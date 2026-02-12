/Поглед.инфо/ Психопатизира ли се България?

Във втората част на разговора с д-р Цветеслава Гългова темите стават още по-остри и болезнени – разграждането на държавата, подмяната на морала, кризата в семейството и възходът на агресията като обществена норма. Това не е просто политически разговор – това е диагноза за едно общество, което регресира, вместо да се развива.



Говорим за Конституцията, за лицемерието на „новия елит“, за култа към хедонизма и индивидуализма, за разпада на емоционалните връзки и за липсата на емпатия. Ако проблемът не е медицински, а цивилизационен – готови ли сме за поколенческа работа по оздравяването му?



Това видео не предлага утешение. То поставя въпроса: искаме ли общество с правила – и готови ли сме да ги спазваме?

Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с д-р Цветеслава Гългова анализираме тревожните процеси в българското общество – агресията по улиците, разпада на семейството, култа към индивидуализма и лицемерието на политическия елит.

Обсъждаме:

– Нужна ли ни е силна държава или живеем в илюзия за свобода без правила?

– Защо обществото изглежда „психопатизирано“?

– Какво е ролята на семейството и емоционалната интелигентност?

– Може ли образованието да бъде инструмент за дългосрочно оздравяване?

– Регресираме ли цивилизационно?

Това е разговор за отговорността – лична и обществена. За морала – писан и неписан. За това дали ще изберем еволюция или ще бъдем принудени към болезнена трансформация.

Гледайте, коментирайте и споделяйте – защото посоката зависи от всички нас.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=B4LMDFHTuDw&t=2s

#Психопатизация #МоралнаКриза #ДържаваИСемейство #ЕмоционалнаИнтелигентност #България