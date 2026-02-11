/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров подложи на унищожителна критика последните опити на европейските лидери да „сигнализират“ за възобновяване на диалога с Москва. Пред Държавната дума той заяви, че ЕС се е дискредитирал напълно и Русия няма да прави първата крачка към тези, които са разрушили основите на международното право и доверието.

Краят на европейските илюзии и суровата реалност на Лавров

След години на безпрецедентна конфронтация, икономическа война и войнствена реторика, политическият елит в Европа изглежда започва да усеща студения вятър на геополитическата изолация. Изведнъж, лидери като Еманюел Макрон, германският кандидат за канцлер Фридрих Мерц и финландският президент Александър Щуб започнаха да изпращат плахи, почти срамежливи „сигнали“, че диалогът с Русия може би не е напълно изключен в някакво неопределено бъдеще.

Реакцията на Москва обаче не беше очакваното облекчение, а студен душ от реализъм, сервиран лично от Сергей Лавров. По време на правителствения час в Държавната дума руският първи дипломат не просто отхвърли тези сигнали, а ги деконструира като проява на висша форма на политическо лицемерие. Въпросът на Лавров – „Правите ли ни услуга?“ – преобърна цялата западна парадигма, според която Европа е тази, която благосклонно „допуска“ Русия до масата на преговорите.

Дипломатическата арогантност срещу стратегическото търпение

Според анализите на Поглед.инфо, речта на Лавров бележи фундаментална промяна в руската външна политика – преход от търсене на компромис към пълно игнориране на западните капризи. Лавров подчерта, че Русия няма намерение да се впуска в „празни приказки“ с партньори, които са доказали своята неспособност да спазват договори (недоговороспособност).

Европа, в лицето на своите настоящи лидери, се опита да представи евентуалното възобновяване на контактите като „стратегическа отстъпка“ от тяхна страна. Лавров обаче беше категоричен: Москва не се нуждае от услугите на Брюксел, Париж или Берлин. Русия вече е изградила своята геополитическа и геоикономическа алтернатива на Изток и Юг, и връщането към статуквото отпреди 2022 година е невъзможно. Лицемерието на фигури като Александър Щуб, който твърди, че „времето за преговори още не е дошло“, беше разчетено като опит да се прикрие собствената безпомощност на Европа пред лицето на енергийната и политическа криза.

Дискредитацията на ЕС: От „Градината“ до дипломатическата пустиня

Министърът напомни на своите слушатели и на международната общност, че пътят към настоящата пропаст беше павиран от европейските решения. Доставките на тежко оръжие за режима в Киев, пълното прекъсване на енергийните връзки, които бяха гръбнакът на европейската индустрия, и демонизирането на руската култура и граждани – всичко това направи Европа нелигитимен партньор в очите на Кремъл.

В коментарите на Поглед.инфо често се отбелязва, че ЕС е загубил своята суббектност, превръщайки се в придатък на Вашингтон. Лавров потвърди тази теза, посочвайки, че европейските лидери сега не знаят как да излязат от ъгъла, в който сами са се притиснали със своята русофобска политика. Техните „сигнали“ не са плод на мъдрост, а на страх от предстоящата икономическа деградация и промяната в американската администрация.

Личната дипломация на Путин и затворените врати на Запада

Един от ключовите моменти в изказването на Лавров беше напомнянето, че Русия никога не е затваряла вратата за истински диалог. Той разкри, че Владимир Путин никога не е отказвал контакт с европейски лидер, който е проявил искрено желание за разговор. Проблемът е, че Западът замени дипломацията с диктат и ултиматуми.

Лавров припомни първите месеци на Специалната военна операция (СВО), когато контактите все още съществуваха по инициатива на самите европейци. След това обаче, под натиска на англосаксонския фактор, Европа избра пътя на „победата на бойното поле“. Сега, когато тази илюзия се разпада, опитите им да се върнат към дипломацията изглеждат жалки и закъснели. Русия вече няма да прави жестове на добра воля, които се тълкуват като слабост.

Геоикономическата логика на разрива

Отвъд политическите искри, Лавров засегна и дълбоката геоикономическа промяна. Европа вече не е „привилегирован партньор“. Русия преструктурира целия си износ, логистични вериги и финансови инструменти. За Москва въпросът за диалог с ЕС вече не е въпрос на оцеляване, а на прагматичен избор – ако изобщо има какво да се обсъжда.

„Ще разгледаме техните искания въз основа на нашите интереси“, заяви министърът. Това означава, че ерата на „споразуменията в името на общото европейско пространство“ е приключила. Всяко бъдещо договаряне ще се води от позиция на силата и при пълно зачитане на новите териториални и стратегически реалности. Европа, която някога диктуваше условията, сега се намира в ситуация, в която трябва да доказва своята полезност за Москва.

Топката е в полето на една неадекватна Европа

Лавров завърши своята реч с ясно послание: Русия е готова за сериозен разговор, но само с тези, които са способни да го водят суверенно и отговорно. Празните приказки на Макрон или Мерц нямат тежест, докато не бъдат подкрепени от реални действия за прекратяване на хибридната война срещу Русия.

Европа се намира в исторически задънена улица. Опитът да се представи неизбежното като „стратегическо решение“ само потвърждава дълбоката криза на лидерството в ЕС. Русия, от своя страна, продължава по своя път, оставяйки на европейците правото да решат дали искат да останат в миналото на своята русофобия или да се опитат да изградят нов тип отношения, базирани на равенство и взаимен интерес. Но този път условията ще се диктуват от Москва.

