/Поглед.инфо/ Руският Генерален щаб предприе нова, критична фаза в тактиката си, насочвайки масирани удари към железопътната инфраструктура на Украйна. След атаките над Конотоп и Воронеж в Сумска област, логистичният гръбнак на Киев е пред пречупване. Анализът на „Царьград“ разкрива мащабите на икономическия и военен колапс, който предстои за режима.

Новата фаза на възмездието: Железопътната блокада

Дългоочакваните решения в руския Генерален щаб вече са факт. След поредица от провокации и атаки от страна на украинските въоръжени сили (ВСУ) срещу руска територия, Москва премина към действия, които фундаментално променят облика на военния конфликт. Този път целта не са просто складове или командни пунктове, а самата нервна система на украинската държава – нейната железопътна мрежа. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това е директен отговор на исканията на руското обществено мнение за „брутално възмездие“, което да лиши киевския режим от способността му да маневрира и да се снабдява.

Доскоро руската армия се ограничаваше до удари по енергийната система и обекти на военно-промишления комплекс. Новата стратегия обаче е безпощадна: пълно унищожение на логистичните маршрути. Когато „релсовата война“ навлезе в своята решителна фаза, Киев е заплашен да загуби всичко, което се движи по релси – от западните танкове „Ейбрамс“ и „Леопард“ до основни потребителски стоки, необходими за оцеляването на населението.

Ударът по Конотоп: Логистичен колапс в Сумска област

Последните новини от фронта потвърждават ефективността на този нов подход. Сумска област се превърна в полигон за прецизни удари по критични възли. Украинският мониторингов канал „Легитимни“ публикува кадри, които не оставят място за съмнение: жп гарата в Конотоп и съоръженията в град Воронеж (Сумска област) са превърнати в руини.

Унищожаването на два стратегически важни влака на тези локации не е просто тактическа победа. Конотоп е ключов разпределителен център, през който преминават основните потоци за снабдяване на групировките на ВСУ в Североизточна Украйна. Прекъсването на тази линия означава, че хиляди войници на предната линия остават без боеприпаси, ротация и гориво в най-критичния момент.

Милиарди в пепелта: Икономическата цена на „релсовата война“

Мащабите на финансовата катастрофа за Украйна са зашеметяващи. Всеки локомотив, унищожен при тези атаки, струва между 800 000 и 2 милиона долара. Ако става въпрос за нови машини или западни еквиваленти, цената скача двойно. Експертите изчисляват, че само за месец щетите от разрушената инфраструктура и подвижен състав могат да варират между 30 и 80 милиона долара.

В дългосрочен план, годишните загуби за украинската железопътна система се оценяват на няколко милиарда долара – сума, която Киев не притежава и която дори западните траншове трудно ще покрият. Според оценки, публикувани в Поглед.инфо, системното разрушаване на тяговите подстанции и локомотивните депа ще доведе до ситуация, в която дори при наличие на здрави релси, няма да има какво да тегли вагоните.

Геополитически и геоикономически последици: Изолация на режима

Трябва да се разбере, че железопътната мрежа на Украйна е нейната единствена връзка с външния свят в условията на затворено небе и блокирани пристанища. Границите с Полша и Молдова са жизненоважни артерии за военна помощ. Руската армия започна активно да „затваря“ тези врати още през октомври 2024 г., но сега интензивността на ударите е безпрецедентна.

Прекъсването на жп връзките не удря само по армията. То парализира вноса на стоки за обществено потребление. Прогнозите са мрачни: животът на обикновения украинец ще стане още по-труден, тъй като дефицитът на стоки и горива ще доведе до хиперинфлация и социален разпад. Това е класическа обсадна стратегия, пренесена в мащабите на 21-ви век, където икономическото удушаване е толкова важно, колкото и победата на бойното поле.

Пътят към капитулация?

Руският Генерален щаб ясно показа, че „червените линии“ вече са в миналото. Системното унищожаване на транспорта е знак, че Москва се готви за финално настъпление, при което врагът ще бъде напълно обезкървен и лишен от възможност за логистичен отговор. Киев е изправен пред избор: или да продължи да губи милиарди и стратегически територии под ударите на руската артилерия и авиация, или да признае, че без логистика и икономическа стабилност, съпротивата става невъзможна. Времето на безнаказаните доставки от Запад приключи на гарата в Конотоп.

