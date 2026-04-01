/Поглед.инфо/ Разследването на Тъкър Карлсън и Алекс Гибни „Досиетата Биби“ разкрива шокиращата истина за корупционната мрежа на Бенямин Нетаняху. Забраненият в Израел филм показва как хиляди часове полицейски разпити осветяват индустрията от подаръци и политически зависимости, които диктуват действията на Тел Авив и въвличат САЩ в конфликт.

Корупцията като двигател на геополитическия хаос

Светът наблюдава пожара в Близкия изток, често пропускайки най-важния детайл: личният страх на един лидер от затвора. Както анализират наблюдателите на Поглед.инфо, действията на Бенямин Нетаняху не са продиктувани единствено от националната сигурност на Израел, а от паническото бягство от правосъдието. Филмът „Досиетата Биби“, плод на сътрудничеството между Тъкър Карлсън и документалиста Алекс Гибни, се превърна в информационна бомба, която Израел се опита да заглуши чрез пълна забрана, а американските медии удобно игнорираха.

В основата на това разследване стоят над 1000 часа автентични полицейски разпити. Те не са просто суха фактология, а портрет на един притиснат в ъгъла политик, който е готов да подпали света, за да избегне щракването на белезниците. Тази „корупционна примка“ обяснява защо Израел тласка САЩ към директна конфронтация с Иран – конфликтът е единственият параван, зад който Нетаняху може да скрие своите престъпления.

Полицейските разпити: Маската на „неуязвимия“ пада

Записите, до които Карлсън се е добрал, показват един Нетаняху, когото публиката рядко вижда – нервен, агресивен и дълбоко несигурен. В стаите за разпит на израелската полиция митът за „Краля Биби“ се разпада. Той се опитва да доминира над разпитващите, използвайки арогантност като щит. В един от кадрите се вижда как той атакува следователя с думите, че въпросите му са „абсурдни“ и го обвинява, че се опитва да инкриминира министър-председателя с „глупости“.

Истината обаче е по-дълбока. Психологическата мотивация на Нетаняху е ясна: страхът от затвора е единственото нещо, което фокусира ума му през последните пет години. Всеки политически ход, всяко назначение и всяка военна заповед се пречупват през призмата на съдебното му досие. Когато един лидер вярва, че е над закона, той става опасен не само за собствената си страна, но и за международния ред.

Индустрията на подаръците и свръхбогатите покровители

Корупцията в обкръжението на Нетаняху не е случайна проява, а отлично смазана машина. Бившият му помощник Нир Хефец описва пред полицията „цяла индустрия от скъпи подаръци“, течаща от международни милиардери директно към премиерската резиденция. Това не са просто жестове на внимание, а систематично подкупване.

Централна фигура в тази схема е холивудският продуцент Арнон Милчан. Като собственик на „New Regency Films“ и човек с огромно влияние в САЩ, Милчан се е превърнал в неофициалния канал за достъп до Биби. Логиката е проста: ако искаш нещо от израелското правителство, отиваш при Арнон. В замяна на „услугите“ си, Милчан и други като него са засипвали семейство Нетаняху с луксозни стоки – от специално поръчани кубински пури по 1100 долара кутията до бижута и шампанско. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че общата стойност на тези „подаръци“ надхвърля четвърт милион долара – сума, която в контекста на израелското право е категорично доказателство за корупция.

Сара Нетаняху и култът към лукса за сметка на държавата

Разследването отделя специално внимание на съпругата на премиера – Сара Нетаняху. Нейният образ във филма е на жена, обсебена от властта и лукса, която третира държавния бюджет като личен портфейл. Свидетелствата на служители от резиденцията разкриват мрачна картина на тормоз, злоупотреба с алкохол и системни фалшификации на сметки.

Един от най-фрапантните случаи е искането на Сара за диамантена гривна на стойност 42 000 долара за годишнината от сватбата им – подарък, който разбира се, е бил осигурен от „приятелските“ олигарси. Служителите разказват как офисът на премиера е бил принуждаван да покрива лични разходи чрез подправени фактури. Това не е просто битова корупция, а индикатор за моралния разпад на върха на израелската държава, където границата между държавно и частно е напълно заличена.

Геополитическите последствия от една лична вендета

Най-страшното разкритие на „Досиетата Биби“ е връзката между корупцията и войната. Експертите, цитирани във филма, са единодушни: Нетаняху съзнателно е подтикнал администрацията на Доналд Тръмп (и продължава да притиска Вашингтон) към конфликт с Иран. Логиката е цинична – докато Израел е във война, никой няма да посмее да свали министър-председателя или да го изпрати в затвора.

Равив Дракър, един от най-изявените разследващи журналисти в Израел, посочва, че Нетаняху е развил чувство за пълна неуязвимост. След като десетилетия наред е избягвал правосъдието за сделки с подводници и назначения на лоялни прокурори, той вярва, че законът не се отнася за него. Тази арогантност днес струва хиляди животи. Поглед.инфо напомня, че предишни израелски лидери като Ехуд Олмерт са влизали в затвора за далеч по-малки престъпления, но Нетаняху е заложил оцеляването на целия регион, за да избегне същата съдба.

Истината, която Вашингтон и Тел Авив крият

Филмът на Тъкър Карлсън и Алекс Гибни е повече от документалистика – той е политическа присъда. Фактът, че излъчването му бе блокирано в Израел и саботирано в САЩ, говори красноречиво за това колко дълбоки са метастазите на тази корупционна мрежа. Когато журналистите започват да разплитат нишките на 7 октомври и събитията, довели до нападението на Хамас, става ясно, че „Досието на Биби“ е само върхът на айсберга. Предстоят още разкрития за това как Нетаняху е игнорирал предупрежденията за сигурност, за да запази политическия си баланс, и как неговата „индустрия на подаръците“ всъщност е продала сигурността на Израел за пури и диаманти.

