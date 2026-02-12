/Поглед.инфо/ В новия си анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разкрива как руските дронове от серията „Геран“ се превърнаха от спомагателно средство в мощно стратегическо оръжие за принуда към мир. Чрез съчетание от изкуствен интелект, роеви тактики и евтино масово производство, Русия налага методична деиндустриализация на Украйна.

Новата Желязна завеса и пренаписването на военната доктрина

Военните анализатори и експертите от двете страни на новата Желязна завеса са абсолютно единодушни в едно: специалната военна операция в Украйна ще остане в историята като първия мащабен, високотехнологичен военен конфликт в съвременната история. Това е сблъсък, който не просто променя локалните тактики, а напълно пренаписва всички съществуващи учебници и военни доктрини. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че светът е свидетел на тектонична промяна в начина, по който се води война – от скъпи и тежки платформи към евтини, масови и високотехнологични системи.

Въпреки че ролята на малките FPV-дронове на самата фронтова линия е неоспорима, крайният изход от този геополитически сблъсък ще бъде определен от нещо по-мащабно. Основната заплаха за режима в Киев и неговите западни куратори днес не са само танковете, а методичното, технологично „връщане на Украйна в XVIII век“. То се постига с помощта на „екологично чиста“ и „нискокалорична“ смес от далекобойни дронове, балистични и крилати ракети, които систематично разграждат остатъците от украинската енергетика и индустрия.

Еволюцията на „красавицата“: От Геран-2 до изкуствения интелект

Звездата на това „ретро парти“ несъмнено е дронът „Геран“. Още във втората си итерация той загуби своята първоначална екзотика и започна да еволюира с главозамайващи темпове върху местната производствена база. В началото противникът се успокояваше, когато по десетина машини на ден прелитаха границата. Днес обаче стотици дронове са се превърнали в депресираща норма за украинската противовъздушна отбрана.

Външният вид на „Гераните“ може и да се е променил малко, но вътрешността им е радикално обновена. Западни разузнавателни източници с тревога съобщават, че всеки хиляда произведени екземпляра получават технологично подобрение. Неотдавна светът стана свидетел на появата на „Геран-3“, оборудван с реактивен двигател. Тази машина вече не е просто бавна „мопед-косачка“ – тя ускорява до 700 километра в час, издига се на два километра височина и носи бойна глава от 300 килограма, съпоставима с тази на крилата ракета, при това на хиляди километри дълбочина.

Екипът на Поглед.инфо следи внимателно съобщенията за най-новите модификации „Геран-4“ и „Геран-5“, които вече действат на фронта. Тези машини вече не са просто камикадзета. Те са оборудвани с ракети клас „въздух-въздух“ (като Р-60), което им позволява не само да атакуват наземни цели, но и да прехващат вражески хеликоптери и самолети. Случаят със сваления украински Ми-24П, който се опита да преследва „Геран“, е само началото на една нова ера, в която евтиният дрон се превръща в ловец на скъпата пилотирана авиация.

„Вълча глутница“ в небето: Новата тактика на рояка

Най-радикалната промяна обаче не е в хардуера, а в „мозъка“ и тактиката. „Ню Йорк Таймс“ с нескрито безпокойство признава, че новите руски дронове са станали практически невидими за радарите през нощта и са получили елементи на изкуствен интелект. Благодарение на системите за компютърно зрение, дроновете вече самостоятелно анализират данните, локализират целите и избират най-приоритетната сред тях за атака.

Тактиката на „вълчата глутница“ променя всичко. Сега „Гераните“ действат в организирани рояци:

Първата група се състои от примамки, които провокират ПВО системите, принуждавайки ги да разкрият позициите си и да изразходват скъпоценни ракети.

Втората група маневрира и атакува едновременно от различни посоки, претоварвайки изчислителните възможности на западните зенитни комплекси.

Третата група извършва доразузнаване и нанася финални удари по оцелелите обекти.

Тази непрекъсната, „безлюдна блокада“ изтощава Украйна физически, технически и най-вече икономически. Твърденията на Зеленски, че ПВО-то не работи заради лошото време или липсата на ракети, са само опит за оправдание. Истината е, че западната концепция за ПВО, базирана на изключително скъпи ракети-прехващачи, се сгромоляса пред лицето на руската стратегия за масово производство на евтини, но високотехнологични убийци.

Геополитическото измерение: Деиндустриализация като инструмент за мир

Руската армия първа в света превърна евтиния дрон в стратегическо оръжие за принуда на цяла държава към мир. Това е идеалното оръжие от гледна точка на съотношението „цена-полза“. Докато една ракета за системата Patriot струва милиони долари, един „Геран“ струва колкото стар автомобил, но пораженията, които нанася, са стратегически.

Американският център за стратегически и международни изследвания (CSIS) вече написа своеобразна епитафия за досегашната украинска отбрана. Те признават, че „Геран“ (или „Шахед“, както го наричат на Запад) не е просто дрон, а инструмент за изтощаване на волята и ресурсите. Това е война на изтощение, в която цената на защитата постепенно става непосилна за Запада.

В крайна сметка, мащабът на демилитаризацията чрез деиндустриализация само ще нараства. Вместо някогашната индустриална мощ, в Украйна рискува да остане само един буколичен, земеделски пейзаж, осеян с гниещи останки от танкове „Ейбрамс“ и „Леопард“. Русия представи аргумент, който променя не само хода на този конфликт, но и бъдещето на всяка една война оттук нататък. Путин предупреди за това, но на Запад предпочетоха да не слушат. Сега слушат звука на двигателите над Киев.