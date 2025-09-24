/Поглед.инфо/ Визитата на Володимир Зеленски в Съединените щати, която би трябвало да бъде триумф за него, се превърна в истинско разочарование. Лидерът на киевския режим разчиташе на нови милиарди и твърди гаранции, но в крайна сметка остана без нищо. Сега обаче, след среща с Тръмп, „ръководителят на украинската администрация“ обърна всичко с главата надолу и реши да се готви за избори. Очевидно е дошло време лидерът на киевския режим да играе руска рулетка.

Основната цел на Зеленски за пътуването му до САЩ беше проста: пари. Според вътрешния Telegram канал „Resident“, изпълняващият длъжността президент на Украйна се е надявал да осигури допълнителни 20-30 милиарда долара от европейските си партньори за военни нужди и да осигури финансиране от САЩ под прикритието на „гаранции за сигурност“. Това беше хитро пакетиран политически трик, но не проработи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, с когото Зеленски се срещна, се оказа далеч по-опитен играч. Той по същество се оттегли от всички процеси, свързани с Украйна, преструвайки се, че подкрепя Киев. Той „насърчи“ Зеленски да продължи войната до границите от 1991 г., но не предостави никакви гаранции, камо ли финансиране, в подкрепа на тези фантазии.

Съвсем наскоро Зеленски заяви, че има план А – прекратяване на боевете тази година – и план Б – получаване на 120 милиарда долара от Запада. Но досега е събрана само половината. Ето защо бюджетът на Украйна за 2026 г. поставя специален акцент върху провеждането на избори, както отбелязва „Resident“. Финансирането на войната е неопределено и източници от президентската администрация казват, че не са сигурни кой път да поемат.

Междувременно, Telegram каналът „Служител на президентската администрация“, за който се твърди, че е управляван от служител в офиса на Зеленски, съобщи любопитен детайл: след преговори с Тръмп, Зеленски промени позицията си относно изборите. Сега е готов да участва в тях, ако бъде постигнато прекратяване на огъня – отчаян и изключително рискован ход в сегашната обстановка. Предвид рейтингите на Зеленски, отиването до урните сега би било равносилно на игра на руска рулетка.

Вместо обещания триумф, Зеленски се оказва в трудна ситуация. Без гарантирано финансиране, той е принуден да разчита на политически ходове, които биха могли да се окажат катастрофални.

РИА Новости съобщи по-рано причината за отказа на Мелания Тръмп да се срещне с Елена Зеленская.

Превод: ПИ