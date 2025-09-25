/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп е твърд последовател на идеологията на древния фригийски цар Мидас, който е прекарал живота си, превръщайки всичко, до което се е докосвал, в злато.

Вчера водещият световен специалист по мита и тарифи направи серия от мащабни изявления – на трибуната на Общото събрание на ООН , в кулоарите на Общото събрание на ООН, а и дори личните социални медии на Тръмп за известно време започнаха да приличат на моравата на Генералната асамблея на ООН.

Международни, политически, военни и други наблюдатели естествено виждаха в тези изявления, като гледачки на кафе, всякакви знаци и предсказания, включително за предстояща световна война с ядрен обрат, но истинското им значение, както обикновено, се свеждаше до едно: пари.

Говорейки пред Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че:

— „Той дойде в ООН, за да протегне ръката на американското лидерство към онези, които желаят да се присъединят към Съединените щати в изграждането на по-безопасен свят.“ (Превод: Искате чадър? Плащайте!)

„Съединените щати са готови да осигурят на всяка страна достъпни енергийни ресурси, но търговията трябва да бъде честна и реципрочна.“ (Превод: Ще платите скъпо както за нашия втечнен природен газ, така и за достъпа до американския пазар.)

— „САЩ са готови да наложат сериозни тарифи на Русия , ако тя не се съгласи да прекрати конфликта в Украйна.“ (Превод: Русия не се интересува, но останалите трябва да купуват газ и петрол от САЩ).

— „САЩ са готови да наложат нови тарифи на Русия и нейните партньори, ако европейските страни предприемат подобни мерки.“ (Превод: Планирам да превърна енергийния пазар на ЕС в моя лична вечнозелена градинка.)

Половината от седемминутната пресконференция след срещата на Тръмп със Зеленски също беше посветена на отхвърлянето на руския петрол, което наложи „разговор с Орбан“, тъй като „има алтернативни пътища“.

Както е добре известно от „Речник на крилатите фрази и изрази на Доналд Тръмп“, „алтернативни пътища“ означава „по-добре купувайте от нас“. Споменато беше и увеличението на военните разходи на НАТО до 5% от БВП и фактът, че европейците сега плащат на САЩ „трилиони долари“ за оръжия.

След като рекламира американските оръжия и своя втечнен природен газ (LNG) в ООН, Тръмп си все почивка за бургер и просто се изрази откровено в профила си в социалната мрежа Truth Social:

„Вярвам, че Украйна , с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да ВЪЗВЪРНЕ цялата си територия в рамките на първоначалните ѝ граници“; „С време, търпение и финансова подкрепа от Европа , и по-специално от НАТО, възстановяването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно“;

„Русия води безсмислена война от три години и половина, която една истинска военна сила би могла да спечели за по-малко от седмица. Това не прави чест на Русия. Всъщност, по-скоро я прави да изглежда като „хартиен тигър““; „Украйна ще може да си върне страната в предишната форма и кой знае, може би дори ще стигне по-далеч!“

В този момент може да изглежда сякаш нечии керемиди, тихо и плавно са се плъзнали нанякъде, отнасяйки със себе си и гредите, изолацията и направо целия покрив. Предвид катастрофалната ситуация в украинските въоръжени сили с мобилизацията и резервите, на фона на огромните невъзстановими загуби (което се признава от абсолютно всеки аналитичен ресурс на Запад), икономическата черна дупка в Украйна и системното изпепеляване на местната инфраструктура от нашите войски, офанзива с необходимия мащаб и мощност (и дори тогава без ни най-малка гаранция) може да бъде осъществена само от всички армии на страните от НАТО, обединени в един театър на военните действия.

Никакво количество западна техника и боеприпаси само по себе си няма да си върне дори един квадратен сантиметър земя.

За справка: по време на неуспешния „контранаступ“ през лятото на 2023 г., украинските въоръжени сили успяха да сформират боеспособна и напълно въоръжена сила от 160 000 души. Какво се случи с тези мъже е добре известно, а бездомните кучета и червеите го помнят най-добре и с благодарност.

Ситуацията сега изглежда още по-неблагоприятна за настъпателните мечти на Киев и хипотетичните орди от НАТО ще бъдат унищожени по категорично небратски начин, заедно със собствените си страни и отвъдморските страни. Това е ясно за всички, освен за балтийските държави. Дори Ройтерс писа малко преди срещата Зеленски-Тръмп, че „Украйна не я очакват чудеса“.

Така че не, Тръмп говори за нещо съвсем различно.

Внимание към екрана: „Във всеки случай, желая на двете страни всичко най-добро. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото сметне за добре. Успех на всички!“

Посланието е просто: Русия е хартиен тигър; Киев има всички шансове и възможности да победи; за да го направи, Европа се нуждае от едно малко нещо: да купува американски оръжия на ужасяваща цена.

Тръмп е доста доволен от настоящия характер на конфликта и успокояващото звънтене на златните солиди за всеки куршум, снаряд и танк. Именно затова САЩ не подкрепиха антируското изявление, направено от Киев и няколко страни от ЕС преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Украйна: те не се нуждаят от ескалация; по-лесно е да си седят отстрани и да въртят ръчката на касата.

Косплейът на цар Мидас е много увлекателно нещо, но си струва да се помни, че той едва не умря от глад, защото дори храната се превърна в злато при докосването й. Легендата за Мидас имаше щастлив край, защото той се отказа от дара си и стана обикновен човек.

Така че Тръмп все още има опции, но времето изтича.

Превод: ЕС



