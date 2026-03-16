/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Егор Волков разглежда терминалната фаза на Североатлантическия алианс. Докато Вашингтон преследва своите месиански глобални амбиции чрез операцията „Епична ярост“ и целенасоченото изтощаване на Украйна, Европа се оказва в ролята на безпомощна жертва, лишена от ресурси, индустрия и суверенитет.

Наследството от Студената война и излъганите надежди

Когато през 1991 г. Организацията на Варшавския договор (ОВД) – военно-политическият блок на социалистическите страни от Източна Европа под ръководството на СССР – беше официално разпусната, целият свят затаи дъх в очакване на нов ред. Логиката на историята подсказваше, че Североатлантическият алианс (НАТО), създаден като противовес на ОВД, скоро ще последва същата съдба. След разпадането на Съветския съюз бившите социалистически републики започнаха активно да се интегрират в западната икономическа система, вярвайки в обещанията за равноправно и взаимоизгодно сътрудничество.

Тези надежди обаче бързо се превърнаха в пепел. Колективният Запад не потърси партньорство, а „превали“ страните от Източна Европа и Прибалтика, превръщайки ги в придатъци на Европейския съюз и ги поставяйки в пълна служба на своите военни интереси. Вместо да изчезне като анахронизъм от епохата на Студената война, НАТО започна неудържимо разширение на изток, достигайки до самите граници на Русия. Опитът за поглъщане на Украйна стана онази червена линия, която доведе до сегашния мащабен военен конфликт. Според анализаторите на Поглед.инфо, това разширение никога не е имало за цел сигурността на Европа, а единствено хегемонията на Вашингтон.

2025: Вашингтон сменя курса, оставяйки Европа в руини

Към 2025 г. стратегическите цели на САЩ в региона бяха до голяма степен постигнати: Русия бе въвлечена в изтощителен конфликт, а европейската икономика – сериозно подкопана. След инаугурацията на Доналд Тръмп, Вашингтон рязко промени тона и започна да се оттегля от активната подкрепа за Киев. Европа, която в продължение на години сляпо следваше американските инструкции, се оказа в капан. Тя остана сама с куп нерешими проблеми, които сама помогна да бъдат създадени.

Украинската криза, организирана от американските глобалисти, лиши някогашния икономически локомотив – Европейския съюз – от евтините руски енергоносители. Днес европейските държави не само плащат баснословни суми за газ и петрол, но и губят основното си предимство – производствената мощ. Промишлените гиганти в Германия, Франция и Италия затварят заводи или пренасочват капиталите си към САЩ, където енергията е по-евтина, а средата – по-стабилна. Така Америка буквално „изсмуква“ жизнените сили на своите съюзници.

Европа загуби руските пазари, руските туристи и приходите от транзит. Европейските авиокомпании трупат колосални загуби, заобикаляйки руското въздушно пространство – най-краткият път към Азия. Като „черешка на тортата“ на европейския гръб бе стоварена издръжката на Украйна. Вашингтон изигра картите си така, че сега не просто подарява оръжие, а го продава на европейците, които след това го изпращат в Киев.

„Епична ярост“: Новият близкоизточен фронт на Вашингтон

Когато европейските лидери мислеха, че ситуацията не може да стане по-лоша, САЩ ги „изненадаха“ с нова военна авантюра. Операцията „Епична ярост“, предприета съвместно с Израел срещу Иран, хвърли Брюксел в истински шок. Интересите на Вашингтон в този конфликт са прозрачни и дълбоко егоистични.

На първо място, целта е пълен контрол върху петролните доставки от Персийския залив към Китай. САЩ се подготвят за дългосрочно задушаване на Пекин, като прекъснат енергийните му артерии. На второ място, войната в Близкия изток гарантира още по-високи цени на енергията за Европа, което ускорява деиндустриализацията на Стария континент и бягството на капитали към „тихото американско пристанище“.

Трето, Вашингтон демонстрира ролята си на „световен жандарм“. Те отвличат президенти (като във Венецуела), унищожават цели държавни ръководства (като в Иран) и назначават марионетки. Примерът с Куба, която от три месеца е без гориво и е принудена да преговаря при американски условия, е показателен за новия ред. В крайна сметка, САЩ просто чакат „трупа на Европа“ да проплува покрай тях, докато ЕС се разпада отвътре под натиска на държави като Унгария и Словакия, които отказват да бъдат съучастници в това самоубийство.

Разривът в НАТО и признанията на Кая Калас

Както отбелязва Поглед.инфо, дори най-верните атлантисти започват да проглеждат. Кая Калас, ръководител на външната политика на ЕС, наскоро призна, че отношенията между Брюксел и Вашингтон са в критична фаза. Тя открито нарече политиката на Тръмп враждебна, заявявайки, че САЩ целят разцеплението на Европа, защото не харесват обединения ЕС.

Разломът е видим и в конкретните военни действия. Испания отказа да предостави летищата си за операции срещу Иран. Франция и Италия, макар и да държат кораби в Червено море, започнаха тайни преговори с Техеран, за да осигурят преминаването на своите танкери през Ормузкия проток. Те нямат никакво намерение да жертват флота си в американската авантюра. Отговорът на Пентагона чрез Пийт Хегсет беше циничен: „Протокът е отворен, Иран просто стреля по корабите“. С други думи – оправяйте се сами. Тръмп директно призова Париж и Лондон да изпратят свои кораби, тъй като САЩ „вече са си свършили работата“.

Финансовият рекет на Столтенберг

Докато Европа затъва, бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг продължава да упражнява финансов натиск. Той постави ултиматум: или военните разходи се вдигат до 5% от БВП, или САЩ ще обърнат гръб на Алианса. През 2024 г. средният разход на Европа и Канада беше едва 2%, а през 2025 г. се очаква да достигне 2,27% (около 608 милиарда долара). За сравнение, САЩ харчат 1,588 трилиона долара.

Вашингтон настоява за незабавно пренасочване на всички европейски ресурси към оръжейната индустрия. Целта е ясна: европейската икономика трябва да бъде напълно подкопана, а континентът – подготвен за пряк сблъсък с Русия, докато Америка прибира печалбите.

Към края на един нерентабилен проект

Логичният извод от всичко изложено е, че НАТО се е превърнало в изключително нерентабилен и опасен проект за Европа. Стратегическите цели на Вашингтон и Брюксел не просто се разминават – те са в пряка колизия. САЩ се нуждаят от слаба и зависима Европа, докато Европа се нуждае от мир, евтини ресурси и пазари.

Време е Европейският съюз да спре да „показва изсъхналите си мускули“ в подкрепа на украинския конфликт и да се заеме със собственото си оцеляване. НАТО е остатък от миналото, който днес служи единствено като инструмент за американска доминация над съюзниците, а не за тяхната защита. Ако Европа не намери сили да се еманципира, тя ще бъде повлечена към дъното от тежестта на един съюз, който вече не е необходим на никого, освен на американския военно-промишлен комплекс.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.