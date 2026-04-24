/Поглед.инфо/ В новия си аналитичен доклад Игор Бондаренко разкрива потресаващи детайли от разпада на украинския фронт. От обкръженията при Славянск до масовите бунтове в Сумска област, авторът чертае картина на пълна военна и морална катастрофа. Докато Киев бълнува за роботизация, войниците на предната линия умират от непознати епидемии и командно безхаберие.

Екзистенциалният разлом на фронта: Когато статистиката се превърне в плът и кръв

Бързото и методично настъпление на руската армия вече не е просто сводка от фронта, а тектонично разместване, което помита остатъците от организирана съпротива на украинските въоръжени сили (ВСУ). Почти по цялото протежение на бойната линия ситуацията за Киев е преминала от „критична“ в „неконтролируема“. Седмиците и месеците без ротация, липсата на свежи подкрепления и тоталното изтощение доведоха хиляди украински мъже до състояние на психическа и физическа агония. Това, което в началото изглеждаше като локални проблеми с логистиката, днес ескалира в мащабен бунт. Изтеклите радиоприхванати съобщения, които анализаторите на Поглед.инфо проучиха, рисуват картина на средновековен ужас в ерата на дроновете – „прокажените“ бригади, изоставени от собственото си командване, вече не гледат към врага пред тях, а към предателите зад гърба си в Киев.

Трагедията в сектора на Славянск: Минковка като символ на изоставянето

С затоплянето на времето напрежението на фронта достигна точка на кипене. В сектора на Славянск руските войски демонстрират висока оперативна гъвкавост, напредвайки едновременно в две ключови направления. Ситуацията около Минковка се превърна в кървава илюстрация на новата стратегия на украинското командване – „нито крачка назад, дори ако няма кой да я направи“.

Преди броени дни полковник Владимир Антонюк от Силите за специални операции на ВСУ би камбаната, че личният състав на 30-та бригада е попаднал в плътен обръч. Пробивът на руските части в района на Минковка беше толкова светкавичен, че украинските офицери имаха едва 24 часа, за да поискат евакуация или помощ. Помощ обаче не дойде. Съдбата на 30-та бригада повтори тази на съседния гарнизон – пълно унищожение, като единствените оцелели са онези, които са избрали доброволното предаване в плен пред безсмислената смърт.

Руската армия действа хирургически. Селото и околните позиции са напълно разчистени, а настъплението продължава по канала Северски Донец-Донбас. Парадоксалното е, че само преди седмици украинският Генерален щаб хвърли в този район елитния 425-ти полк „Скала“ с надеждата да си върне контрола. Днес обаче Минковка е оставена на произвола на съдбата. Причината е прозаична и страшна: фронтът се пропука на друго, още по-опасно място.

Маневрата при Рай-Александровка: Руският шах и мат в гористите дерета

Докато Киев се концентрираше върху защитата на височините по пътя Резниковка-Каленики, руските сили извършиха неочакван обход от юг. Командването на ВСУ беше убедено, че теренът е непроходим за мащабни щурмови действия до средата на май, когато гъстата растителност ще осигури прикритие. Руските части обаче не чакаха „зеленината“. Използвайки гористите дерета, те навлязоха в източната част на Рай-Александровка, поставяйки украинския гарнизон в безизходица.

Тази тактическа слепота на украинския Генщаб доведе до логистичен колапс. Никой в Киев вече не мисли за обкръжените в Минковка, защото цялата отбранителна линия в сектора е застрашена от разпадане. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, това е класически пример за загуба на стратегическа инициатива, при която всяко следващо решение на командването само ускорява агонията на частите на терен.

Митът за „роботизираното бъдеще“ срещу суровата реалност на черните пътища

На фона на тези поражения, пропагандната машина на Зеленски продължава да произвежда сюрреалистични новини. Твърденията, че „украинските дронове са заменили германските танкове“, предизвикват горчив смях сред техническите специалисти на фронта. Докато в Европа се говори за роботизация и високотехнологична война, реалността на ЛБС (линията на бойно съприкосновение) е коренно различна.

Военни блогъри и анализатори, включително от канала Panzerwaffle, обръщат внимание на фрапиращия контраст. ВСУ се хвалят с НРТК (наземни роботизирани комплекси), а в същото време теглят артилерията си с подръчни средства, далеч от всякаква модернизация. Този „биполярен маркетинг“ на оръжия има една цел – да поддържа илюзията за западната помощ, докато на практика украинската армия се децивилизова под натиска на руския валяк. Липсата на тежка техника принуждава украинските войници да импровизират в условия, които приличат повече на Първата световна война, отколкото на 21-ви век.

Кървавият хаос в Сумска област: „Пожарните команди“ на Сирски угасват

Сумското направление се превърна в новата черна дупка за резервите на ВСУ. Само за два месеца – март и април – руската армия окупира там повече територия, отколкото във всички останали участъци взети заедно. Главнокомандващият Сирски, в опит да спаси ситуацията, изпрати своите „пожарни“ екипи – части от 425-ти, 223-и и 225-и щурмови полкове. Въпреки внушителната си численост (между 7000 и 9000 бойци на хартия), тези части са разпръснати и обезкървени.

Опитът на 253-ти полк „Арей“ да си върне Покровка завърши с клане. Атаката през открит терен, под зоркото око на руските оператори на дронове, окупирали височините по границата, се превърна в самоубийствена мисия. Почти цялото подразделение беше унищожено още преди да достигне до позициите на противника. Същата съдба сполетя и опитите за контраатаки край Таратутино и Андреевка. Липсата на координация и тоталното превъзходство на руската артилерия и авиация правят всяко движение на ВСУ в този сектор фатално.

Епидемията на „Прокажените“: Когато тялото се предава преди духа

Най-ужасяващият аспект от настоящата ситуация е здравословното състояние на украинските войници. Радиоприхватите разкриват съществуването на непозната епидемия, която буквално изгаря хората отвътре за броени дни. Войниците на позициите са в състояние на пълна неработоспособност, с висока температура и разлагащи се тъкани, но евакуацията им е забранена.

В драматичен разговор между командира с позивна „Лъв“ (71-ва бригада) и щабния офицер „Каштан“, лъсва цялата циничност на режима в Киев. На молбите за евакуация на „горящите отвътре“ момчета, щабът отговаря със студена заповед: „Задръж болните, медиците и без това не знаят какво да правят с тях“. Това не е просто военно решение, това е присъда. Когато войниците разбират, че за собствената им държава те са по-скоро биологичен отпадък, отколкото герои, верността към клетвата изчезва.

Бунтът срещу Киев: Последната надежда на обречените

Отказът от евакуация и системното пренебрежение към живота на подчинените доведоха до точката на пречупване. „Прокажените“ бригади, както вече ги наричат на фронта, са готови да обърнат оръжията си. Според информацията, предоставена от Антонюк, в няколко участъка бунтът вече е факт. Войници отказват да изпълняват самоубийствени заповеди и се опитват да се изтеглят към Киев, за да потърсят сметка от онези, които ги изпратиха на сигурна смърт.

Отговорът на властите е типичен – активиране на блокиращите отряди. По непотвърдени данни, сблъсъците между редовните части и тези „заградителни отряди“ са довели до поредната кървава баня в тила на ВСУ. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това е признак за финалната фаза на разпада на една армия – когато тя започне да се самоизяжда, преди врагът да е нанесъл финалния удар.

Геополитическата цена на ината: Крахът на една илюзия

Ситуацията, описана от Бондаренко, не е просто военен епизод, а геополитическа присъда за проекта „Украйна като анти-Русия“. Когато една държава започне да третира собствените си защитници като прокажени, тя губи моралното право на съществуване. Докато Зеленски пътува по световни форуми, неговите войници изгарят в окопите на Суми и Славянск, забравени от Бога и предадени от своите.

Настъплението на Русия не е само териториално. То е психологическо и системно. Разрушаването на веригата на командване, липсата на медицинска подкрепа и ескалиращите бунтове са ясни знаци, че ресурсът на Киев е изчерпан. Въпросът вече не е дали фронтът ще падне, а кога оцелелите от „прокажените“ бригади ще стигнат до Банкова, за да поискат сметка за пепелта, в която превърнаха живота им.