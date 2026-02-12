/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов прави безпощаден разрез на войната в Украйна – от ударите по енергийната система и логистичния срив до нарастващото руско превъзходство на фронта. Разговорът стига отвъд бойното поле: доктрината Махан, битката за океаните, Куба под санкции, Европа между Меркусур и икономическа саможертва, трилионните сметки за възстановяване и задаващата се социална турбулентност. В края – диагноза на моралната криза на Запада и въпросът: може ли либерализмът да бъде поставен под контрол, преди да изгори самата система?



Поглед.инфо винаги разглежда дълбоките процеси зад новините – от военната логистика до геополитическите доктрини и икономическите последици за България и Европа.

Във втората част на разговора си с проф. Николай Витанов, водещият Владимир Трифонов поставя най-тежките въпроси:

– Кой държи инициативата на фронта?

– Как ударите по енергийната инфраструктура променят стратегическия баланс?

– Защо САЩ не могат да наложат договореното в преговорите?

– Играе ли Вашингтон „морската игра“ по доктрината на Alfred Thayer Mahan?

– Може ли Европа да издържи финансово присъединяването и възстановяването на Украйна?

– Ще рухне ли социалният модел на ЕС?

– И настъпва ли идеологическият край на неконтролирания либерализъм?

Разговорът проследява логистиката като ключ към разбирането на войната, геоикономическите сблъсъци около енергийните потоци, натиска върху Куба и глобалната конкуренция между САЩ, Китай и Русия.

Анализът не спестява тежките изводи: ако тенденциите се запазят, Европа е изправена пред социално и икономическо изпитание, каквото не е преживявала от десетилетия.

