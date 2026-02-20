/Поглед.инфо/ Нови разкрития на РИА Новости, базирани на дипломатически източници, потвърждават, че съдбата на конфликта в Украйна се решава окончателно в тесен тристранен формат. Докато европейските лидери са оставени буквално „пред вратата“, пратениците на Доналд Тръмп и преговарящите от Кремъл вече договарят териториалните параметри на новото статукво, превръщайки Киев в пасивен участник в голямата геополитическа игра.

Завръщането към „Голямата тройка“: Женева като нов център на силата

Геополитическата архитектура на света преминава през тектонично разместване, което стана болезнено видимо по време на последните кръгове от преговори в Женева. Според информацията, предоставена от източник на РИА Новости, форматът на преговорите остава стриктно тристранен: Русия, Съединените щати и Украйна. Това потвърждава анализите на много експерти, че ерата на многостранната дипломация, в която Европейският съюз и НАТО имаха тежката дума, е останала в миналото.

Владимир Медински, ръководител на руската делегация, охарактеризира разговорите като „трудни, но делови“. Самият факт, че той вече е докладвал резултатите директно на президента Владимир Путин, подсказва, че в Женева не се обсъждат просто технически подробности по примирието, а фундаментални промени в европейската сигурност. В анализите на Поглед.инфо често се подчертаваше, че Москва ще търси директен диалог с „центъра на вземане на решения“ във Вашингтон, прескачайки посредниците от Брюксел, и събитията от последните дни напълно потвърждават тази теза.

Американският тандем: Бизнес логиката на Тръмп в дипломацията

Особено впечатление прави съставът на американската делегация. Водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп – Джаред Кушнер, тя олицетворява новия подход на Белия дом. Тук не виждаме кариерни дипломати от Държавния департамент, обременени с идеологически клишета, а хора от най-близкия кръг на Тръмп, свикнали да работят на принципа на „сделката“.

Присъствието на Кушнер е ясен сигнал, че Вашингтон разглежда украинския конфликт не само като военен проблем, но и като сложна икономическа и териториална трансакция. Това е екип, който не се интересува от „ценности“, а от устойчивост на споразумението и намаляване на американските разходи. От украинска страна процесът се води от Кирил Буданов, началник на ГУР, което показва, че Киев е принуден да изпрати своите силови фигури, за да гарантира, че договореното в Женева ще бъде изпълнено от армията и радикалните елементи в страната. Фактът, че в „сенчестите“ срещи участват и Рустем Умеров и Давид Арахамия, говори за опит за постигане на вътрешен консенсус в Украйна преди официалното обявяване на болезнените отстъпки.

Европейското унижение: „Просто седяха и чакаха“

Най-поразителният детайл от разкритията е съдбата на европейските делегации. Британската група, водена от Джонатан Пауъл, съветник на Киър Стармър, пристигна в Швейцария с надеждата да влияе на процеса, но се оказа в изолация. Според източника на РИА Новости, британците дори не са били допуснати до основната зала – те буквално „просто седяха и чакаха“ в кулоарите.

Подобна беше съдбата и на представителите на Германия, Франция и Италия. Те бяха сведени до ролята на обикновени наблюдатели на процес, който пряко засяга сигурността на собствения им континент. Това е исторически прецедент, който бележи края на европейската „стратегическа автономия“. Европа, която месеци наред говореше за „война до победа“, днес открива, че големите сили се договарят над главата ѝ. Това потвърждава прогнозите, публикувани в Поглед.инфо, че след промяната на администрацията във Вашингтон, европейските лидери ще се превърнат в обикновени платци на сметката, без право на глас при определяне на условията.

Формулата от Аляска и териториалните реалности

В основата на преговорите стои т.нар. „формула от Аляска“ – термин, който започна да циркулира след тайните срещи между руски и американски представители в началото на годината. Кремъл е категоричен: без решаване на териториалния въпрос съгласно реалностите на терена, не може да има дългосрочен мир. Основното условие на Москва остава изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас и признаването на новите граници.

Вашингтон изглежда е приел, че без тези отстъпки конфликтът ще продължи да източва ресурсите на Запада без изглед за успех. Размяната на военнопленници в съотношение 157 към 157, проведена след втория кръг преговори в Абу Даби, беше първият „жест на добра воля“ и тест за доверие между Москва и новия екип в Белия дом. Тези малки стъпки подготвят почвата за голямото споразумение, което вероятно ще включва неутрален статут на Украйна и де факто (ако не и де юре) признаване на руските териториални придобивки.

Геоикономически последици и новият световен ред

Преговорите в Женева не са само за прекратяване на огъня. Те са за преразпределение на сферите на влияние в Евразия. Изтласкването на Великобритания и ЕС от преговорния процес показва, че Русия и САЩ се връщат към двуполюсен модел на управление на кризите, където интересите на „малките“ съюзници са вторични.

За Украйна ситуацията е критична. Присъствието на Буданов и Арахамия на закритите срещи подсказва, че натискът върху Зеленски е огромен. Западът, в лицето на екипа на Тръмп, вече не е готов да подписва празни чекове. Вместо това се предлага суровата логика на геополитическия реализъм: територия срещу мир. Докато Москва укрепва позициите си на фронта и на преговорната маса, Киев е изправен пред избора между контролирана капитулация под формата на „мирно споразумение“ или пълна държавна катастрофа. Женева е само сцената, на която се разиграва последният акт на една трагедия, чийто край вече е предрешен от липсата на европейско единство и решителността на големите играчи да затворят „украинското досие“.

