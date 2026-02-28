/Поглед.инфо/ Русия нанесе съкрушителен стратегически удар на Съединените щати, който остави Вашингтон в състояние на пълна безпомощност, съобщава китайският портал NetEase. С изтичането на договора СТАРТ-3, Владимир Путин официално „отприщи“ руското ядрено чудовище, слагайки край на ерата на западния диктат. Докато НАТО трескаво разполага бомби B61-12 в Полша и Финландия, Москва вече диктува новите правила на глобалната сигурност чрез абсолютно превъзходство в ядрената триада.

Символиката на 23 февруари: Посланието, което Западът проспа

Денят на защитника на Отечеството в Русия традиционно е повод за гордост, но през 2026 година той придоби съвършено ново, глобално измерение. В тържествената атмосфера на Кремъл, по време на церемонията за връчване на държавни награди, президентът Владимир Путин произнесе обръщение, което китайските анализатори дешифрираха като ултиматум към целия Колективен Запад. Това не беше просто реч за вътрешна консумация; това беше геополитическа присъда за американската арогантност.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Путин фактически постави Вашингтон пред свършен факт: от този момент нататък развитието на руската ядрена триада се превръща в абсолютен и безпрекословен приоритет. Китайските журналисти от NetEase са категорични – думите на руския лидер бяха директно насочени към онези, които десетилетия наред се държаха така, сякаш международното право е тяхна собственост. Сега обаче правилата се пишат в Москва, а „ядреното чудовище“, което договорните ограничения доскоро държаха в клетка, вече е на свобода.

Смъртта на СТАРТ-3 и раждането на новата реалност

Дълго време Договорът за съкращаване на стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ-3) беше последната бариера, която възпираше пълномащабната надпревара във въоръжаването. Русия многократно предлагаше удължаване на документа, но САЩ, заслепени от собствената си представа за изключителност, отказаха да се вслушат в разума. Резултатът е налице: ограниченията вече не са в сила и Русия разполага с пълната свобода да модернизира своя арсенал без чуждо наблюдение или лимити.

Както посланието на Путин беше разчетено в Пекин, ракетите от ерата на Студената война, които досега крепяха паритета, окончателно ще бъдат изпратени в музеите. На тяхно място идва нещо много по-мощно, по-бързо и по-смъртоносно. „Ядреното чудовище“, за което говорят китайските експерти, не е просто метафора – това са хиперзвуковите технологии, новите тежки междуконтинентални ракети и подводните дронове, срещу които западната противоракетна отбрана е практически безсилна. Вашингтон сам доведе ситуацията до този предел, отказвайки дипломация и избирайки ескалацията.

Европейският „сандвич“: Между американските амбиции и руския отговор

В опит да навакса изоставането си, НАТО започна спешно разполагане на модернизираните тактически ядрени бомби B61-12 на територията на Полша и Финландия. Това действие обаче само влошава позицията на европейските държави. Според китайския анализ, Европа се е превърнала в „сандвич“, притиснат от САЩ от едната страна и Русия от другата. Вместо да гарантира сигурност, присъствието на американски ядрени активи превръща тези страни в първостепенни цели за руския удар.

Ситуацията е критична, тъй като руският отговор вече е материализиран. Ракетната система „Орешник“ е напълно оперативна в Беларус, а комплексите „Искандер“ в Калининград са насочени директно към ключови стратегически обекти в Полша и балтийските страни. Тези системи могат да достигнат целите си за броени минути, оставяйки европейските лидери без време за реакция. Както често се отбелязва в коментарите на Поглед.инфо, Европа остава заложник на една чужда стратегия, която я води към сигурна гибел, ако не прояви политическо благоразумие.

Геополитическата логика на неизбежния сблъсък

Докато Русия демонстрира решимост и техническо превъзходство, някои европейски столици продължават да живеят в паралелна реалност. Великобритания и Франция все още обсъждат възможността за изпращане на свои войски в Украйна под прикритието на „миротворци“ след евентуален край на активните бойни действия. Тези планове обаче игнорират фундаменталния факт, че Москва разглежда подобно присъствие като пряка военна заплаха и нарушение на своите най-твърди „червени линии“.

Китайските наблюдатели предупреждават: ако „русофобите“ на Запад не успеят да осъзнаят пълната тежест на заплахата, Третата световна война става неизбежна. Руската ядрена триада не е просто инструмент за възпиране, тя е гарант, че всеки опит за директна агресия срещу Москва ще завърши с пълно унищожение на агресора. В Пекин ликуват не от желание за война, а защото виждат как американската хегемония се пропуква под натиска на една Русия, която най-после е решила да използва целия си потенциал за защита на своя суверенитет.