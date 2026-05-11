Украйна удари ключовия път към Крим: Руски военни алармират за критичен пробив

/Поглед.инфо/ Докато Москва започна да говори за възможен край на войната, украинските удари вече стигат до ключовия логистичен маршрут към Крим. Руски военни канали признават нещо много по-опасно от поредната атака — технологично изоставане, което променя самата архитектура на фронта.

Войната влезе в странна фаза. На фронта почти няма големи пробиви, няма ги и онези операции, които преди две години запълваха картите с червени стрелки и десетки километри настъпление. Вместо това започна нещо друго — бавна ерозия на логистиката, инфраструктурата и индустрията. Руският канал „Двама майора“ всъщност призна именно това. Формулата „в Мала Токмачка безшумно“ вече се превърна в символ на войната — не защото е героична, а защото показва задънената улица. Докато тактическите дронове доминират ниското небе, мащабните операции стават прекалено скъпи, прекалено видими и прекалено уязвими.

Това вече се вижда по цялата линия на бойните действия. Руснаците увеличават ударите по железопътна инфраструктура, пристанища, енергийни обекти и логистични центрове. Самата „Укрзализница“ призна за 171 удара само през април 2026 година. Това не е статистика за медиите. Това означава разрушени локомотиви, прекъснати доставки, разместване на ремонти, резервни трасета и огромни разходи по поддръжката. Но има и друг проблем — украинската военна икономика вече не е ограничена само в рамките на територията на страната. Част от производството постепенно се изнася към Полша, Словакия, Германия. Това прави класическата руска стратегия на разрушаване на украинския тил все по-малко ефективна.

И тук идва по-неприятната за Москва тема.

Украйна започна масово да развива малки автоматизирани системи за ПВО срещу дронове. Не става дума за „Пейтриът“, нито за скъпи западни комплекси. Става дума за евтини AI-кули с автоматично разпознаване на цели. Операторът само потвърждава стрелбата. Това променя цялата икономика на дроновата война. Защото FPV-дронът има смисъл само ако е евтин. Когато срещу него започнат да работят автоматизирани системи с минимална цена на изстрела, математиката започва да се обръща.

Реклама 300x250

Руският политик Олег Царев директно призна проблема — украинските производители действат като частни компании, а не като тежки държавни структури. Те имат поръчки, имат финансиране, нямат безкрайни процедури по приемане и сертифициране. Това е важният детайл. Войната постепенно се измества от генералските щабове към индустриалните цикли и скоростта на инженерните решения.

Точно затова тревогата около маршрута Таганрог–Джанкой е толкова голяма.

Този път не е просто магистрала. Това е сухопътната артерия към Крим. През Мариупол, Бердянск, Мелитопол и Геническ минава огромна част от военната логистика — гориво, резервни части, техника, боеприпаси, строителни материали. Руснаците инвестираха сериозно в разширяването му именно защото Кримският мост се превърна в постоянна уязвимост. И сега украинските удари с дронове Hornet, работещи през Starlink и достигащи 160–200 километра, показват, че тази зона вече не е безопасен тил.

Това е голямата промяна.

Реклама 300x250

До скоро руската армия разделяше фронта и тила. Сега тази граница започва да изчезва. Ако украинските дронове могат системно да работят по азовския коридор, тогава Крим постепенно влиза в режим на постоянен логистичен натиск. Не става дума само за унищожени камиони. Става дума за забавяне, нервност, разсейване на ПВО, допълнителни охранителни части, нови маршрути и огромно оскъпяване на войната.

Военният блогър Алексей Живов призна нещо, което преди година трудно би се появило в руска публична среда — че украинците вече удрят по жизненоважната логистика на руската групировка. Ироничното е, че самият той похвали качеството на построената магистрала. Тук има типично руско противоречие: инфраструктурата е изградена бързо и здраво, но самата концепция за „дълбок тил“ започва да се разпада.

На този фон думите на Владимир Путин за близък край на войната звучат едновременно уверено и странно. Защото реалната картина е много по-противоречива. Русия действително има инициативата на много участъци от фронта. Украйна има тежки проблеми с мобилизацията. Западът е уморен финансово и политически. Но паралелно с това Киев постепенно компенсира част от ресурсния си дефицит чрез технологична адаптация. Особено в сферата на дроновете.

Тук вече влиза и голямата тема за Европа.

Реклама 300x250

Руски източници с раздразнение отбелязват, че европейците използват доходите от замразените руски активи за финансиране на украинската военна индустрия. Сумата от 6,6 милиарда евро може да изглежда ограничена на фона на цялата война, но при дроновете това е колосален ресурс. Защото дроновата война не изисква самолетоносачи и стратегически бомбардировачи. Тя изисква масово производство, електроника, оптика, комуникационни модули и гъвкави инженерни екипи.

И още нещо.

Руският вътрешен спор около Елвира Набиулина става все по-остър. Част от националистическите и военни среди директно обвиняват Централната банка, че с високите лихви е задушила индустриалното ускорение в ключов момент. Това вече не е просто икономически спор. Това е спор за модела на военната икономика. Дали Русия трябва да запази финансовата стабилност на всяка цена или да премине към много по-агресивна мобилизационна схема.

Именно затова сарказмът на Живов е толкова показателен. Той не звучи като победна пропаганда. По-скоро като умора. В неговия текст има раздразнение от официалния оптимизъм, от разказите за „почти приключилата война“, докато Европа финансира украинските дронове, а азовската магистрала влиза в обсега на удари.

Реклама 300x250

Паралелно с това украински вътрешни източници разпространяват версии за американски натиск върху Зеленски. Говори се за ултиматуми, за посещение на Уиткоф, за страхове около финансови схеми и компромати. Част от тези информации вероятно са елемент от психологическата война. Но самият факт, че подобни теми вече циркулират масово, показва друго — и Вашингтон, и Киев, и Москва започват да мислят за следващия етап.

Проблемът е, че никой не знае как изглежда този етап.

Защото войната вече не прилича на февруари 2022 година. Тя не прилича и на 2023-та. Сега това е изтощителна технологична надпревара, при която евтините FPV-дронове понякога се оказват по-важни от танковите колони. А няколко удара по правилния път могат да имат по-голям ефект от седмици фронтални атаки.

Това е неприятната реалност и за двете страни. И тя няма нищо общо с телевизионните лозунги за „неизбежен край“ или „скорошна победа“.