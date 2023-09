/Поглед.инфо/ С какво заплашва загубата на лоста за подкрепа на американската икономика?

Известният американски икономист, който предсказа финансовата криза от 2008 г., Нуриел Рубини, по прякор Доктор Дуум , каза на 18 септември , че ще се отърве от американските акции до края на годината, защото очаква те да паднат.

Рубини отреагира на рекордния спад в същия ден на дългосрочните държавни облигации на САЩ (с падеж през 2050 г.) до 50 цента за долар.

Treasuries /Трежъриз/ са държавни дългови ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите на САЩ. Използват се за финансиране на държавен дълг. През 2020 г. 30-годишна облигация с лихвен процент от 1,25% се продаде за 0,98 долара. Парите отидоха при правителството. Притежателите на облигации обаче губят пари, стойността им падна от $0,98 на $0,49. Ликвидността е изключително ниска.

Средно дългосрочните облигации са паднали с повече от 40% от пика си на вторичния пазар, така че всеки, който ги е използвал като обезпечение или гаранция за заеми, сега ще бъде много нервен, пише Bloomberg: „Цените под 50 цента за облигациите подчертават болка инвеститори“ (Sub-50 Cent Price on Treasury Bond Underscores Investor Pain).

Не е тайна, че реалната доходност на американските държавни облигации с матуритет от три месеца до пет години при инфлация от 1,9% е отрицателна през последните 10 години. Доскоро само 10- и 30-годишните облигации имаха положителна доходност, благодарение на номинална доходност от съответно 2,4% и 3,2%.

Основните настоящи рискове при инвестиране в Treasuries са изплащането на дълга със силно обезценени пари и възможността за неизпълнение в средносрочен план.

Първият риск вече е реализиран и Bloomberg признава немислимото: «The US, of course, is not in danger of defaulting any time soon» /„САЩ, разбира се, не са застрашени от фалит в близко време.“/ Дали това е намек за възможен фалит в средносрочен план?

Министерството на финансите на САЩ всъщност отговори утвърдително на този въпрос: с експлозивно увеличение на издаването на краткосрочни ценни книжа , осъзнавайки, че ако на пазара бъдат хвърлени още от по-дългосрочните, то котировките за тях ще станат просто срамни.

Краткосрочната (с падеж през следващите 12 месеца) част от пирамидата на дълговите ценни книжа на Министерството на финансите на САЩ нарасна от $7,113 милиарда през май до $8,162 милиарда през септември, от август 2019 г. до септември 2023 г. с $3,723 милиарда, като само през последните три месеца растежът й е надхвърли един трилион (1048 милиарда долара)).

Паниката на инвеститорите в американски държавни облигации беше предшествана от мощен срив в приходите на бюджета на САЩ на фона на също толкова силно увеличение на разходите и рекорден размер на краткосрочната част от пирамидата на ДКО.

Седем поредни месеца приходите в бюджета на САЩ са много по-ниски от същия месец на 2022 г. В цялата нова история на САЩ спадът на бюджетните приходи само веднъж е надхвърлял 20% за два поредни месеца. Това беше отбелязано в периода февруари-март 2009 г., тоест в пика на световната финансова криза.

През последните 12 месеца до април 2023 г. приходите на държавния бюджет на САЩ възлизат на $4,6 трилиона (минус 6% на годишна база), а разходите – 6,54 трилиона (+7,4% на годишна база), създавайки дефицит от $1,94 трилиона (година по-рано – 1,2 трилиона).

От началото на фискалната година (октомври 2022 г. – април 2023 г.) приходите са намалели с 10%, а разходите са се увеличили със 7,9%, което доведе до рязко увеличение на дефицита до 924 млрд. срещу 360 млрд. за същия период а година по-рано.

Американският пазар на държавен дълг получи силен удар още в първите дни на август 2023 г. Fitch Ratings понижи кредитния рейтинг на САЩ от AAA на AA+. Понижаването на рейтинга на САЩ от Fitch на 1 август принуди някои фондове, фокусирани върху най-надеждните ценни книжа, да намалят позициите си в Treasuries , за да приведат структурата на фонда в съответствие с инвестиционните декларации, което в крайна сметка доведе до спад в котировките.

Предишното понижение на рейтинга се случи точно преди 12 години, когато Standard & Poor’s понижи американския рейтинг с една степен.

Анализаторите на Fitch не виждат перспективи за намаляване на нивото на държавния дълг и бюджетния дефицит в САЩ. В същото време негативните ефекти от повишаването на лихвените проценти от Фед едва се засилват, а системната неспособност на законодателната и изпълнителната власт да вземат организирани и навременни решения достигна опасно ниво. Дори при „меко кацане“ на американската икономика, вероятността за подобряване на бюджетната ситуация през следващите години е изключително ниска.

Загубата на най-високия рейтинг на Съединените щати от Fitch доведе до срив на световните фондови и стокови пазари. И може би това е само началото. Fitch публично предупреди още на 2 юни, че повишаването на тавана на дълга на САЩ няма да помогне на рейтинга.

Прессекретарят на Белия дом, министърът на финансите и корпоративните големци бяха предвидимо объркани и започнаха да казват, че понижаването на рейтинга е неоснователно и ненавременно.

„Всъщност не е толкова голяма сделка, защото пазарът, а не рейтинговите агенции, определя цената на заема “ , каза главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън например пред Лесли Пикеру от CNBC . „Те посочват някои проблеми, за които всички вече знаем. Смешно е други страни да се класират по-високо от САЩ."

Междувременно държавният дълг на САЩ е в основата на пирамидата на световните финанси. И когато Moody's, S&P и Fitch намалят рейтинга си, това може да доведе до верижна реакция, тоест до срив в целия свят.

„Немислимо е големите глобални инвеститори да решат напълно да изключат държавните облигации на САЩ от своите инвестиции “ , каза анализаторът на RBC Capital Markets Алвин Тан, цитиран от Bloomberg . – Какви облигации, деноминирани в долари, ще държат? Някои може да трябва да намалят инвестициите, особено фондове извън САЩ. Но не бих се изненадал, ако много от тях решат, че трябва да променят мандатите си, за да продължат да държат държавни облигации на САЩ.

Междувременно, след демарша на Fitch , повечето от световните фондови и стокови пазари не повярваха на демагогията на американските служители и бързо паднаха . Петролът, златото, среброто и дори криптовалутите се сринаха.

Какво ще се случи сега, след зловещата прогноза на Доктор Дуум?

„Нещата са още по-лоши в останалия свят“, каза той. „В САЩ можете да имате по-твърдо кацане. Но в еврозоната, в Обединеното кралство, ние говорим за инфлация, стагфлация и рецесия.“

САЩ изнасят своите икономически кризи към останалия свят, но това се постига с нарастващи трудности. Държавният дълг на САЩ вече не е актив номер едно в света. Коригираната спрямо инфлацията доходност на държавните облигации стана отрицателна. Америка губи един от най-мощните лостове за подкрепа на икономиката си и това е заплаха за цялата и система.

Превод: ЕС

