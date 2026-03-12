/Поглед.инфо/ Европа започва да признава стратегическата си грешка – отказа от ядрената енергия. Но докато Брюксел обръща курса, България плаща цената на десетилетия политически страх, спрени проекти и пропуснати възможности. В разговора с проф. Янко Янев става ясно защо бъдещето на индустрията, изкуствения интелект, дейта центровете и високите технологии минава през атомната енергетика – и защо страната ни все още има шанс да се върне в голямата енергийна игра.
Втората част от разговора с проф. Янко Янев е посветена на един от най-важните въпроси за бъдещето на България – ядрената енергетика и стратегическите решения за следващите десетилетия.
В момент, когато Европейската комисия започва да признава, че отказът от атомната енергия е бил стратегическа грешка, България се оказва на кръстопът.
В разговора се обсъждат:
– защо ядрената енергия отново се превръща в ключова тема за Европа;
– защо Китай строи 31 нови реактора, а Русия изгражда атомни централи по целия свят;
– как България може да възроди своята ядрена програма чрез Белене и новите блокове в Козлодуй;
– как атомната енергия е свързана с дейта центровете, изкуствения интелект и бъдещата индустрия;
– защо без евтина и стабилна енергия няма как да има силна икономика и високи доходи.
Проф. Янко Янев поставя и болезнения въпрос за политическата отговорност – кой спря проектите и защо България пропиля своето ядрено предимство.
Разговор за енергетиката, която определя съдбата на държавата за следващите 50 години.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=nBlWln_PfRQ&t=1s
Среща на живо с проф. Николай Витанов
Информационен бюлетин
18 март (сряда)
19:00 ч.
Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А
Какво наистина се случва със света около нас?
Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.
- Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?
- Възможна ли е нова голяма ескалация?
- Какви са реалните рискове за България?
- Къде се намираме в глобалната турбулентност?
Без монтаж.
Без предварително подготвени отговори.
Разговор лице в лице.
Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.
Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201
Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.