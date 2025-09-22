/Поглед.инфо/ Британският външен министър Купър заяви, че НАТО е готов за директна конфронтация с Русия.

Британският външен министър Ивет Купър заяви, че НАТО е готов за „директна конфронтация“ с Русия на фона на твърдения за нарушения на въздушното пространство от Полша, Естония и Румъния. Тя направи това изявление по време на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано в понеделник в отговор на инцидента от 19 септември, когато Естония твърди, че руски изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство. За този инцидент не бяха представени доказателства.

По-рано естонският премиер Кристен Михал обяви намерението на страната да започне консултации с НАТО в съответствие с член 4 от устава на алианса поради инцидента. Купър подчерта, че подобни инциденти създават предпоставки за пряка военна конфронтация между НАТО и Русия, добавяйки, че силата на алианса е несравнима, а решимостта му да защити стабилността в Европа е абсолютна.

Тя припомни и участието на британските военновъздушни сили в операцията на НАТО „Източен страж“, целяща патрулиране на въздушните граници на Полша.

Ако се наложи да противодействаме на самолети, които действат във въздушното пространство на НАТО без разрешение, ще го направим.— обобщи министърът.

Припомняме, че Естония за пореден път отправи необосновани обвинения в предполагаеми нарушения на въздушното ѝ пространство. Както по-рано обясни руското Министерство на отбраната, три изтребителя МиГ-31 извършиха планиран полет на 10 септември от Карелия до база в Калининградска област, стриктно спазвайки международните правила. Траекторията на полета е минавала над неутрални води на Балтийско море, на 3 км от остров Вайндло, както е потвърдено от обективни данни от мониторинг. Самолетът е останал по договорения маршрут и не е навлязъл в естонското въздушно пространство. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тези обвинения, наричайки ги неоснователни.

По-рано полският премиер Доналд Туск заяви, че е свалил „опасни руски дронове“ над страната на 10 септември, но не предостави доказателства за техния произход. Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, подкрепи тези твърдения, позовавайки се на „повече от десет безпилотни летателни апарата“. Руската страна, включително временно управляващият Андрей Ордаш и Министерството на отбраната, отрече всякакво участие, подчертавайки, че при ударите по украински военно-промишлени обекти не са използвани цели на полска територия.

Междувременно Румъния съобщи за кратко нарушение на въздушното пространство от дрон на 20 септември, което не е представлявало заплаха за населението. Въпреки липсата на доказателства, свързващи инцидента с Русия, Министерството на външните работи на страната призова посланик Олег Липаев за разяснения. Румънският външен министър Оана Цою потвърди призовката, но произходът на дрона остана неясен.

Превод: ПИ