/Поглед.инфо/ Европа започва да признава стратегическата си грешка – отказа от ядрената енергия. Но докато Брюксел обръща курса, България плаща цената на десетилетия политически страх, спрени проекти и пропуснати възможности. В разговора с проф. Янко Янев става ясно защо бъдещето на индустрията, изкуствения интелект, дейта центровете и високите технологии минава през атомната енергетика – и защо страната ни все още има шанс да се върне в голямата енергийна игра.

Втората част от разговора с проф. Янко Янев е посветена на един от най-важните въпроси за бъдещето на България – ядрената енергетика и стратегическите решения за следващите десетилетия.

В момент, когато Европейската комисия започва да признава, че отказът от атомната енергия е бил стратегическа грешка, България се оказва на кръстопът.

В разговора се обсъждат:

– защо ядрената енергия отново се превръща в ключова тема за Европа;

– защо Китай строи 31 нови реактора, а Русия изгражда атомни централи по целия свят;

– как България може да възроди своята ядрена програма чрез Белене и новите блокове в Козлодуй;

– как атомната енергия е свързана с дейта центровете, изкуствения интелект и бъдещата индустрия;

– защо без евтина и стабилна енергия няма как да има силна икономика и високи доходи.

Проф. Янко Янев поставя и болезнения въпрос за политическата отговорност – кой спря проектите и защо България пропиля своето ядрено предимство.

Разговор за енергетиката, която определя съдбата на държавата за следващите 50 години.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.