/Поглед.инфо/ В отговор на въпроса за оценка на политиката на кабинета „Желязков“ и в частност неговия курс на вземане на заеми, което вкарва страната ни в спиралата на трупане на дълг интервюрираният Кузман Илиев отбеляза, че не само предвид вземането на заеми, но и други много важни действия на този кабинет представляват заплахи за националните интереси на България И тук става дума не просто за разпродажбата на тези над 4 400 обекта държавна собственост. Проблемът е в нещо много по-мащабно, имащо отношение към националната сигурност на България – продажбата на „Лукойл Нефтохим“ на азърбайджански и турски капитали, разпродажбата на газопреносната система на страната ни, „Топлофикация София ЕАД“ и т.н. Заражда се опасност България да се превърне в икономическа провинция на Турция и колонизирана от чужди капитали. В този смисъл

кабинетът «Желязков» бе окачствен като кабинет на едно страшно българско «безвремие».

Несъмнено следващата пареща тема бе влизането в Еврозоната, която К.Илиев оцени като кризисна зона, към която ние сме се запътили. Най-голямата опасност той вижда във въвеждането на цифровото евро, което поставя българските финансови институции и България като държава и общество в обект, който няма да има никаква самостоятелност в определяне на своята политика по огромен кръг въпроси.

Мнението на Кузман Илиев за цялостното икономическо развитие след началото на прехода е до голяма степен, че е провалено поради това, че в България има политици, но няма държавници, действително загрижени за дългосрочните национални интереси на България.

Основни акценти от първата част на разговора:

За продажбата на мащабни енергийни и прочее обекти на България имащи пряко отношение към националната сигурност на нашата Родина;

Съществува реална опасност Отечеството ни да се превърне в икономическа провинция на Турция и да бъде колонизирана от чужди капитали;

България се е запътила към Еврозоната в момент, когато тази зона навлиза в остра криза;

В резултат на цифровизацията финансови и държавни институции, както и обществото като цяло, ще загубят възможността да определят своите действия и политика;

Основната причина за провала на прехода у нас е липсата на държавници, които да мислят и да се борят за националните интереси на Родината ни.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част гледайте тук: