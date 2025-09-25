/Поглед.инфо/ 1 октомври, 19:30, Античен културно-комуникационен комплекс (АККК) „Сердика“ (Ларгото)



ОТКРИВАНЕ

Вокално – инструментален концерт със свободен достъп

Участват:

Ана Торбица - сопран & Сам Браун - лютня

Александър Николаев- траверсо

Криста Петкова - сопран, виел

В програмата: Дауланд, Пърсел, Фон Бинген и др.

Другите събития от 19 фестивал "Изкуството на барока" вижте тук:

https://www.facebook.com/sofia.baroque.arts.festival

Програмата на фестивала: https://sofiabaroque.org/

БИЛЕТИ за другите концерти можете да си купите тук: https://epaygo.bg/

***

October 1st, 19:30 h, ACCC Serdika (Largo)

OPENING CONCERT - Free admission

Ana Torbica - soprano & Sam Brown - lute

Aleksandar Nikolaev - traverso

Krista Petkova - soprano, viel

Works by Dowland, Purcell, Von Bingen and others

ОЧАКВАМЕ ВИ!