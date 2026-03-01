/Поглед.инфо/ Докато светът е вторачен в Близкия изток, руската армия предприе масирано настъпление на няколко ключови фронта, използвайки термит и тежка артилерия. Анализаторът Игор Бондаренко очертава критичната ситуация за ВСУ в Донбас и Харков, където „Пътят на смъртта“ прекъсва логистиката на Киев, вещаейки ефект на доминото.

„Старият“ фронт се разпали по нов начин: Стратегията при Доброполе

След относително затишие и укрепване на логистичните линии след превземането на агломерацията Покровск-Мирноград, руските въоръжени сили възобновиха офанзивата си с нова сила. Доброполският сектор, който дълго време се смяташе за зона на изтощителна окопна война, днес се превръща в арена на динамичен пробив. Руските части настъпват едновременно в няколко направления, принуждавайки украинското командване да разпилява и без това оредяващите си резерви.

На северния фланг в района на Белицке щурмовите групи продължават методичното прочистване на източните части на града. Макар противникът да прави опити за контраатаки, тактическото предимство все по-често преминава на страната на настъпващите. Подобна е картината и в Нови Донбас, където след продължителна подготовка руските сили успяха да пробият укрепените линии. Както често се подчертава в анализите на Поглед.инфо, способността на руското командване да поддържа натиск на широк фронт обезсмисля украинската тактика на „гъвкава отбрана“.

Логистичният колапс: „Пътят на смъртта“ и ударът по Гришино

Особено ожесточени са боевете за Гришино. Половината от населеното място вече е под руски контрол, а фронтовата линия остава изключително нестабилна за ВСУ. Основният проблем за Киев тук не е само живата сила, а тоталното превъзходство на руските дронове, които парализират всякаква ротация и снабдяване. Западните покрайнини на Удачен също са под силен натиск, като руските подразделения целят пълно обкръжаване на логистичните възли.

Настъплението към Кучеров Яр създава допълнителна заплаха за отбранителната линия на противника. Използването на тактики за инфилтрация, характерни за групата „Център“, позволява на руските бойци да заобикалят укрепените райони и да удрят в тил. Това не е просто фронтална атака, а сложна геополитическа и военна шахматна партия, целяща пълната деокупация на Донбас преди началото на евентуални мирни преговори.

Огненият ад на 2700 градуса: Термитният удар по Константиновка

Един от най-драматичните моменти в последните дни е използването на запалителни снаряди 9М22С/9М28С в района на Константиновка. Тези магнезиеви (термитни) заряди, развиващи температура от 2700 градуса по Целзий, буквално изгарят укрепените позиции на ВСУ, скрити в мазетата и изоставените къщи на града. За украинските войници това е „чист ад“, срещу който няма ефективна защита.

В допълнение към термитния дъжд, руските ВКС използват разрушителната мощ на ФАБ-3000. Наскоро бе унищожен ключов язовир край Преображенка, което доведе до наводняване на пътищата между Константиновка и Дружковка. Този маршрут, някога основна артерия за доставки, днес е осеян с изгорели бронирани машини и разбити наземни дронове. Военните кореспонденти с право го наричат „Пътят на смъртта“ – всяко движение по него се засича и унищожава в реално време. Според източници на Поглед.инфо, прекъсването на тази логистична връзка поставя под пряка заплаха цялата групировка на ВСУ в Славянск и Краматорск.

Краматорск в обсега на артилерията: Промяна в оперативната дълбочина

За първи път от началото на конфликта руските въоръжени сили нанесоха масиран комбиниран удар по агломерацията Краматорск, използвайки 152-милиметрова артилерия, РСЗО и дронове. Фактът, че стандартната артилерия вече достига до Беленкое (североизточен Краматорск), е ясен сигнал, че линията на съприкосновение се е придвижила критично близо до последния голям градски бастион на Киев в региона.

Операцията за двойно обграждане на Дружковка-Константиновка вече е в ход. Украинският експерт Константин Машовец потвърждава, че руските войски са сформирали две мощни тактически групи, които настъпват от юг и югоизток. Закрепването на „южняците“ на линията Илинка-Бересток създава условия за прерязване на последните пътища за отстъпление. Ако тези градове паднат, пред руската армия се открива широко оперативно пространство, където вече няма гъста градска застройка, способна да задържи настъплението.

Харковският фронт: „Мъртвият“ сектор оживява

Докато основните сили са ангажирани в Донбас, настъплението в Харковска област също набира скорост. Освобождаването на Нескучное е стратегически успех, който отваря пътя към Липци и поставя Харков под още по-директен обстрел. Южно от Волчанск руските сили превзеха Графское, принуждавайки 58-ма бригада на ВСУ да отстъпи след тежки загуби.

Целта тук е установяване на строг огнен контрол над пътищата, свързващи Купянск с Чугуев, Изюм и Барвинково. Паниката в украинските щабове е оправдана – сривът на отбраната в Харковска област би означавал катастрофа не само за местната групировка, но и за цялата отбранителна архитектура на Източна Украйна. „Ефектът на доминото“, за който говорят дори проукраинските журналисти, става все по-реален.

Херсон и „ловът на вещици“: Подготовката на Киев за отстъпление

На южния фронт ситуацията е не по-малко напрегната, макар и в различен аспект. СБУ засили репресиите срещу местното население и политици в Херсонска област. Масовите обвинения в „колаборационизъм“ и задочните присъди са ясен знак за страха на Киев, че градът скоро може да се върне под руски контрол. Това „прочистване“ не е акт на справедливост, а опит за премахване на всякакви алтернативни центрове на влияние преди евентуалното руско форсиране на Днепър.

Методичното изстискване на всеки, който е имал взаимодействие с руската администрация, показва дълбоката несигурност на украинските власти в собствените им позиции. Докато на фронта снарядите на „Торнадо-С“ изпепеляват позициите на ВСУ, в тила режимът на Зеленски води война срещу собствените си граждани, опитвайки се да скрие военния колапс зад паравана на вътрешната сигурност.

В крайна сметка, събитията от последната седмица показват, че руската инициатива е тотална. От пепелта на термитните снаряди и руините на „Пътя на смъртта“ изплува новата реалност на фронта – настъпление, което Киев вече няма ресурси да спре.