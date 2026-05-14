Тръмп отиде в Пекин за сделка, но Китай вече държи цената на войната

/Поглед.инфо/ Тръмп пристигна в Пекин с надеждата да стабилизира едновременно търговията, петрола и вътрешната американска икономика. Но войната около Иран вече беше променила баланса. Китай не посрещна американски президент, а държава, която започва да губи способността сама да управлява кризите, които създава.

Тръмп пристигна в Пекин с проблема „Ормуз“, а не с проблема „търговия“

Американската администрация се опита да рамкира посещението на Тръмп в Китай като „комплексен стратегически диалог“. Китайските държавни медии използваха по-хладен език — „управление на различията“. В Reuters и Financial Times още преди кацането на Air Force One започна да се появява друга дума: „pressure“. Натиск. Но не само върху Китай. Върху самия Вашингтон.

Reuters анализ за отслабената позиция на Тръмп преди срещата

Това е ключът към цялата визита.

Тръмп не отиде в Пекин в ситуация, в която американската икономика расте спокойно, петролът е стабилен, инфлацията пада и Белият дом може да си позволи нов етап от натиск върху Китай. Стана обратното. След ударите срещу Иран и последвалата нестабилност около Ормуз, американската администрация започна да усеща нещо, което във Вашингтон ненавиждат — загуба на контрол върху темпото.

Тук има една подробност, която западните телевизии почти не обясняват. Иран не затвори Ормуз официално. Това би било прекалено грубо и би дало юридически основания за много по-мащабна военна операция. Вместо това започна друга схема — административно затрудняване. Проверки. Забавяния. Повишени застрахователни рискове. Частични отклонения на танкерни маршрути.

Reuters за китайски танкер, преминал през Ормуз по време на кризата

Това звучи скучно. Всъщност е изключително ефективно.

Петролният пазар не реагира само на физическо прекъсване. Реагира на несигурност. На цена на риска. На време за доставка. На застрахователни премии. На това дали един гръцки корабособственик ще реши да влезе в района или не. Само за няколко седмици цените на суровия петрол се качиха над 100 долара за барел.

Reuters за петрола и очакванията около срещата Тръмп–Си

Тук започна истинският проблем за Тръмп.

Защото Тръмп може да води агресивна външна политика само ако вътрешната американска икономика не се разклаща. Цената на бензина в САЩ не е второстепенен детайл. Това е политически фактор. Американският избирател прощава много неща, но трудно прощава скъпото гориво. Особено когато инфлацията вече е започнала отново да се движи нагоре.

И точно тогава Белият дом започна да говори за „ролята на Китай“ в деескалацията около Иран.

Марко Рубио буквално призова Пекин да използва влиянието си върху Техеран.

Изявление на Марко Рубио за китайската роля спрямо Иран

Тук започва голямото противоречие.

Вашингтон официално определя Китай като главен стратегически конкурент. Ограничения върху полупроводниците. Натиск върху ASML. Санкции срещу китайски технологични компании. Разширяване на AUKUS. Военни споразумения с Филипините. Тайвански доставки на оръжие. В същото време същият този Вашингтон моли Китай да помогне за стабилизирането на една криза, която започва да удря американската икономика.

Това вече не е класическата позиция на еднополюсен хегемон.

Китайците отлично разбират това. И затова не бързат.

В китайската преса — особено в Global Times — визитата беше представена почти като признание, че САЩ не могат да управляват сами кризите, които създават. Пекин много внимателно избягва директно унижение на Вашингтон. Китайската система не обича хаоса. Но зад спокойния тон има ясно усещане за промяна на баланса.

Тук има още един важен детайл.

Докато американските медии повтаряха, че Китай трябва да „натисне“ Иран, китайските танкери продължаваха да преминават през Ормуз. Не всички. Но достатъчно. Това означава, че Пекин има работещи канали с Техеран. Иран не иска да удря китайската икономика. Иран и Китай подписаха още през 2021 г. 25-годишно стратегическо споразумение за инвестиции, инфраструктура и енергетика.

Това не е романтичен съюз. Има много недоверие между тях. Но има интерес.

А интересът е по-важен.

Американската администрация дълго време смяташе, че може едновременно да притиска Русия, Китай и Иран, без това да произведе координация между тях. Това изглеждаше логично на теория. На практика се получи друго. Не формален блок, а взаимно допълване. Русия дава енергия и военен натиск. Китай дава индустриален капацитет и финанси. Иран създава нестабилност в критичен енергиен регион.

Тази конструкция започва да натоварва Америка.

И тук има нещо още по-неприятно за Вашингтон — времето.

Китай може да чака. Американската политическа система — не особено. Тръмп влиза в изборен цикъл, при който вътрешната икономика ще бъде решаваща. Си Дзинпин няма такъв натиск. Китайската система има други слабости — демография, дългове на местните власти, имотен сектор — но няма четиригодишен телевизионен цикъл, който да изисква непрекъснати „победи“.

И затова Тръмп пристигна в Пекин с надеждата за голяма сделка, а китайците го посрещнаха с дълга игра.

Китай вече не играе само за износ — играе за контрол върху инфраструктурата на XXI век

В американските телевизии разговорът за Китай още се води така, сякаш основният проблем са евтините китайски стоки. Това беше темата преди десетина години — дефицитът, фабриките, работните места в Детройт, митата върху стоманата. Самият Тръмп изгради политическата си идентичност върху този модел. Китай „краде“. Америка връща производството. Налагат се тарифи. Подписват се сделки.

Само че междувременно светът се промени.

И то много по-бързо, отколкото част от американския елит очакваше.

Днес китайската сила не е само в това, че произвежда евтини продукти. Силата е в друго — Пекин започва да контролира цели индустриални вериги. От суровината до крайния компонент. От пристанището до рафинерията. От батерията до магнитите за ракетни системи. Reuters, CSIS и Council on Foreign Relations вече пишат почти постоянно за критичните минерали и редкоземните елементи като централна тема на американско-китайската конфронтация.

CFR за китайското предимство преди срещата Тръмп–Си

Това изглежда сухо и техническо. Всъщност става дума за нервната система на модерната индустрия.

Китай държи огромна част от световната преработка на редкоземни елементи — неодим, празеодим, диспросий. Без тях няма модерни електродвигатели, няма високоточни радари, няма F-35 в сегашния им вид, няма голяма част от AI инфраструктурата. Американците могат да отворят нови мини. Това не решава проблема. Най-трудната част е преработката и индустриалната екосистема около нея.

Тук Вашингтон изпусна много време.

След 90-те американската икономическа логика беше проста — глобализацията е необратима, Китай ще стане „по-западен“, а евтините китайски производствени мощности са удобни за американските корпорации. Никой тогава не мислеше сериозно, че след двадесет години Пекин ще държи толкова голяма част от индустриалната инфраструктура на света.

И сега Белият дом се опитва панически да обръща процеса.

CHIPS Act. Санкции. Ограничения за NVIDIA. Натиск върху холандската ASML. Забрана за определени технологични трансфери. Опити за връщане на производства в САЩ. Но тук има един проблем, който американските политици рядко признават публично — индустриалната екосистема не се мести с указ.

Особено не за две години.

Financial Times цитира американски корпоративни среди, според които дори частичното изместване на ключови производствени вериги от Китай ще струва стотици милиарди долари и десетилетие инфраструктурна адаптация.

Financial Times за зависимостта на западната индустрия от Китай

Китайците много добре знаят това.

И затова в Пекин Тръмп не преговаряше само за мита. Реално той преговаряше за време. За контролирано забавяне на разрива.

Пекин също не иска внезапен икономически взрив. Китайската икономика има сериозни вътрешни проблеми. Местните власти са свръхзадлъжнели. Имотният сектор продължава да е нестабилен след кризата около Evergrande и Country Garden. Демографската картина е тежка. Безработицата сред младите остана висока дори след статистическите корекции на китайските власти.

Това не е маловажно.

Западните медии понякога рисуват Китай като безупречна машина. Не е така. Китайската система има огромни уязвимости. Просто те са различни от американските. Вашингтон има политическа фрагментация и дългов натиск. Китай има демографско свиване и структурна зависимост от износа.

Но тук идва голямата разлика — Пекин мисли в хоризонт от 15–20 години.

Вашингтон мисли в цикъл CNN–избори–Уолстрийт.

Това започва да личи особено силно около Тайван.

В американските стратегически центрове вече открито се обсъжда възможността Китай да използва икономическа и морска блокада вместо класическа инвазия. CSIS публикува няколко анализа именно в тази посока — не непременно десант, а задушаване на търговския и енергиен поток около острова.

CSIS за сценариите около Тайван и китайската стратегия

И тук войната около Иран стана много важен тест.

Защото Ормуз показа колко чувствителна е глобалната икономика към частично нарушаване на морските маршрути. Не е нужно тотално затваряне. Достатъчно е повишаване на риска. Повишаване на цената. Нервност на застрахователите. Скок в логистичните разходи.

Това в Пекин го анализират много внимателно.

Тук има нещо, което не излиза в официалния американски оптимизъм. Ако Вашингтон изпитва толкова сериозни проблеми около Ормуз — при положение че американският флот има десетилетно присъствие в региона — какво би станало при паралелна криза около Тайван?

Тази тема вече тревожи Пентагона.

Особено след като китайският военноморски капацитет расте с темпове, които американските верфи не успяват да догонят. Според оценки на американски анализатори Китай произвежда търговски и военни кораби многократно по-бързо от САЩ.

Reuters за американските опасения около китайския корабостроителен капацитет

Това е структурен проблем.

Не телевизионен.

Тръмп може да наложи нови мита. Може да прави силни изявления. Но американската индустриална база вече не изглежда така, както през 80-те. И тук започва голямото напрежение вътре в самите Съединени щати. Част от американския елит иска твърда конфронтация с Китай. Друга част — особено корпорациите с дълбока зависимост от китайския пазар — се страхуват от реално разкачване.

Apple е класически пример.

Компанията години наред се опитва да диверсифицира производството си към Индия и Виетнам. Получава се частично. Но мащабът на китайската производствена инфраструктура остава трудно заменим. Това е валидно и за фармацевтиката, и за батериите, и за електрониката.

И затова визитата на Тръмп в Пекин изглежда толкова противоречива.

От една страна Вашингтон официално говори за „намаляване на зависимостта“. От друга — американската икономика още не е готова за истинско отделяне от Китай. Тази версия звучи добре политически, но производствените числа не я потвърждават.

Китайците усещат това.

И започват все по-спокойно да използват времето като оръжие.

Иран промени разговора между САЩ и Китай, а Европа остана извън сметката

Преди две години американската стратегическа линия изглеждаше сравнително ясна — Русия трябва да бъде изтощена чрез дълга война в Украйна, Китай да бъде ограничаван технологично и икономически, а Близкият изток да остане под контрол чрез комбинация от израелска военна сила и американско военноморско присъствие.

На хартия това изглеждаше подредено.

После дойде Иран.

И цялата схема започна да се огъва.

Не защото Иран е по-силен от САЩ. Това е пропагандна глупост, която сериозните анализатори не повтарят. Американската военна мощ остава несравнима в много отношения. Проблемът е друг — цената на непрекъснатото управление на кризи започва да става прекалено висока дори за американската система.

Особено когато кризите се наслагват.

Вашингтон очевидно очакваше, че ударите срещу иранската инфраструктура ще доведат до бърз натиск върху Техеран и евентуално нов формат на ядрени преговори. Вместо това Иран избра стратегия на разширено напрежение — не тотална война, а разтягане на пространството на конфликта. Ормуз. Червено море. Иракски милиции. Ливански фронт. Нестабилност около корабоплаването.

Това започна да товари световната икономика.

Особено Европа.

Тук има една почти иронична ситуация. Европейският съюз години наред говореше за „стратегическа автономия“. Еманюел Макрон я повтаряше почти маниакално. После дойде енергийната криза след разрива с Русия. След това — индустриалният натиск върху Германия. А сега и кризата около Ормуз.

И изведнъж стана видно нещо неприятно — Европа няма реален контрол върху нито един от ключовите нерви на системата.

Няма собствена енергийна архитектура. Няма самостоятелен военен чадър. Няма контрол върху редкоземните суровини. Няма единна външна политика. Няма дори консенсус какво точно да прави с Китай.

Германската индустрия иска стабилни отношения с Пекин. Част от Източна Европа следва почти автоматично американската линия. Франция се опитва да играе собствена роля, но финансовото й положение става все по-тежко. Италия се страхува от нов енергиен удар.

И докато Европа обсъжда регулации и климатични пакети, големият разговор вече се води между Вашингтон, Пекин, Москва и Техеран.

The Economist го призна доста директно — срещата Тръмп–Си показва колко дисфункционален става световният ред и колко малко влияние има Европа върху основните процеси.

The Economist за срещата Тръмп–Си и глобалния дисбаланс

Това е много тежка промяна.

Защото след края на Студената война Европа беше свикнала да живее в система, в която американската военна сила гарантира сигурността, евтината руска енергия поддържа индустрията, а китайският пазар поглъща износа. Тази конструкция се разпадна почти едновременно.

И никой в Брюксел няма готов отговор.

Особено за Китай.

В Пекин европейците вече се възприемат по-скоро като зависим придатък на американската стратегия, отколкото като самостоятелен полюс. Китайците помнят как ЕС се присъедини към технологичните ограничения, как започнаха разследванията срещу китайските електромобили, как се блокираха инвестиционни сделки.

Но в същото време Пекин вижда и друго — Европа е икономически уязвима.

Германската автомобилна индустрия е под натиск. BASF свива операции в Германия и инвестира в Китай. Енергийните разходи остават високи. Част от европейското производство постепенно се изнася към САЩ заради американските субсидии по Inflation Reduction Act.

Тук има нещо почти унизително за европейския елит — Европа започва да губи индустрия едновременно към Америка и Китай.

И точно на този фон Тръмп пристига в Пекин да говори за „стабилност“.

Пекин много внимателно използва европейската слабост. Не чрез открит натиск. Китайците предпочитат по-тихи механизми — инвестиции, логистика, пристанища, достъп до пазари, разделяне на европейските държави по интереси.

Примерът с Унгария е показателен.

Докато Брюксел говори за „намаляване на зависимостта“, Будапеща активно привлича китайски инвестиции в батерии и автомобилна индустрия. Сърбия — извън ЕС — още по-открито работи с Пекин. Гърция вече има китайско присъствие в Пирея.

Това не изглежда драматично. Но постепенно променя инфраструктурната карта на континента.

И докато Европа се опитва да балансира между Вашингтон и Пекин, Русия наблюдава ситуацията доста спокойно.

В Москва много добре разбират, че американският ресурс не е безкраен. Колкото повече внимание, пари и военен капацитет отиват към Близкия изток и Китай, толкова по-трудно става поддържането на максимален натиск по украинската линия.

Освен това Русия вижда още нещо — Китай става все по-незаменим за американската стабилност.

Това е огромна промяна.

Преди десет години американската стратегия спрямо Китай беше основана на убеждението, че Пекин има по-голяма нужда от американския пазар, отколкото Америка от Китай. Сега вече не е толкова ясно. Китай диверсифицира търговските си маршрути, разширява БРИКС, изгражда финансови механизми извън долара, увеличава търговията с Русия, Иран, Саудитска Арабия.

И тук войната около Иран действа като ускорител.

Защото тя показва колко трудно е вече за Вашингтон да санкционира и изолира цели региони, без това да удря обратно самата американска икономика.

Особено при петрол над 100 долара.

Особено при американски дълг, който вече надхвърля 36 трилиона долара.

Особено при лихвени плащания, приближаващи 1 трилион годишно.

Тези числа започват да плашат дори част от американските финансови среди.

И затова срещата в Пекин беше толкова напрегната, въпреки усмивките и дипломатическия език. Зад официалните снимки стоеше много неприятен въпрос:

Може ли Америка още да поддържа едновременно глобална военна доминация, технологична война с Китай, санкционен режим срещу Русия и конфронтация с Иран — без самата система да започне да се задъхва?

Вашингтон още твърди, че може.

Но пазарите вече не изглеждат толкова убедени.

Пекин вече не се опитва да хареса Америка. Опитва се да преживее Америка

В китайската политическа система има една особеност, която западните медии често не разбират добре. Пекин рядко реагира емоционално публично. Това създава илюзия за пасивност. Всъщност китайската държава е изключително чувствителна към дългосрочни заплахи. Особено когато става дума за технологично задушаване и морско обкръжаване.

Това започна много преди сегашната визита на Тръмп.

Huawei беше сигналът. После дойдоха полупроводниците. После ограниченията върху AI чиповете. После натискът върху ASML. После американските военни споразумения в Индо-Тихоокеанския регион. Китайското ръководство постепенно стигна до заключението, че Вашингтон вече не иска просто „баланс“, а ограничаване на самия китайски възход.

Оттам нататък логиката в Пекин се промени.

Китайците започнаха да изграждат система за устойчивост.

Не за победа утре сутринта.

За издържане.

Това личи навсякъде — в запасите от суровини, в енергетиката, в корабостроенето, в опитите за технологична автономия, в развитието на собствена AI инфраструктура, в ускореното изграждане на вътрешни производствени вериги. Китайската държава инвестира огромни средства в полупроводници, въпреки че засега изостава в най-високия сегмент.

Американците често се подиграват на това. И донякъде имат основания. Част от китайските чипове още не достигат нивото на NVIDIA или TSMC. Но тук има един по-важен въпрос — какво става, ако Китай не се нуждае от абсолютен технологичен паритет, а само от достатъчна самостоятелност?

Това вече променя сметката.

Особено ако конфликтът стане дълъг.

Тук Вашингтон започва да нервничи.

Защото американската стратегия дълго време беше основана на убеждението, че Китай е прекалено зависим от световните пазари, за да влезе в сериозна конфронтация. Само че Пекин постепенно започна да приема икономическата цена като неизбежна.

Това е огромна психологическа промяна.

И тя личеше в поведението на Си Дзинпин по време на срещата с Тръмп. Нямаше опит за особено сближаване. Нямаше и истерия. Китайският лидер говореше спокойно за „взаимно уважение“, но между редовете посланието беше друго — Пекин няма намерение да отстъпва по ключовите теми.

Особено Тайван.

Тук американската и китайската логика вече почти не се пресичат.

За Вашингтон Тайван е част от стратегията за ограничаване на Китай и контрол върху Тихия океан. За Пекин Тайван е въпрос на държавна цялост и историческа легитимност. Това прави компромиса много труден. Китайската система може да прави тактически отстъпки по търговията. По Тайван — почти не.

И точно затова Иран стана толкова важен за Пекин.

Китайците видяха нещо много конкретно в кризата около Ормуз — американската система започва да се претоварва, когато няколко геополитически линии се активират едновременно. Не случайно китайските анализатори почти веднага започнаха да сравняват Ормуз с евентуална морска блокада около Тайван.

Не като копие. Като принцип.

Повишаване на риска. Разклащане на логистиката. Натиск върху застрахователи и пазари. Частична парализа без формално обявяване на война.

Това в Пентагона вече се обсъжда доста сериозно.

Особено след последните американски военноморски оценки, че Китай разширява флота си по-бързо, отколкото САЩ успяват да модернизират своя. Американската индустриална база започва да се превръща в стратегически проблем. Не само количествено. Кадри. Верфи. Доставчици. Време за производство.

Тук има една неудобна тема, която американските политици не обичат да засягат. След края на Студената война САЩ постепенно започнаха да прехвърлят огромна част от реалното производство навън, докато финансовият сектор и технологичните корпорации доминираха икономиката. Това носеше огромни печалби. Но сега се оказва, че една държава не поддържа глобална конфронтация само с борсови оценки и софтуер.

Трябват заводи.

Трябват кораби.

Трябват компоненти.

Трябват инженери.

И тук Китай изглежда по-подготвен за дълъг период на напрежение.

Това не означава, че Китай ще „победи“ Америка. Подобни лозунги са глупави. Китай има тежки вътрешни проблеми — демографски спад, огромен дълг в имотния сектор, регионални дисбаланси, зависимост от външни пазари. Но Пекин вече не мисли как да бъде приет от Запада. Мисли как да оцелее в свят, в който Западът постепенно го третира като системен противник.

Това променя цялата атмосфера на преговорите.

Тръмп пристигна в Пекин с класическия си стил — натиск, сделки, мита, лична дипломация. Само че Китай вече не реагира на това така, както през 2018 или 2019 година. Тогава Пекин още се надяваше, че напрежението е временно и че икономическата взаимозависимост ще спре конфронтацията.

Сега подобни илюзии почти няма.

И затова срещата изглеждаше толкова странно. Формално — диалог. Реално — подготовка за дълго съперничество, в което и двете страни се опитват да избегнат директен срив, без да се отказват от основните си цели.

Вашингтон иска да забави китайския възход.

Пекин иска да преживее американския натиск достатъчно дълго, докато балансът постепенно се измества.

А между тях стои Иран — не като център на света, а като ускорител на процеса. Криза, която показа колко скъпо става поддържането на глобална доминация в момент, когато индустриалната и енергийната архитектура на света вече не се контролира еднопосочно.

И затова след визитата на Тръмп в Пекин остана едно усещане, което американските медии се опитват да омекотят, а китайските — да не изричат твърде шумно:

САЩ още са най-силната държава в света. Но вече не са държавата, която може сама да определя скоростта на глобалните процеси.

Америка още е най-силната държава. Но вече не определя сама скоростта на света

След срещата в Пекин нямаше историческо комюнике. Нямаше нов „голям рестарт“. Нямаше и драматичен провал. Това само по себе си е показателно. Преди подобни срещи между американски и китайски лидер се представяха като моменти, които ще „решат“ отношенията между двете държави. Сега никой сериозен анализатор не говори така. И във Вашингтон, и в Пекин вече разбират, че конфликтът е структурен, а не личен.

Тръмп може да си тръгне. Си Дзинпин също не е вечен. Проблемът ще остане.

Американската система започна да усеща нещо, което дълго отказваше да приеме — глобалната икономика вече не е организирана около еднопосочна зависимост. След края на Студената война Вашингтон беше свикнал всички ключови процеси да минават през американския контрол — долар, технологии, море, енергия, санкции, институции. Днес всяка една от тези линии започва да се разклаща едновременно.

Не катастрофално. Постепенно.

Това е по-опасното.

Китай не се опитва да унищожи американската система директно. Това би било самоубийствено и за самия Пекин. Китайците се опитват друго — да направят света достатъчно многополюсен, за да не могат САЩ повече да наказват всички едновременно. Затова Китай работи толкова упорито върху БРИКС, върху разплащания извън долара, върху инфраструктурни коридори, върху дългосрочни енергийни договори с Русия, Иран и арабските държави.

Това не е идеология.

Това е застраховка.

Иранската криза само ускори процеса.

Вашингтон вероятно влезе в конфликта с очакването, че отново ще демонстрира контрол върху Близкия изток. Вместо това получи скъп петрол, нервни пазари, напрежение около Ормуз и необходимост да разговаря с Китай не като с второстепенен участник, а като с фактор, без който деескалацията става трудна.

Тук има една сцена, която е по-важна от всички официални декларации. Докато Тръмп беше в Пекин, световните пазари следяха не американски самолетоносач, а сигналите дали Китай ще използва влиянието си върху Иран. Това преди десет години би звучало абсурдно.

Днес е реалност.

И точно това тревожи част от американския елит. Не защото Китай е станал по-силен във всяко отношение. А защото американската способност да налага едностранно решения започва да става прекалено скъпа. Военният ресурс още е огромен. Доларът още доминира. Американските технологии още са водещи в много сфери. Но поддържането на цялата конструкция започва да изисква все повече пари, все повече конфликти и все повече политическа мобилизация вътре в самите Съединени щати.

Това се вижда и в Европа.

Брюксел официално говори за „ценности“, но европейската индустрия мисли за газ, транспортни разходи, китайския пазар и американските субсидии. Германия губи евтиния руски енергиен модел. Франция губи финансова стабилност. Източна Европа се милитаризира политически и икономически. А Китай спокойно навлиза през инфраструктура, пристанища, батерии, логистика и инвестиции.

Пекин няма нужда да превзема Европа. Достатъчно е Европа постепенно да загуби способността да действа самостоятелно.

Русия също гледа внимателно тази картина.

В Кремъл вероятно няма особена еуфория. Москва отлично разбира, че прекалено силен Китай също носи рискове. Но руското ръководство вижда нещо друго — американската система започва да се разтяга прекалено много. Украйна, Близкият изток, Китай, вътрешният дълг, изборният цикъл, индустриалните проблеми. Това е огромно натоварване дори за държава като САЩ.

И затова визитата на Тръмп в Пекин беше много повече от дипломатическа среща.

Това беше момент, в който за кратко стана видима новата структура на света. Америка още има силата да удря. Китай вече има силата да чака. Русия има силата да изтощава. Иран има силата да създава цена. Европа има заседания.

Останалото е протокол.

P.S. Когато независими анализи започнат да изчезват все по-дълбоко под алгоритмичния шум на големите платформи, споделянето между хора остава една от малкото форми на реално информационно оцеляване.




