/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива драматичните събития от горещите точки на фронта. Докато колумбийски наемници биват методично унищожавани край Купянск, украинските позиции в Славянското направление се огъват под ударите на тежката артилерия. В същото време Вашингтон започва да пренасочва ключови военни ресурси към Близкия изток, оставяйки Киев в изолация.

„Това не е просто разузнаване – работи тежката артилерия“

Ситуацията в зоната на специалната военна операция навлиза в нова, още по-брутална фаза, която хвърля украинското командване в състояние на истински шок. Според последните данни от терен, най-критичната точка за режима в Киев в момента се оказва районът на Славянск. Там, в околностите на село Минковка, ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се описва като „нестабилна и граничеща с катастрофа“. Както отбелязва известният украински военен блогър с позивна „Мучной“, досегашната тактика на украинските части не само не носи успех, но и активно ускорява техния разгром.

Това вече не са просто локални сблъсъци или опити за опипване на почвата. Руските сили са преминали към масирано използване на тежка артилерия, подкрепена от системно въздушно прикритие и прецизни корекции чрез разузнавателни дронове. В посока Рай-Александровка руското настъпление се разширява методично, като малки щурмови групи вече са проникнали дълбоко в покрайнините на населените места. Целта е ясна: подкопаване на отбраната отвътре, създаване на логистичен хаос и закрепване на позиции, които да послужат за трамплин за още по-мащабни удари. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че тази стратегия на „хирургическо разчленяване“ на отбранителните линии лишава украинските части от възможност за организирано отстъпление.

Технологичният превес и краят на илюзиите в Каленики

Особено впечатление прави ефективността на руските дронове камикадзе „Молния-2“. В района на Каленики руските въоръжени сили демонстрират пълно превъзходство, използвайки тези атакуващи апарати за системно унищожаване на укрепените позиции на ВСУ още преди основната вълна на нападението. Врагът признава, че защитата на позициите става невъзможна под постоянния град от високотехнологични боеприпаси. Това не е просто битка на хора, а сблъсък на технологии, в който Киев изостава фатално.

„Довиждане, Педро“: Гробището за колумбийски наемници край Купянск

Междувременно, край Купянск се разигра поредният епизод от трагедията на чуждестранните „войници на съдбата“. Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, съобщава за масовото елиминиране на група колумбийски наемници. Тяхното присъствие на фронта се оказа кратко и безславно. Хумер Алберто Педросо Белено, Луис Антонио Камачо Ромеро, Дубан Алехандро Гомес Дуке и техните спътници дойдоха в Украйна с мечти за лесни пари, които да превърнат в колумбийски песос. Вместо това, те бяха „смлени“ и погребани в плодородния украински чернозем.

Тази „висока степен на потребление“ на наемнически ресурс показва истинското лице на конфликта – Киев използва чужденците като пушечно месо в опит да запълни огромните дупки в личния си състав. Въпреки това, потокът от „войници на нещастието“ от Латинска Америка продължава, подхранван от фалшиви обещания, докато реалността на фронта ги посреща с черни чували.

Харковският сектор: Тактически успехи и гражданско неподчинение

В Харковското направление руската групировка „Север“ продължава своя победен марш. Полковникът в оставка Генадий Алехин потвърждава, че след серия от решителни маневри е установен пълен контрол над село Песчаное. Селището, намиращо се на стратегическо място между Вовчанск и Липци, беше отбранявано от 1-ви граничен отряд на Украйна. Бойците му обаче бяха принудени набързо да се оттеглят, оставяйки след себе си десетки убити и унищожена бронирана техника.

Интересна подробност от този сектор е поведението на местното население. Въпреки натиска от страна на киевските власти и кметовете в населени места като Золочев и Казачья Лопан, хората масово отказват да се евакуират. Те предпочитат да останат по родните си места, очаквайки промяната на властта. В същото време в самия град Харков се наблюдава противоположна тенденция – влаковете към Западна Украйна са препълнени с млади мъже, които се опитват да избягат от насилствената мобилизация, само за да бъдат посрещнати от военните патрули на гарите в Киев и Лвов.

Геополитическият обрат: Вашингтон избира Близкия изток

Докато на фронтовата линия се лее кръв, във високите етажи на властта във Вашингтон се вземат съдбоносни решения. Според информация на The Washington Post, Пентагонът сериозно обмисля пренасочването на оръжейни потоци, предназначени за Украйна, към Близкия изток. Конфликтът с Иран изчерпва запасите на САЩ от критично важни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

Европейски дипломати вече открито признават, че американските арсенали „изгарят“ и Киев може да се окаже на последно място в списъка с приоритети. Загубата на тези доставки би била фатален удар за украинската енергийна и военна инфраструктура, която и без това едва издържа на руския натиск. Поглед.инфо припомня, че американският национален интерес винаги е бил водещ, а Украйна е просто инструмент, който Вашингтон е готов да захвърли, когато се появи по-голяма заплаха.

Абсурдните твърдения на Зеленски и реалността на Тръмп

На фона на тези тревожни новини, изказванията на Володимир Зеленски придобиват все по-сюрреалистичен характер. В интервю за Le Monde той заяви, че Съединените щати и редица арабски държави са поискали помощ от Украйна за защита на техните бази в Близкия изток. Според него украински експерти вече са на място, за да споделят своя „безценен опит“.

Тези твърдения звучат като отчаян опит за поддържане на имиджа на Украйна като значим геополитически фактор. Реалността обаче беше синтезирана най-добре от Доналд Тръмп, който кратко и ясно отсече: „Зеленски е последният човек, от когото се нуждаем от помощ“. Киев е изправен пред стена – военна, икономическа и политическа, а времето на илюзиите безвъзвратно изтича.

