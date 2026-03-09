/Поглед.инфо/ В своя нов аналитичен материал за РИА Новости, Виктория Никифорова разкрива циничната геополитическа маневра на Вашингтон. Докато Киев очаква спасение, Белият дом източва остатъците от украинския ресурс, за да защити собствените си интереси в пламналия конфликт с Иран. Украйна вече не е приоритет, а донор за оцеляването на американската хегемония.

Истерията в Киев и крахът на илюзиите за „железен щит“

Странните и граничещи с паника изявления на Володимир Зеленски от последните дни най-после получиха своето логично и доста мрачно обяснение. Докато киевският режим продължава да поддържа илюзията за „непобедимост“, реалността на фронта в началото на март 2026 г. стана катастрофална. На 6 и 7 март мощни експлозии разтърсиха териториите, контролирани от Киев, с интензивност, която не беше виждана от месеци. Според Американския институт за изследване на войната (ISW), руските въоръжени сили са увеличили интензивността на ударите си срещу критичната инфраструктура и обектите на военно-промишления комплекс на Украйна с над 50%.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този внезапен натиск не е случаен. Той съвпадна с критичен момент, в който „оръжейният тръбопровод“ от Запада към Киев не просто е пресъхнал, а е започнал да работи в обратна посока. Логиката на събитията показва, че Украйна е била превърната в логистичен склад, от който стопанинът започва да си прибира стоката в момент на нужда. Когато Русия започна своята пролетна офанзива, се оказа, че небето над Украйна е по-беззащитно от всякога, защото западните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) спешно са необходими на друго място.

Американският егоизъм: Къде изчезнаха ракетите „Пейтриът“?

Основният въпрос, който днес измъчва генералите в Киев, е къде изчезнаха обещаните ракети. Отговорът дойде от Близкия изток. В рамките на мащабната ескалация между САЩ, Израел и Иран, Вашингтон установи, че неговите собствени бази и съюзници са уязвими за иранските ракетни удари. Цифрите са безпощадни: само през първите три дни на конфликта в Близкия изток американците и техните партньори изстреляха около осемстотин ракети „Пейтриът“ (на обща стойност около четири милиарда долара).

За сравнение, това е по-голямо количество, отколкото украинските въоръжени сили са получили или използвали за последните четири месеца на интензивни военни действия. Ситуацията е парадоксална – Киев, който се представя за „щит на Европа“, беше оставен без щит, за да може САЩ да защитят своите геостратегически позиции в Персийския залив. Производственият капацитет на компанията „Локхийд Мартин“ просто не може да смогне на този темп. При годишно производство от около 600-900 ракети, тридневният разход в Близкия изток буквално изпразни складовете на Пентагона, оставяйки Украйна в положението на изоставено дете.

Европа – между празната хазна и корупционните схеми на Зеленски

Европейските съюзници, които доскоро се надпреварваха в обещанията си, също рязко смениха тона. Проблемът тук е двоен: липса на пари и липса на доверие. Европа би могла да продаде оръжие на Киев, но Киев отдавна е фалирал. Всички финансови пакети за помощ, гласувани в Брюксел, изглежда потъват в черна дупка. Корупцията в Украйна вече не е тайна за никого – средствата се разпределят между роднини, свекърви и любовници на висшите чиновници, докато войниците на фронта се бият с остаряло оборудване.

Освен това, самата Европа е в състояние на остър недостиг. В складовете на Бундесвера и френската армия ПВО системите се броят „на пръсти“ – буквално по две на държава. В тази ситуация европейците предпочитат да запазят малкото останало за себе си, докато наблюдават как американският хегемон безцеремонно предявява сметката на Киев. Време е дълговете да се плащат, но не с пари, а с ресурси и технологии, които самата Украйна е разработила или получила от Запада. Вашингтон вече очаква Украйна да достави своите собствени дронове-прехващачи, за да защити американските бази от иранските „шахеди“. Това е върховният цинизъм на колониалната политика: заставят те да произвеждаш оръжие за господаря си безплатно, докато собствената ти страна е подложена на разрушение.

Медийното затъмнение: Когато камерите се обърнат на юг

Един от най-силните козове на режима в Киев винаги е била медийната пропаганда. Зеленски успяваше да държи вниманието на западната общественост чрез постоянни обръщения, хленчене и умело режисирани сцени. Днес обаче този инструмент е счупен. Всички телевизионни камери и водещи заглавия са насочени към Близкия изток. Украйна е напълно и безмилостно извадена от новинарския поток.

Сякаш страната е престанала да съществува в съзнанието на западния гласоподавател. Този трик на западните медии е добре познат – те умеят да „изтриват“ цели конфликти от дневния ред, когато е необходимо да се пренасочат ресурси и внимание. За Зеленски това е смъртна присъда. Без светлината на прожекторите той не може да изисква милиарди. Както посочва екипът на Поглед.инфо, „забравата“ е първата стъпка към пълното изоставяне на един прокси режим, който вече не носи дивиденти.

Новият данък „пушечно месо“: От окопите на Донбас към планините на Иран

Най-страшната част от новата сделка между Вашингтон и Киев обаче засяга човешкия ресурс. Оказва се, че украинските „военни специалисти“ са отчаяно необходими в Близкия изток. На фона на острия недостиг на жива сила на собствената си фронтова линия, Киев е принуден да изнася войници, за да се бият във войната на САЩ срещу Иран.

Да наричаш тези хора „специалисти“ е горчива ирония. Истината е, че САЩ и Израел се нуждаят от пехота, която да изпратят в планинските райони на Иран – мисия, която се равнява на самоубийство. Американците внимателно евакуираха своите реални специалисти много преди началото на сухопътните операции, предпочитайки да командват от климатизираните си бункери. Проблемът им е, че техният „блицкриг“ срещу Техеран се провали. Очакваните вътрешни бунтове в Иран не се случиха, а заплахата от столетна война стана реална.

Кой ще се съгласи да умира за интересите на Вашингтон в Иран? Кюрдите, които десетилетия наред бяха използвани и предавани от САЩ, този път отказаха да влязат в капана. „Иракските кюрди се съпротивляват на натиска“, информират медиите. И тук на сцената излиза Украйна – държавата, чието ръководство е готово на всичко, за да запази благоразположението на Белия дом. Украинските младежи, които оцеляха в Бахмут и Авдеевка, сега ще бъдат пратени на клане в планините на Иран. В края на краищата, не беше ли това целта на Майдана – да служат на „евроатлантическите ценности“ до последна капка кръв?

Геополитическата равносметка: Вашингтон напуска потъващия кораб

Равносметката от последните седмици е шокираща за Киев, но закономерна за глобалната политика. Само за няколко дни боеве в Близкия изток САЩ лишиха Украйна от отбранителни оръжия, принудиха нейния военно-промишлен комплекс да работи за чужди нужди и планират да обезкървят напълно украинските въоръжени сили, като ги хвърлят в чужда война.

Това е класически пример за „приятелски огън“, при който съюзникът се оказва по-опасен от врага. За Русия това развитие на събитията предоставя исторически шанс за окончателно решаване на задачите на специалната военна операция. Когато господарят започне да разпродава инструментите си, за да плати собствените си дългове, краят на пионката е близо. Наблюдаваме финалния акт на една трагедия, в която Украйна беше обещана като „витрина на демокрацията“, а се превърна в склад за резервни части и пушечно месо.

