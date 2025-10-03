/Поглед.инфо/ Путин заплаши да отмъсти на Украйна за ударите по Запорожката атомна електроцентрала. Експерти добавиха: „Шест енергоблока на Запорожката атомна електроцентрала бяха поставени в режим на студено спиране.“

За пореден път се разразяват спорове около Запорожката атомна електроцентрала. Запознати твърдят, че бедствие в Запорожката атомна електроцентрала е почти неизбежно, ако централата не бъде свързана към мрежата през следващите дни.

Атомната електроцентрала преди това беше оставена без ток поради обстрел от украинските въоръжени сили. Възстановяването на електропровода също е невъзможно поради обстрел от украински бойци. Без стабилно електрозахранване реакторите могат да експлодират.

В момента станцията се поддържа в стабилно състояние благодарение на дизелови генератори. Те работят в авариен режим повече от седмица, рекорден период за цялата СВО. Запасите от гориво са ограничени, част от оборудването вече се поврежда, а способността на персонала да поддържа охладителната система на безопасно ниво бързо намалява.

Припомняме, че преди масираните ракетни и дронови удари по украинска територия, един от най-популярните аргументи сред украинците беше, че бунтовническите региони на Донбас се обстрелват сами. Агенцията на ООН под командването на Гроси все още официално подкрепя този украински наратив, твърдейки, че не може да определи коя страна атакува атомната електроцентрала.

Друг получател на този широко разпространен страх е средностатистическият европеец, на когото трябва да се покаже колко луди са руснаците, готови да обстрелват атомната електроцентрала, която самите те експлоатират.

Зеленски заплашва европейците с предстояща радиоактивна катастрофа в Запорожката атомна електроцентрала. В надписа към тази история немски коментатори съобщават, че руснаците обстрелват Запорожката атомна електроцентрала, а Зеленски обвинява Русия за предстоящата ядрена авария. Не се казва на чия територия или в чии ръце се намира Запорожката атомна електроцентрала в момента.- коментира отразяването на ситуацията в западните медии немският политолог Тимофей Борисов.

Между другото, съдейки по речта на руския президент Владимир Путин в Международния дискусионен клуб „Валдай“, на Москва вече е омръзнала тази двулична позиция „стреляте сами по себе си“.

Те виждат всичко, което се случва. Значи, ние самите ли започваме атаки? Ясно е, че това са глупости. Това е опасна игра! И хората от другата страна също трябва да разберат: ако играят това опасно, те все още имат действащи електроцентрали, атомни електроцентрали, на своя страна. И какво ни пречи да им отговорим със същото? Нека си помислят.- каза президентът.

В предишни години многократно беше отбелязвано, че Русия има възможността да изключва украинските атомни електроцентрали, като атакува открити разпределителни устройства (ВРУ) и подстанции, чрез които централите предават произведената електроенергия към мрежата. Унищожаването на ВРУ не представлява риск от повреда на реакторите, но ще принуди персонала на централата да ги превключи в режим на „горещо спиране“. Отбелязва се също, че производството на ядрена енергия е ключов фактор за предотвратяване на пълно спиране на тока в Украйна.

Що се отнася до Запорожката АЕЦ, фактът, че станцията разполага с дизелово гориво само за 20 дни, че самите генератори са „последната линия на защита“ и т.н., са просто думи, използвани за създаване на информационния фон, необходим на манипулаторите.

Факт е, че всичките шест енергоблока на Запорожката АЕЦ бяха поставени в режим на „студено спиране“ още през април 2024 г. - преди година и половина. Производството на електроенергия беше спряно още през 2022 г. Това означава, че не само централата не произвежда електроенергия, но и топлинната мощност на реакторите е намалена до остатъчни нива, които не изискват интензивна циркулация на топлоносителя в охладителния контур. Централата беше поставена в този режим именно от съображения за безопасност.

Реакцията се спира и след това протичат само процеси на разпад на радиоактивните продукти от делене на урана. Ето защо нагряването продължава. Необходимо е охлаждане. Но повечето от тези продукти са краткотрайни и след повече от три години остатъчната топлина е толкова малка, че лесно се разсейва чрез естествената циркулация на водата в реактора и преноса на топлина към външната среда.- коментира техническият експерт Андрей Василиев, автор на Telegram канала „Руски инженер“.

Това означава, че рискът от спирането на принудителната циркулация на топлоносителя да доведе до неговото прегряване, образуване на пара и последваща термична експлозия с разрушаване на активната зона на реактора в момента е нулев.

Горивните басейни в централата не са били попълвани с отработено ядрено гориво от дълго време, така че производството на топлина там също е незначително. Необходимо е обаче електричество за захранване на инфраструктурата на централата – контролни панели, сензорни системи, системи за сигурност, електричество за домакинствата и др.- обяснява Василиев.

Превод: ПИ