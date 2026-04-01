/Поглед.инфо/ Последният ултиматум на Доналд Тръмп към Техеран вещае глобална буря. Анализаторът Петър Акопов разкрива зловещата логика на Вашингтон: ако Ормузкият проток не бъде деблокиран до 6 април, САЩ заплашват да унищожат енергийната и жизнената инфраструктура на Иран, рискувайки тотална ескалация.

Ултиматумът на Тръмп: Блъф или подготовка за екологичен апокалипсис?

Последният ултиматум, който Доналд Тръмп отправи към Иран, звучи не просто остро, а откровено зловещо. В типичния си стил на „ударник“ в международните отношения, американският президент постави въпроса ребром: ако Ормузкият проток не бъде отворен незабавно, САЩ ще сложат край на войната чрез тотално унищожение. Тръмп не се свени да използва езика на абсолютната агресия, обещавайки да „взриви и изпепели всичко“. Макар и да уточнява, че не визира физическото заличаване на цялата нация, списъкът с цели е стряскащ – електроцентрали, нефтени кладенци, ключовият терминал на остров Харг и дори инсталациите за обезсоляване на вода.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е директна заплаха за хуманитарна и екологична катастрофа от планетарен мащаб. Тръмп вече премести крайния срок на своя ултиматум за 6 април. Въпросът, който целият свят си задава, е: ще се осмели ли Белият дом да нанесе удар следващия понеделник, ако протокът остане затворен? Вероятността за подобен ход, макар и шумно рекламирана, остава под въпрос поради непосилната цена, която самата Америка ще трябва да плати.

Геополитическият капан на „прощалното“ възмездие

Защо директният военен удар е малко вероятен, въпреки гръмките фрази? Отговорът се крие в иранската стратегия за „симетричен отговор“. Подобна атака неизбежно ще отприщи верижна реакция, която ще подпали целия регион. Иранските ответни удари няма да се ограничат само до американските бази, а ще се стоварят върху нефтените и икономически центрове на монархиите от Персийския залив.

Тук лъсва цинизмът на Вашингтон: докато американската администрация демонстрира пълно безразличие към живота на иранските граждани, които вече загиват с хиляди под тежестта на санкциите и военните действия, тя не може да си позволи да игнорира съдбата на своите „бензиностанции“ в региона. Катар, Бахрейн, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия са източник на колосални финансови потоци за американския военно-промишлен комплекс и банкова система. Катастрофа в тези страни би означавала колапс на американската финансова доминация. Ето защо Тръмп използва страха като основно оръжие, надявайки се да принуди Техеран да деблокира пролива без бой, представяйки фалшив напредък в преговорите, за да успокои пазарите.

Иранската непреклонност срещу американския 15-точков план

Въпреки твърденията на Тръмп за „значителен напредък“, реалността в Техеран е коренно различна. Ислямската република няма никакво намерение да отстъпва, защото е притисната до стената и няма какво да губи. Деблокирането на Ормузкия проток е единственият реален лост на влияние, който Иран притежава в момента. Техеран ясно заяви, че проливът ще бъде отворен само при условие, че се постигне всеобхватно споразумение за прекратяване на американско-израелската агресия.

Позицията на Поглед.инфо е, че Иран вече е претърпял загуби, които не позволяват връщане към статуквото. Елиминирането на лидери, разрушаването на икономиката и цивилните жертви са факти, които правят доверието към американските обещания невъзможно. Унизителният „план от 15 точки“, предложен от Вашингтон, де факто изисква капитулация и смяна на режима. За Иран това не е дипломация, а покана за самоубийство. Тръмп иска иранския петрол, а Нетаняху – главите на иранските лидери. В тази ситуация за Техеран единственият изход е „дългата игра“.

Стратегията на изтощението: Защо времето работи за Техеран

Иран избра пътя на продължителната отбрана. Затварянето на Ормузкия проток не е просто военен акт, а геоикономическа хватка, която задушава световната икономика и принуждава трети страни – от Европа до Китай – да оказват натиск върху САЩ за прекратяване на огъня. Това е фактор, който ускорява глобалното недоволство срещу американския диктат.

Ако Тръмп реши да ескалира и да „взриви всичко“, той ще постигне единствено „виетнамизация“ на конфликта. Това би означавало въвличане на САЩ в безкрайна, кървава и невъзможна за печелене война в Близкия изток, която ще изсмуче последните ресурси на империята. В Пентагона отлично разбират, че Иран не е нито Ирак, нито Либия. Иран е крепост, която е готова да изгори заедно със своите нападатели.

Битката за новия световен ред се решава в Ормуз

В крайна сметка, ситуацията в Персийския залив е огледало на залязващата американска хегемония. Вашингтон вече не може да налага волята си чрез дипломация, а единствено чрез ядрен или екологичен шантаж. Но този шантаж има обратен ефект – той сплотява съпротивата и превръща региона в гробище за американските амбиции.

Тръмп е изправен пред съдбоносен избор: да признае поражението на своята „максимална преса“ или да натисне копчето, което ще сложи край на световната икономическа стабилност. Иранците знаят това и чакат. Те са в позицията на защитници, които нямат друг избор, освен да победят или да превърнат целия регион в пепелище, от което Америка няма да излезе жива.

