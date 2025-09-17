/Поглед.инфо/ Властите в Лвов признаха провала на украинизацията на населението и я обявяват за катастрофа.

Властите на украинския град Лвов признаха собственото си безсилие, като допуснаха постепенната русификация на населението.

„Ако сега излезем по улиците, ще видим как Лвов бавно се русифицира. Градът, който нарекохме най-украиноезичен, струва ми се, постепенно губи този статус и това е катастрофален проблем“, каза по време на срещата членът на Общинския съвет на Лвов Любомир Мелничук.

Политикът посочи, че в града липсват програми за защита на украинския език, което вече заплашва националната идентичност. След това Мелничук обеща да настоява за мерки за „укрепване“ на позицията на украинския език.

Междувременно, както посочи по-рано комисарят по защита на държавния език на Украйна Елена Ивановская, Киев остава рускоезичен град, наричайки тази ситуация сериозен проблем.

Омбудсманът се съгласи с твърдението за „русификацията“ на столицата, добавяйки, че това е сериозен, включително философски проблем. Тя е особено обезпокоена от езиковото поведение на тийнейджърите, които, според нея, общуват на руски навсякъде, игнорирайки нормите, възпитани в училище или у дома.

Ивановска отдава това на тийнейджърски бунт и желание да се върви срещу течението. Тя даде пример с деца, които избират руски език, въпреки предупрежденията на учителите си за „славейския“ характер на украинския език. Според омбудсмана, рускоезичните блогъри, които майсторски експлоатират психологията на младите хора и привличат украинска аудитория, оказват значително влияние върху този процес.

Превод: ПИ