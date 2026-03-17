/Поглед.инфо/ България се намира в момент, в който политиката вече не е просто състезание за власт, а изпитание за способността на елита да произведе управление. В този контекст отношенията между Румен Радев и БСП–Обединена левица придобиват ключово значение – защото зад привидната конкуренция стои неизбежната необходимост от бъдещо съвместно действие. Дали тази необходимост ще бъде осъзната навреме или ще бъде пропусната заради краткосрочни сметки – това ще реши не само изхода от изборите, но и посоката на държавата.

Скритият конфликт, който ще реши всичко

Българската политика отново се движи по онзи тънък ръб, в който видимото съперничество прикрива далеч по-дълбока зависимост, а шумът на кампанията заглушава въпроса, който всъщност има значение – ще има ли държава след изборите или отново ще има само разпределение на влияние без способност за управление. В този смисъл отношенията между Румен Радев и БСП–Обединена левица не са просто част от предизборната динамика, а ядрото на един процес, който ще определи дали ще се роди политическа конструкция или ще се задълбочи разпадът.

Радев влиза в тази ситуация с натрупан авторитет, който не произтича само от институцията, а от усещането, че в него има опора, която липсва в други политически фигури. Тази опора обаче не съществува сама по себе си. Тя е резултат от дълъг процес, в който значителна част от българското общество, включително и левият избирател, е вложила доверие. Именно затова днес пред него стои не просто задачата да разшири влиянието си, а да го направи без да прекъсва нишката, която го е довела до този момент. Разширението без памет не създава сила, а създава празно пространство, което лесно се разпада при първия сблъсък с реалността.

От другата страна БСП–Обединена левица носи тежестта на една традиция, която в последните години не просто отслабна, а беше подложена на сериозно разклащане. Вътрешните разломи, колебанията в посоката, загубата на доверие превърнаха партията в сянка на собственото ѝ минало, но не я лишиха от онова, което остава най-важно в политиката – структура, памет и способност да присъства в парламентарната логика на властта. Тази способност не може да бъде заместена от харизма или моментен подем. Тя е резултат от време, от натрупване, от устойчивост.

И точно тук започва онова напрежение, което не се вижда, но се усеща.

Радев се движи напред, опитвайки се да отвори пространство, което да надхвърля традиционните разделения. БСП–Обединена левица се опитва да не загуби още от това, което вече е загубила. В едната логика има импулс, в другата има защита. Когато тези две движения се срещнат без координация, те не се допълват, а започват да се отблъскват.

И тогава започва онзи процес, който българската политика познава до болка – енергията се изразходва във вътрешно напрежение, вместо да се превърне в общ резултат. Избирателят започва да се колебае, да сравнява, да се отдръпва. Част от него тръгва към едната страна, част остава при другата, а най-опасното е, че една значителна част просто се отказва, защото не вижда смисъл в противопоставяне, което изглежда изкуствено и безперспективно.

В такава ситуация победата в рамките на кампанията може да се окаже поражение в рамките на реалността. Можеш да спечелиш гласове и да загубиш възможността да управляваш, ако си разрушил мостовете, по които след това трябва да преминеш. Именно затова тук не става дума за тактика, а за нещо много по-сериозно – за способността да се мисли отвъд момента.

Радев не може да си позволи да се държи така, сякаш може да построи управление върху въздух. Дори и най-силният личен резултат няма стойност, ако след него няма с кого да се състави мнозинство. БСП–Обединена левица не може да си позволи да се държи така, сякаш основният ѝ противник е именно онзи, с когото след изборите най-вероятно ще трябва да разговаря. В противен случай тя рискува да се превърне в партия на реакцията, а не на участието.

Тук се появява онази тиха, но решаваща истина, която рядко се изговаря – в сегашната политическа конфигурация оцеляването на едната страна до голяма степен зависи от състоянието на другата. Ако едната отслабне прекомерно, другата няма да стане по-силна, а просто ще остане без необходимия партньор, с когото да превърне резултата в управление.

И в този смисъл въпросът вече не е кой колко ще вземе.

Въпросът е дали ще има кой да събере достатъчно, за да създаде стабилност.

България се намира в период, в който обществото не търси просто победители. То търси изход. Търси усещане, че държавата може да функционира не като арена на непрекъснат конфликт, а като система, в която различните елементи могат да се съчетаят в работеща конструкция. Това изисква не отказ от различия, а способност те да бъдат управлявани.

Именно тук отношенията между Радев и БСП–Обединена левица се превръщат в тест – не за тях самите, а за цялата политическа система. Защото ако и тук се повтори добре познатият сценарий на взаимно изтощение, тогава ще стане ясно, че проблемът не е в отделните фигури, а в неспособността да се мисли държавнически.

А ако този път бъде намерен балансът, тогава ще се отвори възможност за нещо, което отдавна липсва – постепенно възстановяване на политическата нормалност.

И този баланс започва не след изборите, а още сега – в начина, по който се води кампанията, в думите, които се избират, и в границите, които не бива да се прекрачват.

Предизборната линия между разширението и разрушението

В предизборната кампания винаги има едно изкушение, което трудно се удържа – да спечелиш повече, отколкото позволява реалността, като удариш най-близкия до теб. Това е инстинкт, който изглежда логичен в краткосрочен план, но почти винаги се оказва разрушителен в дългосрочен. Именно пред този избор днес са изправени Румен Радев и БСП–Обединена левица, защото те не се намират в класическа ситуация на идеологическа противоположност, а в сложна конфигурация на припокриване, разминаване и неизбежна бъдеща среща.

Радев влиза в кампанията с усещането за сила. Това усещане идва не само от личния му рейтинг, а от натрупаното обществено очакване, че той може да бъде носител на ред в среда на хаос. Тази позиция обаче изисква особено поведение. Тя не позволява агресия към онези, които са най-близо като електорална и ценностна база, защото подобна агресия не се възприема като сила, а като неувереност, прикрита зад демонстрация на доминация.

Ако Радев започне да влиза в директен конфликт с БСП–Обединена левица, той ще влезе в ролята на обикновен партиен играч, а не на фигура, която стои над конфликта и може да го управлява. Точно това е границата, която не бива да бъде прекрачвана. Защото веднъж премината, тя променя възприятието – от държавник към участник в дребна борба за влияние. А това би означавало загуба на онова, което го отличава.

Затова неговата линия трябва да бъде изградена върху едно много фино, но решаващо разграничение – критика към модела, но не и към потенциалните партньори. Той може да атакува начина, по който е функционирала системата, може да говори за изчерпаност, за нужда от нова енергия, за необходимост от различен подход, но не бива да превръща БСП в символ на всичко, което трябва да бъде отречено. Подобен ход би изглеждал като опит да се изтрие собствената му политическа биография, а това винаги поражда недоверие.

В същото време разширението към центъра не може да бъде просто декларация. То трябва да бъде внимателно структурирано движение, което да не отчужди базата, а да я надгради. Това означава език, който не отрича социалната чувствителност, а я вписва в по-широка рамка на държавност, стабилност и икономически реализъм. Означава и поведение, което не внушава скъсване, а развитие. Защото избирателят усеща много точно кога разширението е органично и кога е опортюнистично.

От своя страна БСП–Обединена левица се намира в друга, не по-малко сложна позиция. Тя носи в себе си натрупано напрежение, включително и от факта, че част от нейния традиционен електорат се пренасочва към Радев. Това поражда естествена реакция на защита. Но ако тази защита се превърне в атака, насочена именно към него, резултатът няма да бъде връщане на позиции, а задълбочаване на отлива.

Защото в очите на избирателя подобно поведение ще изглежда не като увереност, а като ревност. А ревността в политиката рядко печели доверие. Тя по-скоро отблъсква, защото създава усещането за затвореност и неспособност да се мисли извън собствените граници.

БСП–Обединена левица има друга възможност, която е далеч по-силна, макар и по-трудна. Тя може да се позиционира не като противник на Радев, а като необходимият елемент, без който неговата политическа енергия не може да се превърне в управление. Това е различна роля. Тя не е емоционална, а конструктивна. Тя не търси сблъсък, а показва значимост.

В този смисъл БСП–ОЛ трябва да говори не за това кой ѝ е отнел гласове, а за това какво може да даде на страната, което никой друг не може – организираност, парламентарна последователност, социален коректив, управленска памет. Това са неща, които не се виждат в шумната част на кампанията, но стават решаващи след изборите. И ако тя успее да ги изведе като свое предимство, ще промени начина, по който се възприема – от отслабваща партия към необходим партньор.

Тук се появява и един много важен психологически момент. В политиката често се бърка силата с нападението. Но истинската сила е в това да определяш рамката на разговора, а не да реагираш в нея. Ако БСП–Обединена левица успее да наложи рамката, в която тя е част от решението, а не от проблема, тогава и отношението към нея ще започне да се променя.

Същото важи и за Радев. Ако той наложи рамката, в която не е просто конкурент, а бъдещ център на събиране, тогава и очакванията към него ще се изместят – от изборен резултат към управленска отговорност.

Именно в това се състои най-тънката линия на тази кампания – да се състезаваш, без да разрушиш възможността да работиш заедно след това. Това изисква контрол върху езика, върху посланията, върху емоциите. Изисква и нещо по-трудно – да се откажеш от лесната победа днес, ако тя означава невъзможност за управление утре.

Българската политика рядко е показвала подобна зрялост. Често краткосрочният интерес е надделявал над стратегическата логика. Затова и толкова често след избори се оказваме в ситуация, в която всички са спечелили нещо, но никой не може да направи нищо с него.

Този път ситуацията не оставя много пространство за подобна грешка. Обществото е уморено, институциите са изтощени, а доверието е на критично ниски нива. В такава среда всяко действие, което изглежда като повторение на стария модел, ще бъде наказано не просто с политическа загуба, а с още по-дълбоко отдръпване на гражданите.

И затова предизборното поведение на Радев и БСП–Обединена левица не е просто въпрос на стратегия. То е въпрос на разбиране за момента, в който се намира България. Момент, в който разрушението вече не носи дивиденти, а само ускорява разпада, а всяка проява на разум, дори и минимална, започва да се възприема като нещо различно и необходимо.

И ако тази разлика бъде уловена навреме, тогава кампанията може да се превърне не в поредния сблъсък, а в начало на нещо по-устойчиво. Ако не бъде – ще се повтори същият сценарий, който всички познаваме, но никой не иска да преживява отново.

Следизборната реалност, в която илюзиите свършват

След изборите винаги настъпва онзи момент, в който всички думи от кампанията започват да губят стойност, а остава само аритметиката на възможното. Там няма аплодисменти, няма лозунги, няма емоционални сблъсъци. Там има числа, зависимости и неизбежности. И точно в тази среда ще се прояви истинската стойност на отношенията между Румен Радев и БСП–Обединена левица.

Каквито и да бъдат резултатите, едно е почти сигурно – няма да има самостоятелен победител, който да управлява без партньори. Българската политическа система вече е преминала в състояние на фрагментация, в което всяка амбиция за еднолично управление е по-скоро реторика, отколкото реалност. Това означава, че още в първите часове след изборите ще започне процес, който е много по-важен от самия вот – процесът на разпознаване кой с кого може да състави управление.

И именно тук всички предизборни жестове, всички думи и всички пропуснати възможности ще започнат да тежат.

Ако в кампанията Радев е запазил дистанция без враждебност, ако не е разрушил мостовете към БСП–Обединена левица, той ще влезе в този следизборен момент с отворено поле за преговори. Тогава неговата позиция няма да бъде на човек, който търси спасение, а на човек, който търси конструкция. Това е огромна разлика. Защото в политиката не е все едно дали молиш за подкрепа или предлагаш съвместен проект.

Но ако тази граница бъде премината в кампанията, ако БСП бъде представена като пречка, като символ на старото, като нещо, което трябва да бъде заобиколено, тогава след изборите ще се появи онова студено недоверие, което не може да бъде преодоляно с бързи договорки. Политическата памет е кратка, но политическото недоверие е дълбоко. И именно то често проваля възможни мнозинства.

От другата страна БСП–Обединена левица също ще се изправи пред момент на истина. Ако тя влезе в парламента със самочувствието на необходим фактор, но без да е затворила вратата към Радев, тя ще има възможност да бъде реален участник в управлението, а не просто наблюдател. Ако обаче е водила кампания, в която го е превърнала в основен противник, тогава всяка следизборна стъпка към него ще изглежда като отстъпление, а не като стратегическо решение.

И тук се проявява една от най-трудните дилеми в политиката – как да съчетаеш предизборната идентичност със следизборната необходимост. Защото избирателят наказва рязката промяна, но същевременно наказва и невъзможността да се състави управление. Това е капан, в който много партии вече са попадали.

В тази ситуация най-голямото предимство ще има този, който е мислил за следизборния ден още преди изборите. Не този, който е говорил най-силно, а този, който е оставил пространство за действие.

И именно тук отношенията между Радев и БСП–Обединена левица придобиват своята реална тежест. Защото независимо от нюансите, независимо от разликите, независимо от амбициите, те остават най-естествената ос, около която може да се изгради управленска формула. Не защото са идеални партньори, а защото в сегашната конфигурация те са функционално съвместими.

Тази съвместимост обаче не означава автоматичност.

Тя изисква признание.

Радев трябва да признае, че без структурирана парламентарна сила неговият проект остава незавършен. Че авторитетът може да отвори врати, но не може сам да поддържа управление. Че в политиката устойчивостта идва не само от доверието, а от организацията, която стои зад него.

БСП–Обединена левица трябва да признае, че без фигура, която да обедини по-широк обществен периметър, тя трудно може да се върне в позиция на водещ фактор. Че структурата сама по себе си не е достатъчна, ако няма енергия, която да я активира и разшири.

Когато тези две признания се срещнат, тогава се появява възможност за нещо повече от коалиция. Появява се възможност за сглобяване на управленска логика, която не е просто сбор от интереси, а опит за възстановяване на функционираща държавност.

Но ако тези признания не се случат, ако всяка от страните остане затворена в собственото си усещане за достатъчност, тогава следизборната картина ще бъде позната – преговори без доверие, конструкции без стабилност, управление без перспектива.

И тогава отново ще се върнем в същия цикъл.

Точно затова този момент е толкова важен. Защото той не е просто пореден епизод от политическия процес. Той е точка на пречупване, в която се решава дали системата ще продължи да се разпада или ще намери начин да се събере.

Радев и БСП–Обединена левица не са единствените участници в тази картина. Но те са онези, от които най-много зависи дали ще се появи ядро на стабилност. И ако това ядро не бъде създадено, всички останали комбинации ще бъдат временни, нестабилни и обречени да се разпаднат под натиска на реалността.

Затова след изборите няма да има значение кой е говорил по-силно.

Ще има значение кой е оставил възможност да се мисли заедно.

И ако тази възможност съществува, тогава дори трудният път към управление ще бъде възможен. Ако не съществува, тогава и най-добрият резултат ще се окаже недостатъчен.

Моментът, в който политиката трябва да порасне

Има моменти в политиката, които не се измерват с проценти, а със способността да се надскочи собствената ограниченост. България днес е точно в такъв момент. След години на нестабилност, на разпад на институционалното доверие, на циклични избори без резултат, страната не просто търси победител. Тя търси изход от състояние, което започва да изглежда като постоянство.

В този контекст отношенията между Румен Радев и БСП–Обединена левица излизат извън рамката на обикновен политически сблъсък. Те се превръщат в лакмус за това дали българската политика е способна да се развива или ще продължи да се върти в собствените си противоречия. Защото тук не става дума за идеологически антагонизъм, нито за непримирими различия. Става дума за нещо много по-трудно – за съвместяване на амбиция и необходимост.

Амбицията тласка към разширение, към доказване, към доминиране.

Необходимостта изисква събиране, признание, търсене на баланс.

Когато едното надделее напълно над другото, резултатът винаги е деформация. Ако амбицията стане водеща, политиката се превръща в арена на сблъсъци без изход. Ако необходимостта бъде игнорирана, управлението се оказва невъзможно, независимо от изборните резултати.

Именно затова истинският въпрос пред Радев и БСП–Обединена левица не е дали могат да се победят взаимно. Въпросът е дали могат да се разпознаят като части от една по-голяма картина, в която никой не е достатъчен сам по себе си.

Това разпознаване не е акт на слабост. То е акт на зрялост.

Защото в политиката има едно правило, което рядко се признава открито – най-трудно е да работиш с онези, които са най-близо до теб. Там конфликтът е по-остър, защото разликите са по-малки, а очакванията – по-големи. Но именно там се намира и потенциалът за реална конструкция.

Ако Радев продължи да изгражда образ на фигура, която стои над дребното противопоставяне, той ще има шанс да се превърне в център на събиране, а не в поредния участник в разпада. Ако БСП–Обединена левица намери сили да излезе от логиката на защитната реакция и да се позиционира като необходим стълб на стабилност, тя ще възстанови не само политическото си значение, но и своята роля в държавата.

Но ако и двете страни останат затворени в собствените си страхове и амбиции, тогава ще се повтори познатият сценарий – много шум, много енергия, много очаквания и накрая отново невъзможност да се създаде устойчиво управление.

И тогава обществото ще се отдръпне още повече.

Защото доверието не се губи изведнъж. То се износва. Износва се от повторението на едни и същи грешки, от неспособността да се учи от тях, от усещането, че политиката съществува заради себе си, а не заради държавата.

Днес обаче има шанс този цикъл да бъде прекъснат.

Не чрез чудо.

Не чрез внезапна промяна на всичко.

А чрез нещо много по-просто и много по-трудно – разумно поведение в момент, в който всички очакват сблъсък.

Ако този разум се прояви, тогава може да започне процес на постепенно възстановяване – на институции, на доверие, на усещане за ред. Това няма да стане бързо. Но ще бъде начало.

Ако не се прояви, тогава България ще продължи да се движи в познатия кръг, в който всяка нова конфигурация се оказва повторение на старата, а всяка надежда се превръща в разочарование.

Затова днес въпросът не е кой ще спечели изборите.

Въпросът е дали ще се намерят хора, които да могат да понесат тежестта на това да управляват заедно.

И ако този въпрос получи отговор, тогава България може да направи онзи завой, който отдавна се очаква – завой към нормалност, към предвидимост, към държавност.

Ако не – ще продължим да се въртим в същото място, убедени, че се движим напред.

