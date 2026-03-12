/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов коментира скандала с американските самолети на гражданското летище „Васил Левски“, риска за сигурността на София, унижението България да разчита на чужда защита и опасността страната ни да бъде въвлечена в глобалната ескалация около войната с Иран. В разговора със Зорница Илиева той предупреждава, че подобни решения могат да превърнат България в мишена и поставя въпроса кой ще носи отговорност, ако страната бъде въвлечена в чужд конфликт.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите събития през призмата на българския национален интерес и сигурността на обществото.

В студиото на Поглед.инфо Зорница Илиева разговаря с проф. Нако Стефанов за една от най-спорните теми в българската политика през последните дни – разполагането на американски военни самолети на гражданското летище „Васил Левски“ в София.

Проф. Стефанов поставя въпроса дали това решение е законно, дали създава риск за гражданите и защо България се оказва въвлечена в глобалната ескалация около войната с Иран.

В разговора се обсъждат още:

– възможните заплахи за сигурността на България

– състоянието на българската армия – зависимостта на страната от чужди военни решения

– политическата криза и предстоящите избори

– дълбокото недоверие между обществото и политическия елит

Според проф. Стефанов България се намира в изключително уязвима позиция и трябва да направи всичко възможно да не бъде въвличана в чужди конфликти.

Втора част утре:...

