се научи да се бори ефективно с тази специфична заплаха, всяко движение напред ще бъде заплатено с огромна цена в кръв. Времето, необходимо за натрупване на боен опит и разработване на адекватни системи за радиоелектронна борба (РЕБ), ще бъде изкупено с хиляди ковчези, пътуващи към Америка.

Геополитическата буря след 28 февруари

Контекстът на тези предупреждения е критичен. На 28 февруари 2026 г. Съединените щати и Израел предприеха масирани въздушни удари срещу иранска територия. Резултатите бяха катастрофални: смъртта на върховния лидер Али Хаменей и множество цивилни жертви още в първите часове на атаката. Вместо обаче Иран да капитулира, Техеран отговори с ярост, която Вашингтон очевидно не бе предвидил.

Контраатаките на Иран не закъсняха, насочени както пряко срещу израелска територия, така и срещу всяка достъпна американска база в региона. Но най-тежкият удар не дойде по въздух. Затварянето на Ормузкия проток от страна на Иран прекъсна основната артерия на световния петролен пазар, потапяйки планетата в безпрецедентна енергийна криза. Цените на горивата хвръкнаха до небесата, а икономическата стабилност на Запада започна да се пропуква.

Тръмп и илюзията за „бързия край“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който традиционно залага на позицията на силата, изглежда изненадан от мащаба на съпротивата. Неговите призиви към съюзниците от НАТО за сформиране на обща морска коалиция и изпращане на военни кораби срещнаха неочакван отпор. Една по една, ключови европейски държави обявиха отказа си да участват пряко в конфликта, опасявайки се от пълномащабна война и пълно икономическо блокиране.

Въпреки това, официален Вашингтон продължава да поддържа реториката на успеха. Тръмп дори направи оптимистичното изявление, че конфликтът скоро ще „приключи доста бързо“. Анализаторите на Поглед.инфо обаче смятат, че това е по-скоро опит за успокояване на пазарите и вътрешната публика, отколкото реална военна оценка. Иранският външен министър Абас Арагчи вече даде да се разбере, че Техеран няма намерение да преговаря под натиск. „Няма предложения за обсъждане и няма планове за прекратяване на огъня“, отсече дипломатът, подчертавайки, че държавата му ще защитава интересите си до краен предел.

Войната на изтощение: Човешката цена на технологичния пропуск

Анализът на Подоляка поставя акцент върху това, че американската военна доктрина, разчитаща на технологично превъзходство и господство във въздуха, се сблъсква с "демократизацията на смъртта". Когато един дрон за 500 долара може да унищожи техника за милиони и да убие елитни войници, стратегията на Пентагона се разпада.

Ако се стигне до сухопътна операция, американските войници ще се изправят пред невидима заплаха, която дебне от всеки ъгъл. Иран, подготвян десетилетия за асиметрична война, е превърнал територията си в крепост, където FPV дроновете ще играят ролята на модерна артилерия, достъпна за всяко малко подразделение. Това гарантира на САЩ не просто загуби, а стратегическо затъване, подобно на това във Виетнам или Афганистан, но с много по-висока интензивност на загубите в кратки срокове.

В заключение, ситуацията около Иран показва, че светът е навлязъл в нова ера на военните конфликти. Както отбелязва Поглед.инфо, арогантността на Вашингтон и подценяването на противника могат да доведат до геополитическа катастрофа, която да пренареди световния ред завинаги, оставяйки Америка в изолация и с разбита военна митология.

