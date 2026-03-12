/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов коментира скандала с американските самолети на гражданското летище „Васил Левски“, риска за сигурността на София, унижението България да разчита на чужда защита и опасността страната ни да бъде въвлечена в глобалната ескалация около войната с Иран. В разговора със Зорница Илиева той предупреждава, че подобни решения могат да превърнат България в мишена и поставя въпроса кой ще носи отговорност, ако страната бъде въвлечена в чужд конфликт.
В студиото на Поглед.инфо Зорница Илиева разговаря с проф. Нако Стефанов за една от най-спорните теми в българската политика през последните дни – разполагането на американски военни самолети на гражданското летище „Васил Левски“ в София.
Проф. Стефанов поставя въпроса дали това решение е законно, дали създава риск за гражданите и защо България се оказва въвлечена в глобалната ескалация около войната с Иран.
В разговора се обсъждат още:
– възможните заплахи за сигурността на България
– състоянието на българската армия – зависимостта на страната от чужди военни решения
– политическата криза и предстоящите избори
– дълбокото недоверие между обществото и политическия елит
Според проф. Стефанов България се намира в изключително уязвима позиция и трябва да направи всичко възможно да не бъде въвличана в чужди конфликти.
Втора част утре:...
Среща на живо с проф. Николай Витанов
Информационен бюлетин
18 март (сряда)
19:00 ч.
Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А
Какво наистина се случва със света около нас?
Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.
- Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?
- Възможна ли е нова голяма ескалация?
- Какви са реалните рискове за България?
- Къде се намираме в глобалната турбулентност?
Без монтаж.
Без предварително подготвени отговори.
Разговор лице в лице.
Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.
Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201
Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.