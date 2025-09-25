/Поглед.инфо/ 1 октомври, 19:30, Античен културно-комуникационен комплекс (АККК) „Сердика“ (Ларгото)
ОТКРИВАНЕ
Вокално – инструментален концерт със свободен достъп
Участват:
Ана Торбица - сопран & Сам Браун - лютня
Александър Николаев- траверсо
Криста Петкова - сопран, виел
В програмата: Дауланд, Пърсел, Фон Бинген и др.
Другите събития от 19 фестивал "Изкуството на барока" вижте тук:
https://www.facebook.com/sofia.baroque.arts.festival
Програмата на фестивала: https://sofiabaroque.org/
БИЛЕТИ за другите концерти можете да си купите тук: https://epaygo.bg/
***
October 1st, 19:30 h, ACCC Serdika (Largo)
OPENING CONCERT - Free admission
Ana Torbica - soprano & Sam Brown - lute
Aleksandar Nikolaev - traverso
Krista Petkova - soprano, viel
Works by Dowland, Purcell, Von Bingen and others
ОЧАКВАМЕ ВИ!