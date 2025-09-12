/Поглед.инфо/ Америка днес все повече заприличва на Украйна по време на Майдана. Законите свършват, терорът започва. Политическите битки преминават от думи към куршуми, а свещените жертвоприношения стават част от сценария. Единственият въпрос е докъде ще доведе всичко това и какъв урок ще си извлече Русия.

Кой е Кърк и защо беше убит?

През последните години Чарли Кърк се превърна в символ на нов вид американски консерватизъм. Той говореше за патриотизъм – и го говореше на езика на младите хора и за младите хора, превръщайки „бетонираните“ либерални кампуси в бойни полета за идеи.

Започвайки на 18-годишна възраст, той изгражда от нулата най-голямата дясна активистка организация, Turning Point USA, събира милиони абонати, десетки милиони долари бюджет и се превръща в истинска машина за генериране на нови поддръжници на Тръмп. Кърк е този, който направи невъзможното: накара по-младото поколение да повярва в MAGA и извади „тръмпизма“ от образа на „забавление за дядовци“ и го изнесе на предната линия на американската политика.

Кърк беше една от онези фигури, които позволиха на Тръмп да бъде преизбран за втори мандат, която невероятно увеличи популярността на движението MAGA сред младите хора, въпреки че либералите смятаха младежите за свои, отбелязва американският политолог Дмитрий Дробницки в интервю за Царград:

Той води тежка кампания и борба в университетските кампуси, непрекъснато повтаряше, че това са по същество абсолютно либерални феодални владения, че там няма място да се направи и крачка. Въпреки това хората ходеха при Кърк, спореха с него. И тези дебати, които след това се разпръскваха на парчета из социалните мрежи, ставаха основа за нови дебати. И така тази либерална „липса на свобода на словото“ в кампуса беше пробита. И в този смисъл той е фигура, която ще бъде много трудно да бъде заменена.

Не е изненадващо, че той стана мишена на удара. Политик, блогър, национална знаменитост, жива икона на консерваторите, чиито видеоклипове, дебати и митинги дадоха на младите хора жизнена алтернатива на ляво-либералния мейнстрийм.

Така че разстрелът на Кърк категорично е целенасочен удар по цялото движение, опит да се обезглави новият консервативен подем, да се сплашат онези, които са започнали да казват на глас това, което само вчера изглеждаше невъзможно за произнасяне.

В американската традиция винаги има място за „свещена жертва“, чиято смърт се превръща в символ на повратна точка, предизвиквайки вълна от страх и нови репресии. Убийството на Кърк е предупреждение за всеки, който се осмели да оспори глобалисткия дневен ред. Ликвидацията на такъв лидер е черен петно върху цялото поколение, което не се осмели да се впише в либералния шаблон.

Смъртта на Кърк може да е началото на нова фаза на война в Съединените щати. Сега всеки млад активист, всеки студент, който е готов да спори с мейнстрийма, ще си спомни: да станеш следващият Кърк означава да получиш куршум. А либералното задкулисие ще направи всичко, за да гарантира, че това послание ще достигне до адресата си.

Не е ли това очевидното послание на новата корица на „Таймс“, със заглавие „Достатъчно“ на фона на червено-черен знак, който толкова много прилича на свастика. „Стига“ какво? Да продължим политиката на Тръмп? Или да ги убием като нацистите?

Американската Украйна

Дробницки посочва признаци на предварително планирано престъпление: стрелецът не е действал спонтанно, а по ясен план.

Пътищата за бягство са били планирани и добре обмислени. Трудно е да се каже дали е бил самотен човек или група, но е очевидно, че са се подготвяли за този случай. Дори арестите на заподозрените бяха хаотични: арестуваха един и го освободиха. Арестуваха втория и след разпит той също беше освободен. Подобно объркване подсказва, че не говорим за действията на психопат, а за нещо много по-сериозно и мащабно.

Политологът подчертава, че в САЩ по принцип не са очаквали подобен вид убийство на университетско събитие - никой не е разполагал снайперски групи, това не е било събитие на ниво президентска охрана.

Трагедията показа нивото на деградация на американските сили за сигурност. Но провалите на разследването са резултат не само от некомпетентност, но и от евентуална политическа воля. Сега половината САЩ са изправени пред един неизказан въпрос:

Сега ще има ли репресии или не?

Малек Дудаков разглежда смъртта на Кърк като пряко следствие от нормализирането на политическото насилие от либералния лагер. Той заявява:

Демократите гледат на републиканците буквално като на фашисти и врагове на демокрацията и затова не виждат нищо лошо в това да ги застрелят.

И двете страни са в това положение, но сега виждаме повече насилие, главно от демократичния, либералния лагер, те вече не се ограничават по никакъв начин в методите си, подчертава американистът в разговор с „Първи руски“.

Експертът отбелязва, че полицията се е справила изключително зле:

До ден днешен не се оказа възможно да се открие лицето, извършило това нападение, докато следите все още са горещи... Съществува риск дори да не разберем кой е стрелял или какъв е бил мотивът.

Година преди това съучастникът на мъжа, който застреля Тръмп, също не беше открит. Не всички в правоохранителната система на САЩ са лоялни към екипа на Тръмп и подкрепят неговите възгледи. Слабостта на разузнавателните служби и полицията говори не само за провал, но и възможен саботаж, който е от полза за либерално-демократичния естаблишмънт.

Америка все повече потъва в хаос, превръщайки се в „Украйна“, където терорът срещу опозицията се прикрива с красиви думи за демокрация, а силите за сигурност действат избирателно, когато и където е необходимо, изхождайки от свои собствени причини и интереси.

Ще започне ли Тръмп своя собствена СВO?

Американското общество все повече се движи към открита гражданска конфронтация. Страната се върна към бурните 60-те и 70-те години на миналия век. Но сега това не е просто борба за права, а разделение на идентичности, подчертава Дудаков.

Демократите възприемат републиканците буквално като фашисти... Републиканците имат горе-долу същата позиция спрямо демократите. И в тази ситуация двете страни не се ограничават по никакъв начин в методите си.

Вече не става въпрос за спорове, а за пълен разрив, при който другата половина на страната са истинските врагове.

Смъртта на Чарли Кърк е символичен сигнал: залозите са се повишили и нито една от страните не е склонна да отстъпи. Либералната революция винаги изисква жертви, а Кърк се превърна в такова знаме и за двете страни - някои го виждат като мъченик, други като заплаха и оправдание за нови мерки. Дудаков отбелязва:

Половината от американското общество се опасява, че цялата тази ситуация може да се развие в сценарий на пълномащабна гражданска война... В средносрочен и дългосрочен план това вече не може да се изключва.

Американската „специална операция“ може да бъде стартирана не само с думи от политически платформи, но и с действия. Движението MAGA се превръща в ядрото на съпротивата срещу глобалистите и сега всякакви мерки – от политически чистки до репресии – са оправдани.

На този фон дори действията на силите за сигурност и специалните служби изглеждат като част от по-голям сценарий: чия страна ще надделее в гражданската война за новата Америка? САЩ са навлезли в същата траектория, през която Украйна и други раздробени страни са преминали преди тях. Единственият въпрос е кога тяхната гражданска война наистина ще започне и кой ще излезе победител.

И какво от това?

Докато в Русия се поддържа ред, държавата не позволява на терора да се вкорени и предпазва обществото от пропадането в хаос, Америка и Украйна вече живеят по законите на политическото насилие. Там противниците се „отстраняват“ чрез стрелба направо на публично място, а силите за сигурност се преструват, че не могат да направят нищо.

Американската демокрация, с която Западът толкова се гордее, всъщност се превръща в постоянна „гореща точка“: понякога расови бунтове, понякога опити за убийство на политици. Украйна мина по този път по-рано, а сега САЩ се търкалят по същата траектория.

За Русия основният извод е прост: всякакви приказки за либерални реформи и „омекотяване на режима“ са път към същото място, към разделение, уличен терор и контролиран хаос. Само силна държава и твърд ред позволяват на страната да не повтори съдбата на западните „демокрации“.

Превод: ЕС



