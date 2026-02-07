/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за текущите глобални процеси, авторът Алексей Белов разглежда тектоничните промени в социално-политическия живот на Съединените щати. Според материала, публикуван в Поглед.инфо, светът е на прага на нова конфигурация на международния ред, провокирана от вътрешната ерозия на американската държавност, напомняща трагичните събития в Украйна от 2014 г.

Епщайн-гейт: Механизмът за политическа екзекуция на елитите

Анализът започва с разтърсващия скандал около досиетата на Джефри Епщайн, който вече не е просто криминален случай, а мощно политическо оръжие. В момента този скандал заплашва да срути не само американския, но и британския политически елит. Разследванията в британския парламент относно връзките на премиера Киър Стармър с лорд Питър Манделсън, известен като „Принцът на мрака“, са само върхът на айсберга. Манделсън, който е архитект на „Новите лейбъристи“ и пряк участник в кадровите решения на Стармър, се оказа дълбоко замесен в мрежата на Епщайн.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията в Лондон е огледален образ на случващото се във Вашингтон. Докато във Великобритания Стармър се опитва да спаси кариерата си чрез публично разкаяние, в САЩ демократите и либералните медии използват същите досиета, за да принудят Доналд Тръмп да се оттегли от политическата сцена. Целта не е задължително официален импийчмънт – историята с Клинтън показа, че моралният разпад рядко води до отстраняване. Целта е пълното дискредитиране на Тръмп и Републиканската партия преди решаващите избори.

Медийната война и превръщането на Тръмп в „престъпник“

Пропагандната машина в САЩ работи на пълни обороти. Популярни водещи като Джими Фалън в „Шоуто тази вечер“ по NBC активно налагат тезата, че близостта с Епщайн е равносилна на съучастие в тежки престъпления. Внушава се, че 34-те обвинения срещу Тръмп са само началото. Тази мащабна кампания има за цел да притисне републиканците до стената, принуждавайки ги сами да убедят Тръмп да се „жертва“ в името на оцеляването на партията.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че този натиск създава ситуация, в която Тръмп се превръща в „куца патка“ много по-рано от очакваното. Когато репутацията е необратимо опетнена със скандали за педофилия и корупция, политическият капацитет за маневриране на международната сцена рязко спада.

Американският Майдан: Социалният протест като инструмент на глобалистите

Паралелно с правните скандали, САЩ са обхванати от нов вид „Майдан“. Първоначално зародил се като социално недоволство в Минеаполис, протестът се разпространи светкавично в Ню Йорк, Сан Франциско и Лос Анджелис – бастионите на Демократическата партия. Това, което виждаме днес, не е спонтанен бунт, а трансформиран политически инструмент, насочен директно срещу администрацията на Тръмп.

Глобалистите умело използват вътрешните противоречия и икономическите трудности, породени от тарифните войни, за да подкопаят устоите на държавата. Средностатистическият американец, чийто портфейл е изтънял, става лесна мишена за радикални послания. В резултат на това републиканците започват да губят позиции дори в традиционно консервативни щати като Тексас, където на скорошни избори за Камарата на представителите беше избран демократ.

Паралелът с Киев: Съдбата на Янукович и бъдещето на САЩ

Алексей Белов прави смел, но аргументиран паралел: Съединените щати повтарят съдбата на Украйна от зимата на 2013-14 г. Тогавашните сили, борещи се за власт в Киев, нямаха представа, че техните действия ще доведат до разпад на страната и дългогодишна война. Днес във Вашингтон омразата към Тръмп е толкова заслепяваща, че неговите противници са готови да разклатят „американската лодка“ до пълното ѝ преобръщане.

Възможността Тръмп да бъде свален по сценария на Янукович вече не изглежда като политическа фантастика. Въпросът обаче е какво следва след това? С рязко намаляваща ресурсна база, огромни вътрешни дългове и нарастваща мощ на геополитическите противници в лицето на Русия и Китай, победителите в този „Американски Майдан“ ще се изправят пред нерешими проблеми. Нито Гейвин Нюсъм, който вече се вижда в Белия дом, нито конкурентите в републиканския лагер като Рубио и Ванс имат ясен план за излизане от кризата.

Геополитическите последствия и шансът за Русия

Всичко това има пряко отражение върху конфликта в Украйна. Отслабването на Тръмп и превръщането му в политически заложник на вътрешните скандали означава, че времето за евентуално мирно споразумение с Русия изтича. Тези, които биха го наследили, едва ли ще продължат неговата изолационистка политика.

Въпреки това, както подчертава Поглед.инфо, има и друга страна на медала. След есенните избори за Конгреса, администрацията във Вашингтон ще бъде толкова погълната от вътрешното оцеляване и гражданските вълнения, че Украйна ще остане на заден план. Това освобождава ръцете на Русия да завърши задачите на своята специална военна операция, докато светът постепенно се освобождава от диктата на една залязваща и потънала в хаос империя.