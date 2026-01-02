/Поглед.инфо/ С настоящия текст продължавам темата за конкурса за нов пистолет за Българската армия. За съжаление, информацията за това важно събитие е оскъдна – от достъпните парченца е трудно да се слепи що-годе ясна картина. В случая Министерството на отбраната (МО) заема неправилна позиция. Имаше ли яснота около търга и проведените изпитания, нямаше да има излишни въпроси и съмнения. Чиновниците забравят, че ние, гражданите на републиката, трябва да знаем в какво състояние се намира армията и къде отиват парите от нашите данъци.

Силата на ограните на сигурността, в това чило - на въоръжените сили, е във връзката им с народа. Обаче, предвид прискърбното положение, в която пребиваме, явно нещо в това взаимодействие силно куца… Ако искаме да оцелеем, е нужно час по-скоро да пристъпим към коренно преустройство. Търгашите нямат място в редиците на хората на честта.

По-долу ще споделя мислите си по повод Техническата спецификация N: ТС Б53454524-ВО – «9х19 mm многозаряден пистолет комплект» (1), издадена от МО във връзка с гореспоменатия конкурс. Препратките към използваните източници са указани в края. Цитирал съм условията така, както са дадени в първоизточника.

1. Прицелна далекобойност – не по-малко от 50 m

Не е ясно за кого е предназначен пистолетът (например, за специалните части, военната полиция, или пък, може би, той ще бъде раздаван на целия офицерски и сержантски състав?). Оръжието е инструмент и то се избира според конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Във всеки случай изискването да бъдат поразявани цели на разстояние «не по-малко от 50 метра» озадачава.

Организаторът на конкурса е пропуснал да уточни по кого ще се стреля. Имал е предвид вражески войници, екипирани със средства за индивидуална защита? Или дезертьори и цивилни? Или дронове? Всяка от тези групи може да бъде неутрализирана със специфичен боеприпас на строго определено разстояние.

Изобщо, в бойна обстановка пистолетът е последното средство за оцеляване – посягаш към него, когато патроните в автомата или винтовката са свършили, гранатите – хвърлени, а врагът напира, вече е вече на 5 – 10 метра от теб.

При стрелба над 20 – 25 метра възникват следните усложнения:

Точността пада – по-трудно е да улучиш жизненоважни органи на човека от другата страна на мушката. Отделно, че силният стрес също пречи да се съсредоточиш и прицелиш правилно. Говорим все пак за средностатистически военен, а не за червени барети (но те едва ли са екипирани с хърватско – щатски пистолети).

9-милиметровият патрон може да прелети 1600 m (1 миля), но при това той е ефективен най-много на 50 метра. Дадената стойност зависи от уменията на стрелеца, околната среда, типа на оръжието и боеприпаса.

Ако противникът носи средства за индивидуална защита, той може да бъде поразен на дистанция до 30 метра. Тук отново много зависи от типа на боеприпаса. Например, патрон с повишена пробиваемост се справя с 8-милиметрова стоманена плоча на дистанция около 20 m. Някой може да попита: «а хедшот на 30 – 50 метра?». Всичко е възможно, ако сте Рамбо. На останалите предлагам да отидат на стрелбището и да пробват как е... Макар че тамошната «стерилна» среда няма нищо общо с ада на фронта. Отново ще напомня: върху точността влияят множество фактори.

2. Пълнител – с вместимост не по-малко от 17 броя патрони

Има такава хубава сентенция: ако 5 – 8 патрона не ти стигат, значи си се сблъскал с неподходящия противник. Да уточним отново – пистолетът не е основното оръжие на фронтовата линия. Следователно, в случая изискването «колкото по-голям пълнител – толкова по-добре» изглежда неоправдано. Нужна ви е огнева мощ за разстояния надхвърляща 50 метра? Изберете тогава картечен пистолет! Ето, шведите наскоро решиха да се превъоръжат със 5,56-милиметровия ”SAKOAk 24”. Отказват се от 9-милиметровия MP5 на ”Heckler & Koch”, защото според тях балистиката на патрона 9x19 не отговаря на изискванията на съвременния бой. А иначе с този клон на AR-15 получавате пълнител с 30 патрона, до 800 – 900 изстрела в минута и обсег до 300 метра.

3. Продуктът да работи надеждно и безотказно при температура на околната среда от -40 oC до 50 oC.

Може въпросът да звучи наивно, но нима ние се готвим да воюваме с белите мечки на Северния полюс? Температурите в районите, в които участват българо – натовските контингенти (в т.ч. в Украйна) не падат под -15 oC. Същото важи и за Балканите – най-вероятния за нас театър на военните действия.

4. Цена

Тя, по стар български обичай, не е указана. Според открити източници (2) прогнозната стойност на поръчката за 4327 броя пистолети е била 38.680.000 лева. Не се знае колко е поискал победителят в търга «HSprodukt», но след извършването на елементарни артметични действия излиза, че един пистолет ще струва на българската хазна 8940 лв. (около 5275 щ. д.). Ще напомня, че в щатските магазини «SpringfieldArmoryEchelon 4.5» струва 749 долара. Може би чиновниците са договорили по-добри условия? Нека се отчетат пред данъкоплатците и ще ги похвалим, не е нужно да скромничат!

И няколко въпроса вместо завършек.

Нашата «военна доктрина» повтаря натовската. Съответно, тя не отчита реалните заплахи за българската държава. Подобна неадекватност не пречи ли на избора на въоръжение, което наистина е нужно на войската?

Защо купуваме продукция на американския военно – промишлен комплекс и пренебрегваме родните и европейските аналози? Средствата от хазната трябва да се използват за развитието на науката и промишлеността ни, а не за облагодетелстването на определени лица.

Бележки