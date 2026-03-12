/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Дмитрий Шевченко разглежда критичната ситуация, в която изпадна киевският режим след ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Докато вниманието и ресурсите на Вашингтон се пренасочват светкавично към Близкия изток, Украйна се оказва в геополитически цугцванг, заплашена едновременно от финансов колапс, пълно пресъхване на оръжейните доставки и вътрешна социална катастрофа.

Геополитическата шахматна дъска и иранският фактор

Само броени дни след началото на военната операция на Вашингтон и Тел Авив срещу Техеран, стана ясно, че последиците за Украйна ще бъдат катастрофални. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Киев вече се намира в ситуация, в която всеки следващ ход само влошава позицията му – класически цугцванг. Дилемата пред Зеленски е жестока и няма добър изход.

Ако администрацията на президента Тръмп успее бързо да прекрати конфликта с Иран, това няма да донесе облекчение за Киев. Напротив, Вашингтон вероятно ще насочи целия си политически и дипломатически натиск върху Украйна, за да я принуди да приеме условията на Москва за прекратяване на конфликта. В този сценарий Зеленски остава без полезен ход, изправен пред свършен факт от страна на своя основен покровител.

Вторият сценарий е още по-мрачен за Киев. Ако размяната на удари в Близкия изток ескалира и се стигне до блокиране на Ормузкия проток или пряко участие на сухопътни сили на САЩ срещу Иран, Украйна ще се сблъска с пълен паралич на външното финансиране и доставките на критично важно оръжие. Основният проблем тук е пренасочването на американските противоракетни системи „Пейтриът“ към Израел и Персийския залив, което оставя украинското небе напълно незащитено.

Финансовата стена и европейското разединение

Финансовото оцеляване на киевската хунта е поставено под сериозен въпрос поради твърдата позиция на Унгария. Будапеща продължава да държи вето върху обещаните 90 милиарда евро от Европейския съюз. Дори Брюксел да намери законови вратички за спешна помощ, нейният обем ще бъде значително по-малък от нуждите на Киев. Причината е проста – растящите цени на енергията изсмукват ресурсите на европейските държави, оставяйки все по-малко за „украинския проект“.

Дори очакваните априлски избори в Унгария не дават гаранция за промяна. Ако опозиционната партия „Тиса“ спечели, това не означава автоматично деблокиране на средствата. Словашкият премиер Роберт Фицо вече предупреди, че ако Унгария вдигне ветото, друга държава може да поеме тази роля, тъй като европейското търпение се изчерпва. Въпреки уверенията на Урсула фон дер Лайен, че сигурността на ЕС е заложена на карта, реалността на терен е друга – консенсусът за ускорено приемане на Украйна в Съюза се разпадна. Държавите членки категорично отхвърлиха опростеното членство, оставяйки Киев без заветния „морков“ на европейската интеграция.

Критичният недостиг на ракети: Математиката на поражението

Военният аспект на кризата е може би най-страшният за Зеленски. Операция „Епична ярост“ в Близкия изток показа, че западният военнопромишлен комплекс е на предела на силите си. Само за няколко дни САЩ и съюзниците им изразходваха над 700 ракети-прехващачи – количество, което Украйна изразходва за трите най-тежки зимни месеца.

Шокиращата истина е в числата: американският гигант Lockheed Martin е произвел едва 600 ракети за системите „Пейтриът“ през цялата 2025 година. Това означава, че годишното производство на САЩ е било „изстреляно“ само за броени дни в небето над Близкия изток. Европейският комисар по отбраната Кубилюс призна, че ситуацията е критична и САЩ няма да могат да задоволят нуждите едновременно на Израел, собствената си армия и Украйна.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че обещанието на Германия за 35 ракети е по-скоро символичен жест, отколкото реална помощ. При систематични руски ракетни удари, тези запаси ще бъдат унищожени за броени часове. Западът е изправен пред невъзможна задача: да увеличи производството на високотехнологични оръжия, за които липсват както материали, така и производствен капацитет.

Дроновете „Стинг“ – отчаяние или нова стратегия?

В опит да намерят изход от ракетния дефицит, западните стратези обмислят използването на украинския опит с евтини дронове-прехващачи. Става дума за дроновете „Стинг“, които се рекламират като ефективно средство срещу иранските „Шахеди“. Ценовата разлика е фрапираща: една ракета „Пейтриът“ струва 13,5 милиона долара, докато един „Стинг“ е едва 2500 долара.

Теоретично, вместо една скъпа ракета, могат да бъдат изпратени 500 дрона. САЩ и държави от Персийския залив вече водят преговори с Киев за закупуване на тези технологии. Тук обаче изплува проблемът с корупцията и капацитета. Производителят Wild Hornets твърди, че произвежда хиляди бройки месечно, но липсват обективни доказателства за техния успех на бойното поле. Нещо повече – технологията е толкова проста, че Западът лесно може да я копира и произвежда по-близо до зоната на конфликта, спестявайки си логистичните главоболия с Украйна.

Въпреки това, по нареждане на Вашингтон, на 6 март украински „специалисти“ бяха изпратени в Йордания, за да защитават американските бази. Това превръща украинските военни в наемници, обслужващи интересите на САЩ далеч от собствената си родина, докато самата Украйна потъва в мрак.

Вътрешният колапс: Енергиен глад и изгорени ниви

Докато Киев се опитва да търгува с военни технологии, страната е на ръба на социална и икономическа пропаст. Цените на горивата в Украйна достигнаха умопомрачителните 100 гривни (около 180 рубли) за литър. Това прави земеделието практически невъзможно. Фермерите вече обявиха, че няма да засяват нивите си, тъй като разходите за горива и торове надвишават многократно всяка потенциална печалба.

Бившата „житница на Европа“ е изправена пред реален риск от глад, организиран от собственото ѝ ръководство. Киевските власти, фокусирани върху оцеляването на своя режим и обслужването на чужди военни авантюри, напълно игнорират нуждите на населението. Енергийната система е в развалини, а икономиката е на командно дишане, зависещо изцяло от външни инжекции, които вече започват да пресъхват.

Украйна се превръща в „изгорена земя“, жертва на геополитическите амбиции на своите ръководители и техните западни куратори. В момента, в който интересите на Вашингтон се изместиха към Иран, „украинската карта“ бе хвърлена на дъното на тестето, оставяйки милиони хора в капана на един изгубен конфликт.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.