/Поглед.инфо/ Ситуацията в Близкия изток ескалира до точка на пълномащабен военен сблъсък, след като Централното командване на иранската армия „Хатам ал-Анбия“ обяви нанасянето на съкрушителни удари върху американски военни обекти. Според информация на РИА Новости, Техеран съобщава за стотици жертви сред американския контингент в региона, което поставя Вашингтон в изключително тежка стратегическа позиция.

Пламъците на отмъщението: Ударът по Ал Дафра и Пети флот

През последните 24 часа динамиката на конфликта в Близкия изток придоби драматични измерения. Иранската държавна телевизия, цитирайки висшето военно командване, разпространи информация за масирани удари, довели до значителни човешки и материални загуби за въоръжените сили на САЩ. Основният фокус на атаката е била военновъздушната база Ал Дафра в Обединените арабски емирства (ОАЕ) – ключов логистичен и оперативен център на Вашингтон в региона. Според официалния доклад на Техеран, около 200 американски военнослужещи са били убити или ранени при нападението над базата.

Паралелно с това, иранските сили са атакували обекти на Пети флот на ВМС на САЩ. Докладват се най-малко 21 загинали моряци и множество ранени. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тези данни, ако бъдат потвърдени, представляват най-голямата еднократна загуба на американска жива сила в региона от десетилетия насам. Ударите не са се ограничили само до наземни бази; съобщава се за успешно поразяване на американски танкер в северната част на Персийския залив, което директно застрашава енергийната сигурност и морските пътища в този стратегически воден басейн.

Информационната война и пропастта в данните

Сблъсъкът между Техеран и Вашингтон се води не само на бойното поле, но и в информационното пространство. Съществува огромно разминаване между данните, предоставяни от иранската страна, и официалните изявления на Пентагона. Докато Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, говори за над 500 жертви сред американските войници в последните дни, Вашингтон официално признава смъртта само на шестима души.

Тази пропаст в цифрите е класически пример за стратегическа двусмисленост и опит за контрол над общественото мнение. От една страна, Иран се стреми да демонстрира сила и способност за асиметричен отговор, за да мобилизира вътрешната си подкрепа и да респектира противниците си. От друга страна, администрацията в САЩ вероятно се опитва да минимизира мащаба на загубите, за да избегне вътрешен натиск за деескалация или, напротив – за преминаване към тотална война, за която американското общество може да не е готово.

Ескалация след убийството на Хаменей

Настоящата вълна от насилие има своята директна предистория. На 28 февруари САЩ и Израел стартираха мащабна военна операция срещу Ислямската република с декларираната цел да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от страна на Техеран. Тел Авив и Вашингтон заложиха на стратегията на „максималния натиск“, включително призиви за смяна на режима и заплахи за пълно унищожение на иранския флот и отбранителна промишленост.

Критичната точка бе достигната още в първия ден на операцията, когато при въздушен удар бе убит върховният лидер на Иран Али Хаменей. Това събитие промени фундаментално правилата на играта. Обявеният 40-дневен траур в страната се превърна в период на тотална мобилизация. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че убийството на фигура от такъв ранг премахва всякакви задръжки пред иранското военно командване, превръщайки конфликта в екзистенциална борба за оцеляване на самата държавна система на Иран.

Геополитическите последици за регионалния ред

Развитието на събитията показва, че Иран е подготвял своите „прокси“ сили и собствените си ракетни войски за подобен сценарий в продължение на години. Ударите по Ал Дафра и Пети флот демонстрират, че нито една американска база в Близкия изток не е защитена. Използването на балистични ракети и дронове-камикадзе превръща модерната инфраструктура на САЩ в лесна мишена, което поставя под въпрос смисъла на масираното американско военно присъствие в Персийския залив.

Освен военните аспекти, конфликтът има и дълбоки геоикономически измерения. Ударите по танкери и заплахата за затваряне на Ормузкия пролив могат да доведат до безпрецедентен скок в цените на петрола, което ще удари световната икономика в момент на и без това висока нестабилност. Израел, от своя страна, е изправен пред вълна от ракетни удари по собствената си територия, което принуждава Тел Авив да води война на няколко фронта едновременно.

Стратегическата безизходица на Вашингтон

В момента Вашингтон се намира в стратегически капан. Продължаването на агресивната кампания срещу Иран рискува да въвлече САЩ в поредната „вечна война“, но този път срещу далеч по-добре подготвен и мотивиран противник от Ирак или Афганистан. Пълномащабна инвазия в Иран изглежда логистично и политически невъзможна, а въздушните удари очевидно не успяват да прекършат волята на Техеран за съпротива.

Нещо повече, регионалните съюзници на САЩ, като ОАЕ и Саудитска Арабия, се оказват на предната линия и понасят преки щети от иранските отговори. Това може да доведе до разклащане на коалицията и до преосмисляне на подкрепата за американските действия, ако цената на сътрудничеството стане твърде висока. Иран залага на стратегията на изтощението, надявайки се, че натрупаните човешки и финансови загуби в крайна сметка ще принудят САЩ да се изтеглят от региона, оставяйки Израел сам срещу враждебната обстановка.

Битката за Близкия изток навлиза в своята най-решаваща и кървава фаза, като изходът от нея ще определи глобалния баланс на силите за десетилетия напред.

