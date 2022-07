/Поглед.инфо/ Само пряка и непосредствена заплаха за центровете за вземане на решения и тиловите райони може да вразуми Вашингтон и да ограничи апетитите му в Европа.

На антируския фронт се забелязва силно активизиране на гуруто на американската външна политика Хенри Кисинджър. На 99 години (27 май 2022 г.) той е запазил своя интелект и свежест на ума.

Оценявайки потенциала на Хенри Кисинджър, трябва да си припомним, че именно благодарение на него през годините на съществуването на СССР идеята за „Червения милиард“ (ядреното оръжие на СССР + милиардното население на Китай) ) най-накрая беше погребана.

През февруари 2022 г. се навършиха 50 години от тайното посещение на Кисинджър в Китай през 1972 г. Тогава Кисинджър успя да направи геополитически трик и да използва КНР в борбата срещу СССР в замяна на достъпа до западни технологии, финанси и приемането на политиката на „един Китай“.

Отбелязваме четири събития в публичния спектър с негово пряко или косвено участие, където той предложи варианти за разрешаване на въоръжения конфликт в Украйна.

Първото е речта на Кисинджър в Давос на 23 май 2022 г.: предложена е неутрална Украйна и в идеалния случай връщане на статуквото по разделителната линия, т.е. към 24 февруари 2022 г.

Второто е публикувания на 18 юни 2022 г. в списание The National Interest на доста подробен мирен план от петнадесет точки за прекратяване на войната в Украйна: беше предложено Русия да напусне Крим, който вече е наш, и може би Донбас след още един референдум под международен контрол, ако жителите гласуват за отделяне от Украйна.

Нека ви напомня, че Хенри Кисинджър е почетен председател на борда на директорите на Центъра за национални интереси (Center for the National Interest) , който издава списание The National Interest. Така че, когато видите Димитрий Саймс, президент и главен изпълнителен директор на този център, знайте, че сянката на Хенри Кисинджър е надвиснала над него.

Третото събитие е интервюто на Кисинджър в юлския брой на британското списание The Spectator . Тук трябва да бъде даден подробен цитат: „Основната концепция е, че има три възможни изхода от тази война – и трите все още са отворени до известна степен.

Ако Русия остане там, където е сега, тя ще завладее 20% от Украйна и по-голямата част от Донбас, основният индустриален и селскостопански регион, както и ивица земя по Черно море. Ако тя остане там, това ще е победа, въпреки всички неуспехи, които Русия претърпя в началото. И ролята на НАТО няма да бъде толкова решаваща, колкото се смяташе досега.

Друг резултат е, че ще бъде направен опит да се изтласка Русия от територията, която е придобила преди тази война, включително Крим, и тогава ще възникне въпросът за война със самата Русия, ако войната продължи.

Третият резултат, който очертах в общи линии в Давос и който имам впечатлението, че Зеленски вече е приел, е, че ако Свободните нации успеят да удържатт Русия от всякакви военни завоевания и ако фронтовата линия се върне там, където е започнала войната, тогава сегашната агресия ще бъде явно победена.

Украйна ще бъде възстановена във вида, в който беше, когато войната започна: фронтовата линия след 2014 г. Тя ще бъде превъоръжена и тясно свързана с НАТО, ако и не стане част от него. Други въпроси могат да бъдат оставени на усмотрението на преговорите. Това ще бъде ситуация, която ще бъде замразена за известно време. Но, както видяхме с примера на европейското обединение, с времето тези промени могат да бъдат постигнати.

Обърнете внимание на последния абзац от цитата. Много добре показва дълбочината на стратегическото планиране на нашите геополитически опоненти.

Върнете Русия на линията на съприкосновение до 24 февруари 2022 г. и замразете конфликта за неопределено време, превъоръжете се с помощта на НАТО и след това, ако възникнат по-благоприятни условия, върнете териториите на ЛДНР и Крим на Украйна, дори след няколко десетилетия. Както беше случаят с обединението на Германия на 3 октомври 1990 г.

По-късно, на 3 юли 2022 г., в интервю за Time (Четвъртото събитие), Хенри Кисинджър заявява, че „най-добрата разделителна линия за прекратяване на огъня е съществуващата позиция“ преди избухването на войната.

Той също така каза: „В момента Русия все още окупира 15% от предвоенната територия на Украйна. То трябва да бъде върнато на Украйна, преди да бъде установено реално прекратяване на огъня. Спорната територия е малка част от Донбас, около 4,5%, и Крим. По-специално Крим има последици за Русия, които надхвърлят настоящата криза.

Така че в предложенията на Кисинджър няма нищо, което да заинтересува Русия дори и най-малко: може би Крим ни оставят, но според Кисинджър това все още е спорна територия и се предлага напълно да се предаде Донбас.

Бившият държавен секретар на САЩ сондира реакцията на Москва с предложенията си. Разбира се, неговите „мирни“ инициативи предизвикаха известен скок в активността на Руската „партия на мира“, която мечтае за старите времена преди началото на специална военна операция в Украйна. Военно-политическото ръководство на Русия обаче не реагира по никакъв начин на опитите на Кисинджър. А именно към него бяха адресирани тези послания.

В същото време в интервю за Time Хенри Кисинджър се изпусна какво наистина го тревожи: „Много съм притеснен, че тази война може да ескалира в нещо, което ще стане много неуправляемо“. Бившият държавен секретар на САЩ се страхува от ядрен Армагедон, когато ескалацията в Украйна стигне до ядрен обмен на удари между Русия и САЩ.

И тук има повод за безпокойство. Западните доставки на оръжие за Украйна включват все по-модерни и технологично напреднали оръжия с голяма разрушителна сила и обсег.

Ярък пример тук е преминаването на киевски режим на MLRS M142 HIMARS. Общият им брой скоро ще достигне дванадесет пускови установки. Какво е тук важното? Новата партида от четири пускови установки ще има по-голяма точност и и по-голям обсег. Вярно е, че трябва да се има предвид, че въоръжените сили на Руската федерация вече са унищожили две пускови установки HIMARS.

Очевидно е, че въоръжените сили на Украйна, след като получиха ракети с обсег до 300 километра, няма да се поколебаят да ги използват по цели дълбоко в руската територия.

Експерти прогнозират, че през есента Съединените щати съвсем открито ще започнат да доставят своите бойни самолети и зенитно-ракетни системи с голям обсег на Украйна. Това няма да доведе до повратна точка във войната, но ще доведе до допълнителни загуби в редовете на въоръжените сили на РФ, както в жива сила, така и в техника.

И именно този подход на САЩ и техните съюзници може да послужи като една от причините за сериозна ескалация между Вашингтон и Москва.

Ако обобщим позицията на Кисинджър, той, разбира се, не е за световен мир, а за контролирана ескалация в отношенията с Русия. В същото време целите на Вашингтон не подлежат на преразглеждане и каквито и да е интереси на Русия не се вземат предвид. По мнението на Кисинджър, все пак основното условие е да се избегне пряк ядрен конфликт с Русия.

От тази американска стратегия Русия може да се отблъсне пре планирането на своите действия. За да постигне възможно най-бърза победа в Украйна, Русия трябва да лиши киевския режим от неговия съюзник в лицето на Запада, преди всичко САЩ, т.е. да излезе извън териториалните граници на СВO. Не говорим за водене на бойни действия, а за създаване на заплахи.

Най-важната задача е американският елит да излезе от зоната си на комфорт. И тази зона се намира в континенталната част на Съединените щати. Именно тук, отвъд океана, американският истаблишмънт се чувства в безопасност. За целта е необходимо да се разположи военната инфраструктура на Русия в Латинска Америка, под корема на Съединените щати.

Само пряка и непосредствена заплаха за центровете за вземане на решения и тила е в състояние да вразуми Вашингтон и да ограничи апетитите му в Европа. Трябва да се има предвид, че в допълнение към украинската криза, американците и британците създадоха и продължават да създават редица проблеми около руските граници: сухопътния транзит до Калининград, тлеещият казус Казахстан, Молдова, което интензивно получава натовско оръжие.

Действайки симетрично, реактивно, Русия ще бъде разкъсана и въвлечена във война на изтощение, потенциално в няколко точки. А дали имаме достатъчно ресурси за всичко, това е голям въпрос. Време е да спрете да удряте по ръцете и да опрете пистолета в главата на Вашингтон.

