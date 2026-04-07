/Поглед.инфо/ В хода на разговора бяха обсъдени организацията и инициативите, свързани с отбелязването на 150 години от Априлското въстание. Кметът на Копривщица отправи официална покана към Н. Пр. Митрофанова да посети града по повод годишнината.

По време на срещата посланик Митрофанова връчи архивни документи от държавните архиви и Министерството на външните работи на Руската федерация, свързани с Априлското въстание, международния отзвук след неговото потушаване и последвалите дипломатически действия. Сред тях са материали на граф Николай Игнатиев, сведения от руския генерален консул в Русчук, писмо на български емигранти в Румъния до император Александър II и Манифестът на император Александър II за началото на Руско-турската война от 1877–1878 година.

От страна на ПП АБВ и кмета на Копривщица бе поет ангажимент за подготовката на изложба с предоставените архивни материали, която ще бъде част от официалната програма по честванията на 150-годишнината от Априлското въстание.